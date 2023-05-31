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Германия впервые с начала войны депортировала двух граждан России
Германия впервые после начала войны в Украине депортировала двух россиян. Как уточняет Tagesschau, один из них ранее был осуждён по уголовному делу.
Ведомство по вопросам убежища и депортации Баварии подтвердило, что депортация состоялась ещё в марте, однако объявлено о ней было только сейчас. По сообщению ведомства, россияне были доставлены авиарейсом в Белград, откуда вылетели на родину.
После начала военного вторжения в Украину Германия приостановила депортации в Россию, поскольку прямое авиасообщение между странами было отменено. Кроме того, контакты между службами безопасности России и Германии, которые должны координировать депортации, сейчас сведены к минимуму.
Высылке из Германии подлежат иностранцы, проживающие на территории страны нелегально, в первую очередь те, кто совершает преступления или связан с террористическими организациями. Как подчёркивает Tagesschau, более половины таких лиц, попадающих в поле зрения полиции - граждане Сирии, Афганистана или России, высылка в которые сейчас затруднена по разным причинам.
Противники депортации россиян опасаются, что на родине они могут быть призваны в армию или завербованы в частные военные компании для войны в Украине.
В мае Германия предоставила политическое убежище 55 российским гражданам, бежавшим из страны от мобилизации на войну.
Другие новости дня
В Рио-де-Жанейро убили туриста из Грузии
Молодого туриста из Грузии нашли убитым в гостинице в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода.
Тело 31-летнего мужчины обнаружили в номере гостиницы 30 мая.
По информации грузинского МИДа, посольство страны в Бразилии получило официальное уведомление о смерти гражданина Грузии.
«Посольство поддерживает связь как с членами семьи погибшего, так и с местными правоохранительными органами», — сообщили в ведомстве.
По информации бразильских СМИ, тело погибшего обнаружил сотрудник гостиницы. Подозреваемый в убийстве, ранее судимый местный житель уже задержан.
Президентом Латвии избран глава МИД Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич избран новым президентом страны.
За его кандидатуру проголосовали 52 депутата Сейма при необходимом минимуме в 51 голос. Ринкевич был избран в третьем раунде голосования. Его соперника Улдиса Пиленса поддержали 25 депутатов.
Действующий глава государства Эгил Левитс не стал баллотироваться на второй срок.
Латвийские СМИ отмечают, что партии правящей коалиции не смогли договориться о едином кандидате в президенты. Крупнейшая из партий коалиции «Новое единство» выдвинула кандидатуру Ринкевича, а «Объединённый список» поддержал Пиленса. В результате Ринкевич был избран благодаря поддержке ряда оппозиционных партий.
На посту главы МИД Ринкевич выступает с резким осуждением военного вторжения России в Украину и в поддержку Украины.
В 2014 году он совершил каминг-аут и стал первым видным политиком в истории Латвии, признавшим свою гомосексуальную ориентацию.
Латвия – парламентская республика, президент имеет по большей части церемониальные полномочия, однако традиционно воспринимается как важная фигура, к которой прислушивается общество.
Минобороны РФ утверждает, что в Одессе потоплен корабль ВМФ Украины
Министерство обороны России заявило, что 29 мая в порту Одессы в результате «удара высокоточным оружием» был уничтожен корабль Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко».
Украина пока не комментировала сообщение российского военного ведомства. Документальных подтверждений того, что корабль был уничтожен, Минобороны не предоставило. Россия, по сообщениям украинских властей, наносила в ночь на 29 мая удары по порту Одессы, тогда о каких-либо разрушениях или жертвах не сообщалось.
Сообщения об ударе по кораблю появились в последние сутки в российских телеграм-каналах. Некоторые из них утверждают, что корабль в результате удара затонул.
«Юрий Олефиренко» ранее носил название «Кировоград». Корабль был в составе ВМФ СССР, а затем Украины, ещё с 1970-х годов.
В сводке Минобороны этот средний десантный корабль назван последним боевым кораблём, находившимся на вооружении Украины. Большая часть боевых кораблей ВМФ Украины была захвачена Россией после аннексии Крыма в 2014 году и находятся под российским контролем. Помимо «Юрия Олефиренко», под контролем Украины остаётся минный заградитель «Балта», а также более 10 боевых катеров и различные вспомогательные суда.
Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в среду в эфире украинского телемарафона заявил, что с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 18 российских судов, среди которых несколько десантных катеров и десантный корабль. Предполагаемую гибель украинского корабля он не комментировал.
Правительство России создаёт «Железные дороги Новороссии»
Правительство России создало государственное унитарное предприятие «Железные дороги Новороссии». Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
Новая структура должна объединить железные дороги занятых Россией украинских территорий в Донецкой и Луганской областях – так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также в частях Запорожской и Херсонской областей.
В сообщении правительства России говорится, что решение позволит выстроить единую логистику, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов. Головной офис «Железных дорог Новороссии» разместится в Донецке.
Согласно распоряжению, в новую российскую организацию смогут трудоустроиться сотрудники «Донецкой железной дороги», «Луганской железной дороги», «Херсонской железной дороги», «Мелитопольской железной дороги» и «Железных дорог Донбасса».
- Государственная компания «Российские железные дороги» (РЖД) находится под санкциями ЕС. Они были введены в феврале прошлого года в ответ на военное вторжение России в Украину.
У «Верхнего Ларса» возникла «напряженная ситуация» из-за паводков
В Северной Осетии паводки привели к подмыву федеральной трассы в районе пункта пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Об этом сообщил глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.
«В районе пункта пропуска «Верхний Ларс» достаточно напряженная ситуация, связанная с сезоном паводков, – подмывает федеральную трассу. С руководителями профильных ведомств осмотрели опасную территорию. Такая ситуация складывается не в первый раз – многое зависит от активности таяния снегов, от того, насколько обильные осадки», – написал Меняйло в телеграм-канале.
По его словам, в 2023 году из-за дождей и теплой погоды в реке Терек поднялся уровень воды.
«Эта дорога обслуживается Росавтодором, принимаем превентивные меры совместно. Пока укрепляем берег блоками, отводим от него воду, на месте работают все аварийные службы. Следим за обстановкой. По оценкам специалистов, для населенных пунктов, находящихся поблизости, опасности нет», – добавил глава региона.
О каких-либо проблемах на грузинской стороне границы не сообщается.
Ранее СМИ сообщили, что вечером 29 мая в Северной Осетии произошел подмыв опоры моста через реку Терек между селениями Ногир и Михайловское. В результате обрушились два пролета, никто не пострадал. Мост решено демонтировать, на его месте построят новый.
Тело погибшего в Украине грузинского бойца доставили в Тбилиси
На родину доставили тело еще одного грузинского добровольца, погибшего на войне в Украине. 45-летний Вахтанг Барабадзе получил смертельные ранения 4 апреля во время артиллерийского обстрела на окраине Бахмута. Тело бойца не могли вынести из зоны боевых действий до 24 мая. Его похоронят 3 июня.
До Бахмута Барабадзе воевал в Ирпене, Гостомеле и Буче. Во время российско-грузинской войны 2008 года числился в резерве грузинской армии.
По информации телеканала «Мтавари», Барабадзе был среди тех бойцов «Грузинского легиона», против которых в России возбудили уголовное дело, а затемзаочно арестовали.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году там погибли более 40 грузинских бойцов.
В штате Миннесота с 1 августа легализуют марихуану
Губернатор штата Миннесота демократ Тим Уолтц во вторник подписал закон о легализации марихуаны в рекреационных целях для лиц, достигших 21 года. Миннесота стал 23-м штатом США, в котором для совершеннолетних легализовано курение марихуаны, сообщило агентство Associated Press.
«Позади остался длинный путь, который пробовали одолеть многие земляки», – сказал Уолтц. Среди них был один из первых губернаторов США, открыто поддерживавший легализацию марихуаны.
Речь идёт о губернаторе Джесси Вентуре, который возглавлял Миннесоту в 1999-2003 годах. Он заявил, что рад присутствовать при осуществлении своей мечты, которую вынашивал более 20-лет назад.
По новому закону, легализация марихуаны наступит 1 августа, когда станет возможных употребление и выращивание канабиса в домашних условиях. Хранение соцветий каннабиса ограничено 900-ми граммами – дома. В публичных местах можно будет иметь при себе 56 граммов.
Другие лимиты хранения включают 800 миллиграммов ТГК (тетрагидроканнабинола) в жевательных резинках и других пищевых продуктах и 8 граммов концентрата каннабиса.
