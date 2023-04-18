Новости
Госдума РФ приняла закон о пожизненных сроках за госизмену
Государственная дума России приняла в третьем и окончательном чтении закон о пожизненных сроках за государственную измену. Сейчас данная уголовная статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Число приговоров по таким делам выросло после российского вторжения в Украину.
Закон также усиливает уголовную ответственность по статьям о диверсии и терроризме и устанавливает наказание за содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует.
Депутаты предлагают увеличить максимальный срок за совершение терактов до 20 лет вместо максимальных 15 лет по действующему законодательству. В статье о содействии террористической деятельности предложено увеличить минимальный порог с пяти до семи лет лишения свободы, а минимальное наказание за пособничество терроризму увеличить с 10 до 12 лет. Также ужесточается наказание за участие в террористическом сообществе. Теперь по этой статье может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.
Ужесточается наказание по уголовной статье о диверсии. Теперь за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, может грозить до 20 лет лишения свободы.
Также закон вводит новую уголовную статью о «содействии в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании должностных лиц органов публичной власти РФ». Наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей.
- В 2022 году российские суды вынесли 11 приговоров по статье о госизмене, подсчитало «ОВД-Инфо». Несколько из них связаны с обвинениями в работе на украинские спецслужбы.
- В период 1997-2021 годов в госизмене обвинили 117 человек. Среди них – военный из Приморского края Игорь Лукин, приговорённый в 2004 году к десяти годам колонии по обвинению в покушении на госизмену в пользу Китая.
Другие новости дня
Абхазский лидер отбыл с рабочим визитом в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву.
По информации пресс-службы абхазского лидера, у Бжания запланированы встречи в администрации президента, правительстве и Совете безопасности Российской Федерации. Подробности не сообщаются.
Ранее Бжания посещал Москву в феврале. Кроме того, он отправился в Минск для встречи с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко.
Алексей Навальный может стать обвиняемым по новому уголовному делу
На российского оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, заведут ещё одно уголовное дело — по статье о дезорганизации деятельности колонии. Поводом может стать его реакция на провокацию со стороны сотрудников колонии. Об этом сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев.
По словам Кобзева, в ШИЗО к Навальному снова подселили соседа, у которого проблемы с гигиеной.
«Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался», – пишет адвокат, отмечая, что всё происходящее фиксировалось на видеорегистратор.
Навальный предупредил, что если его вынудят зайти в камеру, то он «по тюремным правилам» применит к сокамернику силу. Сотрудники колонии сначала угрожали политику, затем вызвали «группу реагирования в бронежилетах и касках» и затащили его в камеру. При этом Навального ударили коленом в пах, хотя он не сопротивлялся, пишет Кобзев.
В камере Навальный, как утверждается, схватил сокамерника за шиворот и потащил к выходу. В ответ на это группа реагирования прижала политика к стене, а начальство колонии заявило, что теперь возбудит против него уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности колонии. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Официально о возбуждении дела не сообщалось.
- Неделю назад, 11 апреля, Навального в 13-й раз отправили в СИЗО. Причину не назвали. До этого поводами для перевода политика в ШИЗО были среди прочих расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.
- Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. С августа 2022 года в такой камере он провёл больше ста дней, что привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.
- По словам Кобзева, в начале апреля Навальному вызывали скорую помощь из-за обострившейся болезни желудка. Защитник отметил, что диагноз Навального по-прежнему неизвестен. Кобзев сообщил, что будет требовать токсикологических и радиологических тестов, так как его подзащитному могут давать отравляющие вещества в малых дозах.
- В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политическим.
Украинского колдуна обвинили в шпионаже в пользу ведьм из России
В Украине жителя Николаевской области Василия Романишина, который считает себя колдуном, обвинили в шпионаже в пользу российской «Империи сильнейших ведьм».
По версии Службы безопасности Украины, Романишин собирал данные об обороне Николаева и передавал их ФСБ и ГРУ России. Он создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты, и отправлял их связному через анонимные мессенджеры. Делал Романишин это через «Империю ведьм России», рассказывает «Би-би-си» со ссылкой на судебные решения.
По мнению украинской контрразведки, «Империя» – это вербовочный центр. Организацию в 2015 году основала Алёна Полынь, которая называет себя потомственной ведьмой. В 2019 году организация проводила ведьминское собрание для «поднятия рейтинга президента России Владимира Путина», а также ведьминские конгрессы при поддержке мэрии Москвы и совместные мероприятия с депутатами Госдумы.
Украинские следователи установили, что после российского вторжения в Украину «Империя» призвала своих участников, находящихся за рубежом, помогать российским войскам и службе внешней разведки России.
