Глава ЕК: есть «довольно чёткие планы» размещения войск в Украине

Европейские страны разрабатывают «достаточно чёткие планы» размещения военных в Украине после завершения войны с Россией — в качестве одной из гарантий безопасности Украины. Об этом заявила в интервью Financial Times глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что страны Европы будут опираться на поддержку США.

Глава Еврокомиссии отметила, что решение об отправке войск каждая страна будет принимать самостоятельно, однако, по её мнению, возможная будущая миссия приобретает реальные очертания.

Президент США Дональд Трамп ранее исключил отправку в Украину американских военных, но отметил, что Соединённые Штаты помогут Европе с гарантиями безопасности в случае необходимости.

Фон дер Ляйен не привела подробностей, отметив лишь, что дискуссии о гарантиях безопасности, в том числе с участием США, идут «очень хорошо». Она подчеркнула, что получила от Трампа заверения в поддержке возможного размещения в Украине военных из ряда европейских стран. Ожидается, что в четверг в Париже пройдёт встреча с участием лидеров Великобритании, Франции и Германии, а также руководителей ЕС и НАТО для обсуждения гарантий безопасности.

Важной задачей фон дер Ляйен назвала продолжение финансирования украинской армии, в том числе и после возможного прекращения огня.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что поведение российского президента Владимира Путина не изменилось, несмотря на миротворческие усилия США. «Трамп хочет мира, а Путин не садится за стол переговоров», — сказала глава Еврокомиссии, подчеркнув, что чем больше слова российского президента будут расходиться в делами, тем больше «негативного опыта» от взаимодействия с ним получит Трамп.

Ряд европейских стран НАТО заявляли о готовности отправить в Украину войска после прекращения огня в качестве сдерживающей силы. В Москве неоднократно заявляли, что это для неё неприемлемо.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ZDF подчеркнул, что сейчас тема размещения войск в Украине не является приоритетной для союзников, главное — продолжать поддерживать украинскую армию. Говоря о возможности отправки в Украину германских военных, Мерц подчеркнул, что «никто сейчас не говорит о сухопутных войсках в Украине», и отметил, что в любом случае для одобрения отправки войск за границу нужно разрешение Бундестага.

Мерц отметил также, что, несмотря на усилия по прекращению конфликта, которые в частности предпринимает администрация США, необходимо готовиться к тому, что война в Украине может продолжаться ещё долго. На вопрос, считает ли он возможным прекращение огня в этом году, канцлер ответил, что не теряет надежды на то, что это произойдет, однако одновременно не питает никаких иллюзий, поэтому «поддержка обороноспособности страны, на которую напала Россия, и дальше будет абсолютным приоритетом». Очень быстро война могла бы завершиться, по мнению Мерца, только в случае капитуляции Украины, но это «не вариант», отметил канцлер ФРГ.