Глава ЧВК «Вагнер» предложил объявить цели войны в Украине достигнутыми

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в программном материале в своем блоге предложил остановить войну в Украине, объявив ее цели достигнутыми. Он считает, что долгая война может стать предпосылкой к распаду России. Материал опубликован в телеграме, ссылка на него есть в канале «Кепка Пригожина», где появляются ответы его пресс-службы на запросы СМИ.

В тексте утверждается, что длительная война не находит поддержки в российских элитах, они названы в статье «глубинным государством». «Многие из тех, кто еще вчера поддерживал спецоперацию, сегодня находятся в сомнениях, либо категорически против того, что происходит, - пишет Пригожин. - Представителям глубинного государства хочется срочно вернуться к своей обычной жизни, старым привычкам и комфорту».

По его утверждению, противники войны внутри элит саботируют решения, принимаемые для успешного продолжения войны. «На совещаниях они молчат, высказывают свои сомнения. А при принятии решений по бюрократическим процедурам тормозят те или иные действия, направленные на победу».

Как пишет Пригожин, готовящееся наступление украинской армии может закончиться прорывом линии фронта (вариант с успешным развитием российского нападения «до границ ДНР, Днепра или Польши» он назвал маловероятным). «В этом случае в [российской] армии, которая годами себя считала одной из лучших армий мира, могут начаться сначала упаднические настроения, а затем ситуация деградирует», – пишет глава ЧВК.

По его оценке, такое развитие событий может привести к социальному взрыву, угрожающему всем представителям элит, кроме высшего российского руководства: «народ уже ищет виноватых в том, что мы не самая сильная армия в мире, а в этой ситуации будут искать «крайних». При этом из его слов выходит, что разгром в войне он считает для страны лучшим вариантом развития событий, чем достижение промежуточных договоренностей, фиксирующих статус-кво.