Под влиянием этих призывов, считает следствие, Романишин стал собирать и передавать разведданные. Как утверждается, чтобы присоединиться к «Империи» он прошёл «инициацию», которая предусматривает проверку на приверженность «идеям создания Новороссии» или «аннексии территорий Украины».
Также следователи обнаружили, что Романишин поставил лайк под постом с «ритуалом в поддержку Путина» от Полынь во «ВКонтакте». За это его обвинили в распространении материалов, оправдывающих вооружённую агрессию России против Украины.
Адвокат Романишина, называя своего клиента «местным дурачком», утверждает, что лайки не могут считаться «распространением материалов», а метки в Google Maps Романишин хоть и отправлял, но их никто не получил.
Романишин уже три месяца находится под арестом. Ему грозит пожизненное заключение.
- «Би-би-си» пишет, что «счёт подозреваемых и уже осуждённых украинцев за работу на российские спецслужбы идёт на тысячи».
- В декабре 2022 года глава сообщалось, что одна только полиция Украины открыла более 2,2 тысячи уголовных производств по статье о коллаборационизме. Общей статистики по таким преступлениям не приводится.
Кезерашвили заявил, что отказывается от контрольного пакета в ТВ «Формула»
Бывший министр обороны Грузии, бизнесмен Давид Кезерашвили объявил, что отказывается от контрольного пакета в оппозиционном канале «Формула» и передает 50%-ю долю сотрудникам телекомпании.
Напомним, что ранее журналистское расследование Би-би-си рассказало о скандале с колл-центрами и глобальной мошеннической сети, которая украла более миллиарда долларов. В списке бизнесменов, участвовавших в этой схеме, фигурирует Давид Кезерашвили.
«Принимаю решение поддержать телекомпанию «Формула» и дать возможность создания совершенно новой, уникальной по опыту медиа-модели, которая еще выше поднимает стандарт редакционной независимости, в том числе и от меня (дефицита в этой свободе у канала до сих пор не было). Решение следующее: я отказываюсь от контрольного пакета «Формулы» и передаю половину имеющейся доли коллективу телекомпании. Оставшуюся долю я также передам коллективу после окончания олигархического правления. После исчезновения фактора Иванишвили и окончательного вхождения в западное пространство, я уверен, что у свободных СМИ будет много других источников существования и без моего участия. Именно тогда закончится моя активность в направлении поддержки СМИ и вообще, закончится любое участие в грузинской политике», – заявил Кезерашвили.
Он вновь говорит, что не имеет и никогда не имел никакого отношения к т. н. колл-центрам, упомянутым в расследовании Би-би-си.
«Я сделаю все возможное, чтобы доказать в суде несправедливость утверждений, выдвинутых в фильме-расследовании. Я полностью доверяю британской системе правосудия и уверен, что она учтет аргументы моей юридической команды, которая уже готовит все необходимые документы. Мы будем информировать общественность о деталях на всех этапах. Также еще раз заявляю, что при наличии интереса я готов сотрудничать с любым следственным органом Европы и предоставить имеющуюся в моем распоряжении информацию о тех высокопоставленных лицах, которые реально причастны к покровительству т.н. хаба колл-центров в Грузии. Здесь для меня удивительна позиция тех людей, которые давно знают о работе этой мошеннической схемы, о вовлечении в нее соседей, родственников или детей. Удивительно, что эти люди сейчас читают мораль и обвиняют меня», – добавил Кезерашвили.
Сегодня же скандальное расследование Би-би-си прокомментировал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
«К сожалению, наш гражданин, господин Кезерашвили, бывший министр обороны, уже упоминается как международный мошенник, что, конечно, катастрофично, и еще более тревожным является тот факт, что упомянутый человек, который сначала ограбил армию, а затем терроризировал бизнес, теперь разработал беспрецедентную мошенническую схему по всей Европе, его компания ограбила пенсионеров на миллиарды долларов. Поэтому, когда наши представители радикальной, экстремистской оппозиции встречаются с нашими европейскими партнерами, я хотел бы сказать нашим европейским друзьям, что они встречаются с представителями партии, финансируемой грабителями их граждан. Это, конечно, постыдный факт, но я рад, что эта правда открылась», – заявил Гарибашвили.
Как сообщалось ранее, Би-би-си провела расследование деятельности глобальной мошеннической сети по присвоению сбережений европейских пенсионеров, которая заработала на обмане клиентов более миллиарда долларов. В расследовании указано, что в открытом доступе нет документов, которые подтверждали бы связь Кезерашвили с сетью офшоров. Но, к примеру, несколько бывших сотрудников компаний, связанных с Milton Group, подтвердили, что имели прямой контакт с Кезерашвили и знают, что он причастен к деятельности сети.