Розничные продажи в диспансерах, вероятно, начнутся как минимум через год. После получения лицензии магазины будут взимать налог с продаж плюс 10% налог на каннабис.
Снятие судимостей с лиц, обвиненных в преступлениях, связанных с марихуаной, является одним из наиболее важных положений закона, заявила на церемонии подписания сенатор-демократ Линдси Порт из Бернсвилля. Таким образоом, «мы устраняем часть вреда, который мы нанесли как государство, запретив каннабис», — сказала она.
Грузинский пограничник задержан по делу об издевательстве над туристами
Грузинский пограничник задержан по делу об издевательстве над туристами в заповеднике Вашловани, сообщила специальная следственная служба. По данным следствия, младший сержант Погранполиции вступил в спор с туристами, находясь при исполнении служебных обязанностей, во время пешего патрулирования.
«Он самовольно, без законных оснований, надел наручники на туристов из Великобритании и Беларуси и произвел один выстрел из своего служебного автоматического оружия», – говорится в сообщении Специальной следственной службе.
Пограничник обвиняется в превышении служебных полномочий. Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, пишет агентство «Новости-Грузия».
Одна из участниц турпохода в Вашловани, Нанука Авалиани, рассказывает, что в палаточном городке все уже ложились спать, когда появился пограничник. По ее словам, он был пьян, издевался и запугивал людей. Выпущенная пограничником пуля, по словам Авалиани, прошла между палатками.
НАТО проводит маневры в Арктике. Впервые участвует Финляндия
Около 1000 военнослужащих США, Великобритании и Норвегии, а также Швеции присоединились к 6500 финских солдат и офицеров для совместных маневров «Северный лес». Это крупнейшие в Финляндии учения сухопутных войск за полярным кругом, они проводятся с 27 мая по 2 июня. В маневрах участвует около одной тысячи единиц военной техники различного назначения, сообщает агентство Reuters.
Совместные артиллерийские учения союзников проводятся в северной части Финляндии, в двух часах езды от российской границы, отмечает Reuters. Наблюдающий за ходом тренировок генерал-майор Грегори Андерсон из 10-й горнопехотной дивизии США заявил, что его страна готова к защите Финляндии.
«Мы здесь, мы тренируемся вместе с нашим новым союзником, чтобы обеспечить необходимую готовность для защиты Финляндии в случае, если что-то случится», – сказал американский генерал.
Американские военнослужащие прибыли в Финляндию с ракетными системами залпового огня, доставленными по морю из Германии. Войска Финляндии ведут учебные стрельбы из танков «Леопард-2А6». Шведские и норвежские подразделения ведут огонь из боевых машин пехоты CV90, британцы разместили в районе учений свои танки Warrior.
Финляндия официально вошла в НАТО 4 апреля этого года. Швеция надеется также вступить в НАТО – ожидается, что этот вопрос станет одним из пунктов повестки дня июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
Глава Белгородской области объявил о начале эвакуации детей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного города Шебекино . Пострадали четыре человека, двое раненных доставлены в больницу. «Повреждены жилые дома, горит транспорт», – написал Гладков в телеграме.
Он утверждает, что обстрел вёлся из установок «Град». Снарядами выбиты стекла, посечены фасады и кровля в жилых домах, а также в школе и двух административных зданиях, один магазин сгорел полностью. Повреждены 12 автомобилей, сообщил глава региона.
С сегодняшнего дня власти начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первые триста детей будут отправлены в Воронеж, написал Гладков телеграме.
Накануне в результате обстрела пункта временного размещения мирных жителей, эвакуированных из Шебекинского городского округа, погиб один человек, двое получили ранения.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее утверждал, что попал под обстрел в городе Шебекино. Ситуацию в регионе он назвал «фактически войной» (как правило, российские власти избегают этого слова при описании боевых действий в Украине) и заявил, что в регион заходили с территории Украины не менее пяти диверсионно-разведывательных групп.
Граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются регулярным обстрелам. Российские власти обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона обстрелы не комментирует.
Под Краснодаром после атаки дрона загорелся Афипский НПЗ
В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников возник пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Горит одна из установок по перегонке мазута, написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Позже Кондратьев сообщил, что пожар удалось потушить. «Пострадавших нет», — написал он.
По данным телеграм-канала Shot, во время атаки дрона произошел мощный взрыв, затем загорелась установка перегонки мазута.
