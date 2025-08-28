Глава Минэкономики Грузии встретилась с и.о. посла США

Исполняющий обязанности посла США в Грузии Алан Парселл встретился в Министерстве экономики Грузии с главой ведомства Мариам Квривишвили и её заместителем Георгием Арвеладзе. Как сообщает Служба по связям с общественностью министерства, на встрече обсуждались «приоритетные направления сотрудничества между Грузией и США», а грузинские чиновники сообщили послу, что Тбилиси «заинтересован в перезагрузке отношений с США».

Мариам Квривишвили подчеркнула важность мирных инициатив президента США Дональда Трампа, включая мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. По её словам, «достигнутый результат важен для поддержания мира и безопасности в регионе, что является приоритетом политики правительства Грузии».

Стороны также обсудили «широкий спектр экономического сотрудничества», включая вопросы двусторонней торговли, инвестиций и транспорта и акцентировали внимание на важности развития Среднего коридора, сообщили в ведомстве.

«Была подчёркнута роль Грузии как ключевого игрока в региональных транзитных проектах, а также важность развития Среднего коридора как стабильного, безопасного и эффективного транзитного маршрута, соединяющего Европу и Азию», — говорится в заявлении.

В посольстве США коротко прокомментировали встречу: «В среду временно исполняющий обязанности посла Перселл встретился с министром экономики и устойчивого развития Квривишвили для обсуждения экономических связей между нашими странами, а также инвестиционного климата в Грузии для американских компаний».

Кто такой Алан Парселл?

Алан Парселл исполняет обязанности посла США в Грузии с 16 июля 2025 года после ухода с должности посла Робин Данниган;

Он прибыл в Грузию в 2023 году в качестве заместителя главы миссии;

В 2021–2022 годах он занимал должность заместителя главы миссии в Киеве;

Ранее Алан Парселл занимал различные должности в Государственном департаменте США в Вашингтоне: в 2019–2020 годах он занимал должность заместителя помощника государственного секретаря в Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда. В 2011–2013 годах – должность заместителя директора Управления по Кавказу и региональным конфликтам.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе и посол США до сих пор не встречались на фоне дипломатической напряжённости. Между тем в «Грузинской мечте» заявляют о стремлении наладить диалог с Вашингтоном.