СМИ: задержанный за убийство в Цхинвали был бойцом ЧВК «Вагнер»
Георгий Сиукаев, задержанный в Цхинвали за убийство 38-летнего Сослана Валиева (Цугри), был бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом, в частности, сообщили телеграм-каналы «Сапа 15» и «Ног Ирыстон». Публикацией в телеграме поделилось и югоосетинское госагентство «Рес».
Сообщается, что Сиукаев недавно вернулся из Украины, где проходит службу в ЧВК «Вагнер» с позывным «Арбалет».
«Сиукаев Георгий попал к вагнеровцам из мест лишения свободы, где отбывал срок за убийство командира, которое совершил в 2014 году во время участия в военных действиях на Донбассе, куда вероятно поехал добровольцем из Южной Осетии. Ранее, совсем молодым, участвовал в войне 2008 года», – говорится в сообщении одного из телеграм-каналов.
Ранее местный блогер Артур Хадзарагов опубликовал интервью с «Арбалетом» — в подводке к нему он призывает молодёжь Осетии и России «брать с него (Сиукаева) пример»: «Посмотрите на его скромность и добродушие, вот так выглядит Победа! Запомните это лицо истинного Воина, истинного Патриота, истинного Осетина!».
Сослан Валиев (Цугри) скончался накануне вечером в цхинвальской больнице от полученного ножевого ранения. По информации прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия, подозреваемый в совершении убийства, Георгий Сиукаев 1989 года рождения, был задержан по горячим следам.
Незадолго до его задержания, в ночь на вторник югоосетинский президент Алан Гаглоев провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств.
«Произошло горе. Если Сиукаев виновен, и следы ведут к нему – необходимо достать его из-под земли. Всех, кто возможно покрывал его, спрятал его автомобиль – всех задержать. Если не хватает людей, помогут и Государственная служба охраны и ОМОН. Это резонансное дело», – сказал Гаглоев.
Убийство прокомментировали бывшие югоосетинские лидеры – Анатолий Бибилов и Эдуард Кокойты.
Кокойты говорит, что «Цугри был добрым и безобидным парнем, которого все, за редким исключением, любили как родного».
«Он был своего рода символом Цхинвала, всегда был приветливым, добрым и активным человеком, безобидным и справедливым другом для всех. Цугри был ответственным парнем, мог встретить меня рано утром и ждать до позднего вечера в любую погоду. Именно поэтому ребята прозвали его «начальником охраны». Сослан (Цугри) очень любил Осетию и переживал за наших ребят, воюющих в Донецке», – написал Кокойты в телеграм-канале.
Анатолий Бибилов говорит, что Валиев «любил Осетию, Россию» и был «уверен в победе над фашизмом».
«Он позволял себе как хвалить меня, так и высказывать в мой адрес недовольство, ведь ему прощалось все – он был особенным. Он часто приходил в офис РПП «Единая Осетия» обедать. Иногда ворчал, иногда веселился, но всегда был самим собой, без маски и лицемерия», – отметил Бибилов.
- ЧВК «Вагнер» начала активно вербовать заключённых на войну в Украине летом прошлого года. Точное число завербованных неизвестно, оно оценивается в десятки тысяч, многие из них погибли. Выжившим глава ЧВК Евгений Пригожин обещал помилование через полгода. Известны случаи, когда бывшие заключённые действительно возвращались в родные места с войны. Пригожин утверждал, что случаи совершения ими повторных преступлений крайне редки. Какой-либо официальной статистики по этому вопросу нет.
Кремль сообщил о поездке Путина на занятые территории Украины
Пресс-служба Кремля 18 апреля сообщила о поездке президента России Владимира Путина на контролируемые российской армией территории Украины — в Херсонскую и Луганскую области. Как утверждается, Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Росгвардии «Восток» в Луганской области. Время поездки не уточняется, независимого подтверждения, что она состоялась — нет.
В сообщении Кремля утверждается, что поездки президента «заранее не готовились».
На кадрах видеосъемки – светлое время суток, Путин выходит из вертолета Ми-8, после чего кортеж въезжает в город Геническ, который стал центром контролируемой российской армией части Херсонской области.
В штабе группировки войск «Днепр» президент заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
Накануне американские военные эксперты и британская разведка сообщали, что Теплинский вернулся на фронт после предполагаемого отстранения в январе.
Обращаясь к Теплинскому, Путин подчеркнул, что ему важно услышать мнение командующего ВДВ о том, как складывается обстановка, обменяться информацией. Президент попросил отчитаться о ситуации на запорожском и херсонском направлениях и призвал генерал-полковника Теплинского «высказать свои соображения».