Телеграм-каналы сообщают, что ночью очередной атаке также подвергся Ильинский нефтеперерабатывающий завод. Как пишет «База», в результате падения беспилотника на территории НПЗ произошёл взрыв. Никто не пострадал, возгорания не произошло. В то же время Shot пишет, что беспилотник упал, но не сдетонировал.
Власти Краснодарского края об атаке на Ильинский НПЗ не сообщали.
В мае в Краснодарском крае атакам беспилотников подверглись несколько предприятий нефтяной отрасли. 3 мая дрон ударил по резервуару с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района. Площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров. Также дважды был атакован Ильинский НПЗ.
Утром 26 мая беспилотники атаковали Краснодар. В городе произошёл взрыв, были повреждены жилые и офисные здания.
- После полномасштабного российского вторжения в Украину дроны неоднократно атаковали объекты , в том числе НПЗ и нефтехранилища в аннексированном Крыму и на территории России.
Бжания поблагодарил собравшихся у комплекса правительственных зданий за поддержку
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вышел к собравшимся у комплекса правительственных зданий и поблагодарил за поддержку.
«Все те, кто собрался здесь, и те, кто стоял на площади у Абхазского драмтеатра, мы все – представители одного народа и все проявили выдержку, продемонстрировали достойное поведение. Безусловно, было бы лучше, чтоб подобного рода собраний не было, но если их приходится проводить, то нужно направлять их в законное русло. Так и случилось сегодня», - сказал президент.
Бжания отметил, что у него и его команды – одна цель, а именно служение абхазскому народу. «Стоит ли говорить, что есть вопросы и проблемы, , которые мы еще не успели решить. Но я хочу, чтоб вы знали, что и сегодня, и завтра, и послезавтра мы будем делать все, создавать условия для их решения. Я, так же, как и вы хочу, чтобы наш народ процветал, государство укреплялось, рождалось больше детей, чтоб в Абхазии была хорошая и светлая жизнь, чтобы в семьях был достаток, чтобы у детей была возможность получать качественное образование. Чтобы добиться всего этого, мы должны и день, и ночь работать», – цитирует абхазского президента информагентство «Апсныпресс».
Бжания уверен в том, что политические вопросы должны решаться не на площадях и улицах, а в кабинетах. «Мы идем по этому пути, и мы должны сделать все, чтоб вернуть политику в кабинеты», – сказал президент и еще раз поблагодарил всех собравшихся.
Абхазский лидер заявил о своей открытости и готовности для общения со всеми. Что касается ряда требований, которые были озвучены сегодня, то они требуют работы и взвешенного подхода. «Есть законопроекты, которые мы уже начали обсуждать, есть те, которые еще предстоит обсудить. Мы и впредь надеемся на вашу поддержку и совместную работу», – сказал Аслан Бжания.
Абхазская оппозиция заявила о намерении проведения серии акций протеста
В Сухуми завершился митинг оппозиции. Председатель общественной организации «Абхазское народное движение», лидер оппозиции Адгур Ардзинба поблагодарил всех участников митинга за поддержку и заявил о намерении продолжить акции протеста, так как глава республики отказался выполнить требования, изложенные в резолюции митинга.
Он обратился с вопросом к собравшимся, готовы ли они будут собраться у парламента, несмотря на курортный сезон, которому никто не хочет мешать, если вдруг от президента в парламент поступит какая-нибудь антинародная инициатива? В качестве примеров такой инициативы он назвал законопроект «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», внесение на ратификацию соглашения о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, либо рассмотрение уже находящегося в парламенте соглашения по госдаче «Пицунда». Участники митинга ответили: «Да, готовы».
«С этого дня мы объявляем о начале серии акций протеста, и мы будем добиваться чтобы эта антинародная власть ушла», – заявил Ардзинба.
Он подчеркнул, что они не обманули свой народ, сказали, что сегодняшний митинг – это мирная акция протеста, так ее и провели, пишет информагентство «Апсныпресс».
Между тем, как сообщает пресс-служба главы самопровозглашенной республики Абхазия, Аслан Бжания сегодня на встрече с представителями оппозиции предложил им подключиться к работе совета по реформам. «Создан совет по реформам, мы обсуждаем вопросы, получаем письма и отправляем их в АНД и в другие организации. Мы намерены продолжать работу по реформам. Если и вы примете в этом участие, я буду вам очень признателен», – сказал Бжания.
