Германия удвоит военную помощь Украине в 2024 году

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. В разговоре лидеры двух страны обсудили продолжение поддержки Украины и положение на Ближнем Востоке.

Канцлер ФРГ и президент США осудили продолжающуюся полномасштабную войну России в Украине и подчеркнули необходимость оказывать Киеву дальнейшую финансовую, военную и гуманитарную поддержку, говорится в сообщении.

Как написал Шольц в соцсети X, Германия в 2024 году будет оказывать военную помощь Украине на сумму более семи миллиардов евро. Это предусмотрено бюджетом на текущий год, который был разработан правительством ФРГ в ноябре и в декабре одобрен парламентом. В целом в бюджете заложено восемь миллиардов евро на военные расходы, необходимые в связи с ведущейся Россией войной. По сравнению с предыдущим годом военная помощь Украине будет удвоена.

Дополнительные средства будут затрачены как на дальнейшую поддержку Украины, так и на восстановление уже отданного материала из запаса бундесвера. Дополнительно принята договоренность о расходах по военной помощи в последующие годы. В целом с 2025 по 2028 год запланировано их повышение на шесть миллиардов евро.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в ноябре после принятия проекта бюджета: «Увеличение немецкой военной помощи – сильный, весьма однозначный сигнал Украине, подтверждающий, что мы и дальше будем стоять на ее стороне». Имея в виду США, Писториус подчеркнул: «От других партнеров я ожидаю еще больше». В США пока не одобрены расходы на помощь Украине в 2024 году.

В 2023 году Германия затратила в целом 5,4 млрд евро на помощь Украине из запасов бундесвера, промышленности и поставок вооружений совместно с партнерами по Евросоюзу. В последующие годы запланировано выделить в целом 10,5 млрд евро. Полный список вооружений, который постоянно актуализируется, находится на веб-сайте минобороны ФРГ.

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Германия выделила Украине около 28 млрд евро в рамках военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Как показал опрос, проведенный в середине января, 40% граждан ФРГ считают объем военной помощи Украине «соответствующим», 21% высказывают мнение, что он недостаточен.