В штабе национальной гвардии «Восток» в Луганской области Владимир Путин принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также пресс-служба сообщила, что Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и подарил им копии икон.
При вручении иконы Путин произносит: «Сейчас вот Пасха будет, да?». По мнению издания «Агентство», эти слова Путина позволяют сделать вывод, что встреча проходила до 16 апреля, когда в России праздновалась Пасха, и президент присутствовал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. В видео, опубликованном позднее на сайте Кремля, слово «будет» вырезано.
В марте 2023 года Владимир Путин впервые с начала российского вторжения в Украину приехал в захваченный Россией в мае прошлого года и сильно разрушенный Мариуполь.
Тогда пресс-служба Кремля сообщала, что президент прибыл в город на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города. На опубликованных кадрах Путин ездил по городу в тёмное время суток и общался с людьми. Украинские СМИ, утверждали, что это были пророссийские активисты.
Другие новости Радио Свобода:
Гражданин Грузии задержан у разделительной линии в Карельском муниципалитете
Российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии близ села Двани в Карельском муниципалитете, заявили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По информации ведомства, активирована «горячая линия» Миссии наблюдателей ЕС, об инциденте проинформированы международные партнеры Грузии и сопредседатели Женевских дискуссий.
«Задействованы все доступные механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии», – сказано в заявлении.
Грузинская сторона возлагает на Москву «полную ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации».
По информации грузинской службы Радио Свобода, в заключении в Цхинвали остаются еще пять граждан Грузии, в том числе бывший военный Мамука Чхиквадзе.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия инцидент, произошедший у разделительной линии, пока не комментировали.
У берегов Италии обнаружена партия кокаина на $440 млн
Партия кокаина весом около двух тонн была обнаружена в минувшее воскресенье близ Сицилии патрульным самолётом итальянской финансовой полиции. Итальянские власти объявили об этом в понедельник, сообщил телеканал CNN.
Кокаин был тщательно упакован в водонепроницаемые пакеты, связанные между собой. Кокаиновый плот был оснащен оснащен легким сигнальным фонарем. Цена обнаруженной партии кокаина составляет, ориентировочно, около 440 миллионов долларов.
Обнаружение и последовавшие задержание этой партии, стало самой крупной находкой подобного рода на территории Италии и, по всей видимости, предотвратило поднятие груза из воды и его нелегальную продажу на черном рынке.
Командование финансовой полиции заявило, что плавающие тюки были сброшены в море, чтобы проходящие торговые суда могли выловить его и доставить на берег, в руки продавцов, сообщил телеканал CNN.
Крупнейший банк Кипра начал закрывать счета россиян
Крупнейший банк на Кипре – Bank Of Cyprus – начал рассылать уведомления клиентам – гражданам России о том, что их счета будут закрыты. Об этом пишет Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust, которая оказывает комплексные услуги клиентам на Кипре. Эту информацию изданию также подтвердил источник в банковской сфере.
В письмах клиентам банк сообщает, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения уведомления, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «знай своего клиента».
Как поясняют в Main Partner Trust, одной из причин таких действий банка в отношении клиентов-россиян может служить статус налогового резидента России. Также поводом для закрытия счета может быть наличие дохода от находящегося под санкциями бизнеса в России (например, дивидендов или зарплаты для сотрудников санкционных компаний, работающих удалённо), а также «нетипичный» ВНЖ (виза «визитёра») или пребывание на Кипре по визе «цифрового кочевника».
Источник издания на банковском рынке говорит, что Bank Of Cyprus закрывал счета россиянам и раньше. Причем зачастую под эту процедуру попадали даже старые счета клиентов, которые давно живут на Кипре.
Проблемы с закрытием счетов возникли не только у клиентов Bank Of Cyprus, но также у тех, кто обслуживается в подразделениях греческих Hellenic Bank и Alpha Bank, пишет Forbes.
Решение о закрытии счетов россиян в Main Trust Partner связывают с опасением британских и американских санкций. Они запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг компаниям и физическим лицам из России. Ограничения кипрского банка связаны с недавним расширением блокирующих санкций США за помощь в обходе предыдущих санкций. На соблюдение всех ограничений Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы. В такой ситуации банку проще закрыть счета россиян, чем получить штраф или другие проблемы, считают опрошенные Forbes юристы.
Bank Of Cyprus считается крупнейшим на Кипре. По итогам прошлого года на банковских депозитах россияне (без учета кипрских компаний, которыми владеют граждане России) хранили более семисот тысяч евро. Это на шесть процентов больше, чем за год до этого. Счета в Bank Of Cyprus могут иметь примерно 15% всех россиян, проживающих на Кипре.