В Белгородской области обстрелян пункт размещения мирных жителей
В Белгородской области в результате обстрела пункта временного размещения мирных жителей, эвакуированных из Шебекинского городского округа, есть погибшие и раненные. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Чиновник возложил ответственность на Вооруженные силы Украины. Точное количество погибших и пострадавших он не назвал. Телеграм-канал 112 сообщает, что погиб один местный житель, еще двое ранены.
Власти Белгородской области в последнее время все чаще сообщают об обстрелах с украинской территории. Жителей приграничных районов, подвергающихся обстрелам, вывозят в пункты временного размещения.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее утверждал, что попал под обстрел в городе Шебекино. Ситуацию в регионе он назвал «фактически войной» (как правило, российские власти избегают этого слова при описании боевых действий в Украине) и заявил, что в регион заходили с территории Украины не менее пяти диверсионно-разведывательных групп.
- 22 мая через пограничный пункт Грайворон на территорию Белгородской области вошли несколько единиц бронетехники. Они обстреляли КПП на границе и прошли через несколько сел в направлении районного центра Грайворон. Местные власти сообщали, что в результате обстрелов ранения получили восемь местных жителей, двое из которых скончались. В районе был объявлен режим контртеррористической операции, проводилась эвакуация населения. На следующий день, по утверждению Минобороны, часть диверсантов была уничтожена, остальные «выдавлены на территорию Украины».
- Ответственность на себя взяли легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус». Эти подразделения состоят из российских граждан, воюющих на стороне Украины. Украинские власти подтвердили эту информацию.
- Граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются регулярным обстрелам. Российские власти обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона обстрелы не комментирует.
Сергей Шамба: Президент отказался отправлять правительство в отставку
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба рассказал людям, стоящим у президентской администрации, об итогах переговоров представителей оппозиции с президентом Асланом Бжания.
«Первое требование оппозиции заключалось в том, чтобы президент незамедлительно принял решение об отставке правительства. Кроме того, оппозиция требовала не направлять в парламент законопроект об апартаментах, а также отозвать из Парламента российско-абхазские соглашения по госдаче «Пицунда» и о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. В числе требований значилась разработка градостроительного кодекса. Участники митинга оппозиции требовали также, чтобы президент вышел к ним. Президент сказал сразу, что никакой отставки правительства быть не может, этот вопрос снимается сразу», – сообщил Шамба.
Что касается законопроектов и соглашений, которые беспокоят общество, то решения по этим вопросам будет принимать парламент, где работают люди, избранные народом и имеющие больше права, чем собравшиеся на митинге люди.
Президент показал представителям оппозиции материалы по разработке Градостроительного кодекса.
«По поводу посещения митинга президент сказал следующее: "Если я пойду туда, вы видите, мои сторонники тоже стоят, за мной пойдет немало людей, что может привести к непредсказуемым последствиям. Может быть любая провокация, поэтому я считаю нецелесообразным идти туда», - передал Шамба слова главы республики.
По информации агентства «Апсныпресс», к президенту для передачи текста резолюции митинга были направлены представители оппозиции Темур Гулия, Саид Бутба и Вианор Ашба. В ответ на отказ президента выйти к митингующим, Вианор Ашба, по словам Шамба, сказал: «Тогда мы требуем отставки президента».
«На это другие представители оппозиции сказали, что это не мнение митинга, и они с этим не согласны. После этого они все пошли к своим сторонникам, и мы сейчас ждем, какие дальше будут приняты решения», – сказал Шамба.
POLITICO: страна-аспирант НАТО обвиняет НАТО в войне РФ в Украине
Авторитетное американское издание POLITICO публикует статью под названием «Страна-аспирант НАТО обвиняет НАТО в войне России в Украине» (NATO aspirant country blames NATO for Russia’s war on Ukraine), где пишет о выступлении премьер-министра Грузии на форуме GLOBSEC в Братиславе, передает SOVA.
Издание пишет, что Ираклий Гарибашвили озвучивает заявления Кремля, объясняя причины начала войны в Украине. В статье говорится, что эти заявления главы грузинского правительства - еще один знак, что Тбилиси отдаляется от Запада.
