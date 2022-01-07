Госдепартамент: санкции против СП-2 подорвут отношения с союзниками

Предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях США в отношении газопровода "Северный поток – 2" подорвёт отношения Вашингтона с союзниками. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, ограничения никак не помогут защитить Украину.

Вместе с тем Прайс подчеркнул, что Соединённые Штаты работают с партнёрами над серьёзными санкциями против Кремля, если Москва проявит агрессию в отношении Киева.

Законопроект Круза даёт Конгрессу возможность своим решением вводить санкции, от которых ранее отказалась администрация Джо Байдена, в том числе против компании – владельца газопровода.

Параллельно на голосование может быть выдвинут законопроект сенатора-демократа Боба Менендеса. Его предложения предусматривают такие же санкции, но только в том случае, если Россия предпримет полномасштабное вторжение на Украину.

Ранее сообщалось, что голосование по санкциям должно пройти в Сенате США до 14 января.