В настоящее время банк не ведёт операций в России и на Украине, говорится в отчете кредитной организации. Свою российскую дочку – Юниаструм Банк – он продал 2015 году.
- В министерстве финансов США есть Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), которое контролирует соблюдение санкций. Оно же ведёт SDN-лист. Попадание в него для банка означает заморозку активов в США и запрет на расчёты в долларах с любыми американскими контрагентами. Также запрещается покупать иностранные акции и валюту через брокеров этих банков.
- В 2022 году Минюст США создал группу KleptoCapture, которая отслеживает соблюдение санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину.
Убийство в Цхинвали – подозреваемого задержали по горячим следам
38-летний житель села Дмениси Сослан Валиев (Цугри) был убит накануне вечером в Цхинвали. Мужчина скончался в больнице от полученного ножевого ранения.
По информации прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия, подозреваемый в совершении убийства, Георгий Сиукаев 1989 года рождения, был задержан по горячим следам.
Незадолго до его задержания, в ночь на вторник югоосетинский президент Алан Гаглоев провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств.
«Произошло горе. Если Сиукаев виновен, и следы ведут к нему – необходимо достать его из-под земли. Всех, кто возможно покрывал его, спрятал его автомобиль – всех задержать. Если не хватает людей, помогут и Государственная служба охраны и ОМОН. Это резонансное дело», – сказал Гаглоев.
По информации правоохранителей, еще двое жителей республики явились добровольно в МВД для дачи показаний.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).
Ангеле Меркель вручили высшую государственную награду ФРГ
Бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель 17 апреля была вручена высшая германская награда – Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» в особом исполнении. На церемонии вручения в резиденции главы государства – берлинском дворце «Бельвю» выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер долгое время работал бок о бок с Меркель – он был вице-канцлером и министром иностранных дел в ее правительстве. В своей речи президент Германии подчеркнул особую роль Меркель на посту канцлера как женщины из ГДР и ученого. Штайнмайер отметил особый жизненный путь, во время которого Меркель «прошла через опыт диктатуры, который придал ей силы и решимости бороться за усиление демократии». «Вы помогли нашей стране достичь экономического успеха при невиданных доныне вызовах современности», – сказал президент ФРГ, вручая награду. Для времени пребывания Меркель у власти характерно, по его словам, то, что всегда можно было положиться на ее чувство ответственности. «Второе – она никогда не ставила на первый план свою личность, любое тщеславие, любое лицемерие и высокомерие ей претили», – отметил Штайнмайер.
В ответной благодарственной речи Ангела Меркель ограничилась перечислением всех приглашенных соратников, коллег и родственников. Среди них были глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший тренер национальной сборной ФРГ по футболу Юрген Клинсманн. Экс-канцлер констатировала, что во время своего 16-летнего пребывания на посту главы правительственного кабинета ФРГ она «приобрела много хорошего опыта». Меркель также отметила: «Много говорится о том, что политика – это яма со змеями. Я могу сказать, что я бы не выжила, если бы не было и другой стороны политики, и поэтому это мне принесло много радости».
Уже перед вручением ордена раздалась критика из рядов партии Меркель - Христианско-демократического союза. Вице-председатель ХДС Карстен Линнеманн заявил утром на канале RTL, что Меркель явно имеет большие заслуги, в том числе международные, однако «она совершила ошибки, даже вопиющие». Генеральный секретарь Свободной демократической партии Биджа Джир-Сарай заявил в интервью медийной группе RND: «В конце ее пребывания на посту канцлера страна находилась вовсе не в хорошем состоянии». Председатель Левой партии Янине Висслер выразила свое недовольство, подчеркнув, что в годы Меркель лишь усилились социальное неравенство и детская бедность в Германии.
Напротив, лидеры Социал-демократической партии Германии и «Союза 90-х/Зеленые» с похвалой отозвались о заслугах Меркель. Глава СДПГ Саския Эскен заявила группе RND: «Мою особую признательность заслуживает дипломатический талант и эмпатичный ум Ангелы Меркель, благодаря которым ей как внутри страны, так и на международной арене постоянно удавалось создавать дееспособные коалиции и находить компромиссы». Председатель партии «Зеленых» Омид Нурипур подчеркнул, что «пребывание Меркель на посту канцлера оставило особый след» в Германии, как ничье другое. По словам политика, необходимо оценить всю деятельность Меркель, чтобы признать ее большие заслуги.