«На Форуме глобальной безопасности GLOBSEC Ираклий Гарибашвили заявил, что «одной из главных причин конфликта» было расширение НАТО…желание Украины стать членом НАТО. В феврале 2022 года до того, как президент РФ отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, нарушение границ РФ со стороны западных армий было главной частью нарратива президента Владимира Путина», - пишет издание.
В статье сообщается, что после войны 2008 года в Грузии НАТО стала одним из ближайших партнеров Грузии. Вместе с этим отмечается, что 77% жителей страны поддержали вступление Грузии в Альянс.
POLITICO сообщает, что в заявлении НАТО, опубликованном после проведения референдума, сказано, что Грузия станет членом Альянса, хотя, по словам автора статьи, «после этого прогресс на пути вступления Грузии в НАТО приостановился».
При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погибла женщина, пострадали 10 детей
На гребном канале в Ростове-на-Дону рухнула трибуна. Пострадали 15 человек – 10 детей и пять взрослых, в том числе одна женщина погибла, еще одна женщина и двое детей – в крайне тяжелом состоянии.
О происшествии около 17 часов по московскому времени. Случившееся подтвердили в региональном МЧС, пишет государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Первоначально сообщалось об одной погибшей женщине и семи пострадавших детях, позднее глава региона Василий Голубев заявил, что пострадали 10 детей и пять взрослых, еще одна женщина и двое детей – в крайне тяжелом состоянии. Причиной случившегося он назвал порыв шквалистого ветра. Детей доставили в медучреждение, на месте работают спасатели, пишет 161.ru.
По данным телеграм-канала Don Mash, трибуна обрушилась, когда в спорткомплексе проходил футбольный матч школьных команд Ростова-на-Дону и Батайска. Телеграм-канал Батайск Город уточняет, что играли дети 2010 года рождения. По информации телеграм-канала «Тютина», всего в момент обрушения на трибуне находились около 30 человек.
Также, по данным канала «Тютина», в 2018 году на гребном канале прошла реконструкция, касавшаяся в том числе и трибун, которая стоила 800 млн рублей. Однако неясно, затрагивала ли она упавшую более легкую металлическую трибуну. Издание 1Rnd со ссылкой на источники пишет, что рухнувшая трибуна – новая, установлена лишь недавно.
- 28 апреля в Ростове-на-Дону после ливня 81-летнюю бывшую учительницу английского языка Лидию Радченко затянуло в разлившуюся над коллектором ливневой канализации воду, женщина утонула.
- Также в апреле Ленинский райсуд Ростова-на-Дону начал рассматривать дело в отношении бывшего замглавы городской администрации Сергея Кузнецова, которого обвинили в служебном подлоге и халатности, повлекшей смерть подростка – летом 2016 года после сильного ливня 14-летнюю девочку затянуло потоком воды под припаркованную машину, она утонула.
- В марте в Ростовской области муниципального чиновника приговорили к году колонии после смерти ребенка, на которого упала стена здания. Суд признал виновным в халатности бывшего заместителя главы администрации города Гуково Алексея Александрина.
- В июле прошлого года власти Сочи объявили на всей территории города режим чрезвычайной ситуации - в связи со стихийным бедствием и вызванными им разрушениями. На город обрушились сильные ливни, дожди шли и в предыдущие три дня. Две машины с людьми унесло в Черное море – из-за обильных дождей в регионе сошли несколько селевых потоков, одна женщина погибла. Следком завел уголовное дело.
Минюст зарегистрировал региональные отделения партии «Ирыстоны Ног Фæлтæр»
Министерство юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировало региональные отделения политической партии «Ирыстоны Ног Фæлтæр», председателем которой является Константин Плиев.
Учредительный съезд партии состоялся 18 февраля 2023 года. По итогам проведенного мероприятия в Минюст был представлен пакет документов.
«По результатам рассмотрения представленных партией документов Минюстом было принято решение о государственной регистрации ее региональных отделений», - сказали информагентству «Рес» в пресс-службе ведомства.
Решение о регистрации головного отделения политической партии «Ирыстоны Ног Фæлтæр» было принято Министерством юстиции 4 мая 2023 года.
Политическая партия имеет право принимать участие в выборах при регистрации всех своих отделений (головного и региональных) за год до проведения соответствующих выборов, заключили в Минюсте.