Высшая государственная награда ФРГ вручается «за особые личные заслуги на благо общества». До Меркель подобную награду получили канцлеры Конрад Аденауэр и Гельмут Коль, оба ее однопартийцы. Ангела Меркель ранее уже получила два ордена – в 1996 году Большой крест «За заслуги» и в 2008 году Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», однако без особого исполнения.
НАТО меняет концепцию сдерживания: «защита каждого дюйма с первого дня»
Союз НАТО в связи с широкомасштабным российским вторжением в Украину пересматривает подход к сдерживанию на своих восточных рубежах. Концепция сдерживания путем ответного удара меняется на другую концепцию - сдерживания путем недопущения удара. Об этом пишет в понедельник The New York Times. Об изменении оборонительной концепции рассказали бывшие и нынешние сотрудники НАТО.
Издание подчеркивает, что первая концепция, от которой теперь решено отказаться, предусматривала, что в случае конфликта с Россией возможна временная оккупация российскими войсками части территории стран НАТО, таких как государства Балтии или Польша. Предполагалось, что эти территории будут освобождены после прибытия основных сил союза, прежде всего США.
Вторая же концепция - «сдерживание путем недопущения» - предполагает, что страны НАТО будут стремиться не допустить оккупации даже небольшой части своей территории. Как говорится в статье, Польша и страны Балтии, в частности, учли опыт войны в Украине, где в первые дни вторжения под российской оккупацией оказались значительные территории, на которых впоследствии, как утверждают украинские следственные органы и международные организации, совершались многочисленные преступления против мирного населения. Как заявил изданию Камиль Гранд, который до октября 2022 года занимал пост советника генерального секретаря НАТО, на необходимости защищать «каждый дюйм территории НАТО с первого дня» настаивают прежде всего страны Центральной и Восточной Европы.
«Сдерживание путем недопущения» предусматривает постоянное размещение значительных контингентов войск НАТО у границ с Россией. Речь идет также - впервые со времен Холодной войны - об интеграции военных планов США и их союзников. Помимо укрепления сил НАТО на восточном фланге союза речь идет и о том, чтобы сделать это укрепление заметным для России - что должно оказать эффект сдерживания. Также переход к этой концепции предполагает увеличение военных расходов, как минимум, до 2% ВВП стран-членов НАТО. Предполагается, что, если крупные страны НАТО направят на военные расходы до 3% ВВП в течение десяти лет, этого хватит для реализации плана обороны.
После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину численность военнослужащих НАТО, размещенных в граничащих с Россией странах, резко увеличилась. Кроме того, на днях в НАТО вступила ранее нейтральная Финляндия, - ее вступление увеличило границу России со странами союза почти в два раза. Тем не менее, по-прежнему существует ряд ограничений, касающихся размещения военнослужащих НАТО в граничащих с Россией странах на постоянной основе.
Электронные повестки в России могут начать рассылать уже в этот призыв
Электронные повестки на службу в армии начнут рассылать уже в текущий, весенний призыв, который начался в России 1 апреля. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам, рассылка будет осуществляться в «тестовом режиме». Он не уточнил, будет ли новшество использоваться только в Москве или и в других регионах страны.
Локтев рассказал, что повестки для явки в военкоматы на военную службу призывники будут получать через портал «Госуслуги». Также их будут оповещать по СМС и по телефону.
В то же время, как сообщает РБК, в Минцифры заявили, что способы направления повесток правительство должно установить отдельным актом, который пока не принят.
Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов утверждал, что на весенний призыв 2023 года закон об электронных повестках распространяться не будет.
- Законопроект о цифровизации призыва в армию был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации на прошлой неделе, 14 апреля его подписал президент России Владимир Путин. Новый закон предполагает создание единого реестра военнообязанных и новые способы оповещения призывников. Теперь повестка может прийти заказным письмом, в электронном виде через портал «Госуслуги» и через МФЦ. Ранее они вручались только лично или через работодателя.
- Также согласно новому закону повестка о призыве будет считаться врученной с момента размещения ее электронной копии в «личном кабинете» на «Госуслугах». После этого военнообязанному будет запрещен выезд из страны до тех пор, пока он не придет в военкомат.
- В случае неявки по повестке в течение 20 календарных дней могут применяться дополнительные ограничения: запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, на регистрацию недвижимости, на вождение автомобиля, на заключение кредитного договора.
- Закон об электронных повестках вызвал бурное обсуждение. По мнению его противников, теперь россиянам, не желающим служить в армии - и, в частности, участвовать в боевых действиях в Украине, - будет крайне трудно отказаться от призыва, и в том числе невозможно выехать за границу. Ранее многие антивоенно настроенные россияне отказывались от получения бумажных повесток, а неявка по повестке в военкомат каралась только штрафом от 500 до 3000 рублей.
- Весенний призыв на срочную службу в российской армии продлится до 15 июля. Официально планируется призвать 147 тысяч человек - на 12,5 тысячи больше, чем в весенний призыв 2022 года.
Посол США в РФ навестила журналиста WSJ Эвана Гершковича в СИЗО
Посол США в России Линн Трейси в понедельник навестила арестованного американского журналиста Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово» в Москве. Ранее дипломаты более двух недель не могли добиться доступа к Гершковичу. Трейси сообщила, что журналист чувствует себя нормально, и снова призвала немедленно освободить его.
Корреспондент одного из ведущих американских изданий The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге. Суд предъявил ему обвинения в шпионаже и поместил под арест на два месяца. Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Кремль заявил, что в отношении Гершковича имеются улики, но не уточнил, какие именно.
Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергла обвинения в шпионаже и заявила, что Гершкович выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несет в Украине ЧВК «Вагнер».
Госдепартамент США признал журналиста Эвана Гершковича «неправомерно задержанным» Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения – в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.
По обвинению в шпионаже Гершковичу в России может грозить до 20 лет лишения свободы.
Сборная Грузии по хоккею разгромила Израиль
Сборная Грузии по хоккею выиграла второй матч подряд в рамках Группы А второго дивизиона чемпионата мира. Грузинская команда разгромила Израиль со счетом 7-3.
В составе сборной Грузии отличились Оливер Оболгогиани, Борис Кочкин, Артем Курбатов, Иван Карелин (трижды) и Никита Букия.
Отметим, что грузинской федерации хоккея пришлось пояснить болельщикам, что многие игроки, выступающие за сборную, имеют родственные связи с Грузией. К примеру, мать Бориса Кочкина – грузинка, уроженка Батуми.
Сборная Грузия занимает в мировом рейтинге 41-е место, Израиль 33-ее.
В рамках проходящего в Мадриде турнира Грузия обыграла Исландию со счетом 4-1. Впереди матчи с Испанией, Хорватией и Австралией.
Главе Татарстана Минниханову отказали во въезде в Молдову
Главе республики Татарстан Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдову. Он прилетел на международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов – 2023». Однако выйти из самолёта молдавские пограничники ему не позволили. По словам самого Минниханова, власти Молдовы присвоили ему статус нежелательного лица. Сейчас самолёт с Миннихановым уже вылетел обратно из Кишинёва в Россию.
Вместе с Миннихановым на конгресс летел глава холдинга «Ак-Барс» Иван Егоров. Его также признали нежелательным лицом и не позволили выйти из самолёта.
Минниханов летел в Молдову по приглашению кандидата в главы автономной области области Гагаузия Виктора Петрова и вице-председателя парламента региона Александра Суходольского, которые недавно были с визитом в Татарстане.
Власти Молдовы пока не комментировали эту информацию. Газета «Коммерсант» указывает, что политики и общественные деятели Гагаузии, где в городе Комрат проходит конгресс, неоднократно критиковали молдавскую власть. Также многие из них поддерживают действия России на территории Украины.
Граждане Грузии остаются в охваченном вооруженным конфликтом Судане
В охваченном вооруженным конфликтом Судане остаются до 30 граждан Грузии.
В МИД Грузии заявляют, что посольство Грузии в Турции находится в контакте с гражданами Грузии в Судане, а также с членами их семей.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что посольство «работает по всем направлениям».
По информации телеканала «Мтавари», с ними связались родные граждан Грузии, находящихся в Судане. Они сообщили, что эвакуировать их близких не удается уже третий день.
Около 20 граждан Грузии, которые остаются в Судане – сотрудники авиакомпании Geo Sky. Это пилоты, члены экипажа, инжинеры. По словам вице-президента Geo Sky Шалвы Кикнадзе, они находятся в безопасности.
«Не только грузинская сторона, все ожидают хотя бы временного прекращения огня, чтобы осуществить эвакуацию своих граждан. Надеемся, что стороны в ближайшие часы договорятся о прекращении огня. Как только это произойдет, мы готовы начать эвакуацию», – рассказал он.
- В Судане росшая все последние месяцы напряженность между соперничающими военными лидерами перерастает в открытую гражданскую войну. Бои идут уже на всей суданской территории, включая исторически многострадальные регионы Дарфур и Южный Кордофан. Столица Хартум подверглась бомбардировке с воздуха, в городском аэропорту удар был нанесен по летному полю и гражданским авиалайнерам, в то время как перепуганные пассажиры прятались в здании. Убиты уже не менее 100 человек, ранены не менее тысячи.