Президент Евросовета принял приглашение Зурабишвили посетить Грузию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила президента Евросовета Шарля Мишеля посетить Тбилиси, сообщила пресс-служба по итогам переговоров в Брюсселе. Отмечается, что визит может состояться в ближайшее время.
Саломе Зурабишвили подчеркнула значение предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС и заявила о непоколебимой воле грузинского народа в вопросе вступления в Европейский Союз. Шарль Мишель положительно оценил роль президента Грузии в процессе продвижения Грузии по европейскому пути и в преодолении партийных разногласий. Он еще раз подчеркнул свою твердую уверенность в том, что будущее Грузии – в Европейском Союзе, – говорится в сообщении для прессы.
По словам Шарля Мишеля, Еврокомиссия осенью завершит работу над отчетом по 12 рекомендациям для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Вопрос о последующих шагах войдет в повестку дня Евросовета ближе к концу года. Среди направлений, по которым Грузии нужно усилить работу, Мишель назвал судебную реформу, вопросы свободы СМИ и развития гражданского общества, деолигархизацию и деполяризацию.
Дата предстоящего визита Шарля Мишеля в Грузию пока не сообщается.
Несколько лет назад он активно пытался помочь договориться властям и оппозиции. Недавно эти попытки раскритиковали в правящей партии, напоминает агентство «Новости-Грузия».
«Открытой и грубой попыткой смены власти в Грузии» назвал лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе соглашение властей с оппозицией от 19 апреля 2021 года, подписанное после месяцев обсуждений при личном посредничестве Шарля Мишеля.
Документ был призван положить конец политическому кризису в Грузии после того, как оппозиция объявила бойкот новоизбранному парламенту Грузии, говоря о фальсификации выборов. Соглашение, в частности, предусматривало проведение ключевых реформ в судебной и избирательной системах. Сначала документ не подписывало оппозиционное «Единое нацдвижение», а потом из него неожиданно вышла правящая партия.
«Конечно, соглашение 19 апреля было аномалией от начала до конца, это была не просто аномалия, а наглая и открытая попытка смены власти вопреки воле народа….Именно поэтому мы сказали, что больше никогда не подпишем такое соглашение, никогда больше не приблизимся к аномалии. Чем больше вы принимаете аномалию, тем больше вы будете окружены новыми аномалиями. Поэтому раз и навсегда нужно отказаться от аномалий в этой стране», – заявил две недели назад Ираклий Кобахидзе.
Путин назвал удар по Москве ответом на бомбардировку штаба украинского ГУР
Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву. Он заявил, что этот удар стал ответом на удар по штабу военной разведки Украины. Киев отрицает, что наносил удар по Москве.
Слова президента транслировали государственные информационные агентства. Москва впервые заявляет, что несколько дней назад атаковала штаб Главного управления разведки украинского министерства обороны. Киев о такой атаке не сообщал.
Путин впервые прокомментировал удары по России почти сразу после того, как они случились. Он заявил, что Киев специально атаковал гражданские цели, назвав это терроризмом. Ранее российское министерство обороны заявляло, что три беспилотника, попавшие в жилые дома в Москве, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбе, из этого следует, что их попадания в дома могут быть случайными.
Путин заявил, что ударами по Москве Россию «подталкивают к зеркальным действиям». Какими они будут, он не уточнил. Российская армия атакует Киев с самого начала февральского вторжения, только за май 2023 года такие удары наносились не менее 17 раз.
По утверждению Путина, удары Москвы от украинских отличаются тем, что «наносятся высокоточным оружием». С начала февральского вторжения после российских обстрелов Украины бомбы, ракеты и обломки от них регулярно попадали в гражданские цели. Москва почти никогда не комментирует такие удары, в редких случаях заявляя только, что не целилась в гражданские объекты.
- Удар по Москве несколькими беспилотниками был нанесён утром 30 мая. Три из них попали в жилые дома, остальные, как утверждается, были сбиты. Один из атаковавших город дронов, предположительно, упал неподалёку от резиденции Путина в Ново-Огарёве.
Абхазская оппозиция на митинге выдвинула требование отставки Кабмина
На проходящем у сухумского драматического театра «народном митинге» абхазская оппозиция не будет требовать отставки президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Об этом объявил лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
Он сообщил, что участники митинга призывают Бжания принять компромиссное решение и отправить в отставку Кабинет министров, возглавляемый Александром Анквабом.
Организаторы акции направили делегацию к абхазскому лидеру, чтобы пригласить его на митинг оппозиции.
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», на митинге приняли резолюцию. Кроме отставки правительства, оппозиция требует создания Совета по реформам; отмены решения о либерализации торговли через Ингурский мост; отмены распоряжения о повышении тарифов на электроэнергию; отзыва соглашения о передаче РФ объектов в Пицунде; отзыва законопроекта об апартаментах; отказа от приватизации энергетических объектов; отзыва соглашения с РФ о взаимном признании судебных решений; создания градостроительного кодекса для абхазской столицы.
- Отметим, что в апреле оппозиция потребовала отставки правительства в течение двух недель, однако абхазский лидер Аслан Бжания требование не выполнил. О проведении «народного митинга» оппозиция объявила 11 мая.
Российский сенатор предложил усилить присутствие РФ в Абхазии и Южной Осетии
Глава оборонного комитета российского Совета Федерации Виктор Бондарев считает, что Москва обязана усилить свое присутствие в странах ОДКБ, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республике.
«Усиление враждебной политики США против России приводит к необходимости создания российских военных баз за рубежом. В период холодной войны СССР имел разветвлённую сеть военных баз в Восточной Европе, а также в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Кубе», – написал сенатор в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что крепнут связи с африканскими государствами. Так, Центральноафриканская Республика (ЦАР), на территории которой с 2008 года по 2010 год присутствовал миротворческий контингент России, через своего посла заявила о желании разместить на свой территории российскую военную базу.
«Россия олицетворяет собой стабильный государственный институт и способна наиболее эффективным образом разрешать военные конфликты, гарантировать безопасность в отдельных странах и целых регионах. И в Африке это уже аксиома», – добавил он.
Российский сенатор напомнил, что ранее с Суданом было подписано соглашение о расположении базы до 300 военнослужащих, которая способна обслуживать до четырех военных кораблей.
В Москве на школьном стадионе задержали 49 мигрантов
В Москве полицейские во время рейда в воскресенье задержали 49 иностранных граждан, которые играли в футбол на школьном стадионе. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Как уточнил источник ТАСС, местные жители пожаловались на мигрантов, утверждая, что те прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им и их родителям. Некоторые мигранты оказали сопротивление при задержании. В отношении задержанных составили 26 протоколов, в том числе по статьям о мелком хулиганстве, неповиновении сотруднику полиции и нарушении правил въезда в Россию.
Телеграм-канал «База» сообщал, что полиция приехала прямо во время игры в футбол, положила задержанных лицом в газон, некоторых били дубинками и ногами.
По данным издания «Подъём», мигранты начали пользоваться школьным стадионом ещё несколько месяцев назад.
На площади у сухумского драмтеатра проходит митинг оппозиции
«Народный митинг» абхазской оппозиции начался на площади у сухумского драматического театра.
Организаторы и участники акции выступают против «закона об апартаментах, заселения Абхазии, раздачи абхазской земли, повышения тарифа на электричество».
Собравшиеся держат плакаты с лозунгами «Абхазия не продается», «Энергетика – собственность народа», «Мы против апартаментов».
Вокруг сухумского комплекса правительственных зданий приняты беспрецедентные меры безопасности – установлены металлические ограждения, колючая проволока и автобусы. Кроме силовиков, на месте собрались и сторонники власти.
В пресс-службе абхазского лидера Аслана Бжания говорят, что поддержать его к зданию президентской администрации пришли «более тысячи сторонников».
29 мая глава абхазской СГБ Роберт Киут заявил, что ведомство «защищает народ Абхазии и конституционный строй». Генпрокурор Адгур Агрба рассказал, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры наружного наблюдения и ведётся круглосуточная запись.
Отметим, что в апреле оппозиция потребовала отставки правительства самопровозглашенной республики в течение двух недель, однако абхазский лидер Аслан Бжания требование не выполнил. О проведении «народного митинга» оппозиция объявила 11 мая.
25 мая Общественный Союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» («Победа») заявил, что требует отставки абхазского президента Аслана Бжания.
- Закон о легализации апартаментов несколько месяцев будоражит общественность Абхазии. На его принятии настаивает абхазский лидер Аслан Бжания, оппозиция и общественность категорически против.
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