В России оппозиционера Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии
Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, которого обвинили в государственной измене, в распространении фейков о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организаций к 25 годам колонии строго режима. Об этом сообщил из суда корреспондент «Интерфакса».
Вводную и резолютивную части приговора огласил 17 апреля Московский городской суд. Процесс в отношении Кара-Мурзы-младшего начался в Мосгорсуде в марте и проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.
В зал на оглашение приговора пустили только государственные агентства, всех остальных журналистов (около 50 человек) отправили в комнату для трансляций, сообщала «Медиазона». Когда обвиняемого ввели в зал суда, в помещении для трансляций выключили звук.
6 апреля государственное обвинение запросило для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы. Это больше, чем максимальный срок по статье о госизмене (20 лет), такое стало возможным благодаря обвинению политика в других преступлениях.
Судил политика судья Сергей Подопригоров, который включён в список Магнитского в США. Владимир Кара-Мурза активно лоббировал принятие списка Магнитского. Участие в его составлении входит в состав обвинения в отношении оппозиционера.
10 апреля Кара-Мурза выступил с последним словом. Он заявил о своей невиновности и сказал, что гордится тем, что делал. В речи, которая была полностью опубликована в твиттере оппозиционера, он назвал правовую ситуацию в России сходной с 1930-ми годами ХХ века. Кара-Мурза отметил, что подписывается под каждым словом обвинения, посчитавшего госизменой выступления о положении дел в России в западных странах, но гордится своими поступками.
Себя он винит только в том, что за годы своей деятельности не смог достаточно убедить сограждан, насколько опасен режим Кремля. Политик выразил надежду, что рано или поздно российское общество изменится. Он подчеркнул, что продолжает верить в страну и её людей.
На выходе из здания Мосгорсуда посол США в России Линн Трейси заявила, что «уголовное преследование критиков режима — символ слабости, а не силы», и подчеркнула, что Соединённые Штаты продолжат призывать российские власти освободить Кара-Мурзу.
По словам посола Великобритании в Москве Деборы Броннерт , это приговор «за смелое выступление против вторжения России в Украину». У Владимира Кара-Мурзы помимо российского есть и британский паспорт.
- Владимир Кара-Мурза находился в СИЗО с апреля 2022 года. В начале марта суд продлил арест ещё на полгода. В отношении политика возбуждено три уголовных дела: о государственной измене, о фейках и об осуществлении деятельности нежелательной организации за работу с «Открытой Россией».
- По словам защиты Кара-Мурзы, за время нахождения в СИЗО он потерял 17 килограммов веса. В середине марта политик не смог принять участие в одном из заседаний суда из-за ухудшения самочувствия. До этого он сообщал, что его здоровье в изоляторе значительно ухудшилось.
- Независимые журналисты и правозащитники потребовали прекратить уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы и немедленно освободить его из СИЗО. Петицию подписали более 70 человек: журналисты, правозащитники, политологи, активисты, писатели и оппозиционные политики.
Чеченский блогер заявил, что он «развел Кадырова», инсценировав покушение на себя
Живущий в Швеции чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов заявил об участии в инсценировке покушения на его жизнь в декабре 2022 года. Тогда активист исчез и не выходил на связь почти три месяца, напоминает сайт Кавказ.Реалии. Теперь блогер утверждает, что это было связано с необходимостью убедить в его смерти главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом Абдурахманов заявил в новом видео на своем Youtube-канале. Подтверждений его версии событий из других источников нет. В Грозном на официальном уровне заявление не комментируют.
По словам блогера, в конце прошлого года с ним связался «некий человек», который сообщил, что на него «поступил очень крупный заказ» от Кадырова. Людей, которые, как утверждает Абдурахманов, взялись исполнить этот заказ, он назвал «какими-то ингушами». Те в свою очередь нашли соучастника, и уже он предложил блогеру «кинуть всех», сняв постановочное видео убийства.
«Я встал перед выбором: либо я отказываюсь, и тогда я просто сижу и жду, когда кто-то придет исполнять этот заказ, а такие в любом случае найдутся... Либо я беру это все в свои руки и делаю попытку обвести Кадырова вокруг пальца», – заявил Абдурахманов, подчеркнув, что во время участия в предполагаемой инсценировке покушения ему ничего не угрожало.
В дальнейшем, как заявил блогер, был снят «пранк» с его расстрелом, который отправили «тем самым ингушам, которые приняли заказ». Эти люди, по словам Абдурахманова, были уверены, что видео подлинное, и отправились с ним к Кадырову.
Когда людям из окружения главы Чечни понадобились дополнительные подтверждения, организатор инсценировки, как утверждает Абдурахманов, обратился с просьбой опубликовать новость о гибели блогера к чеченскому оппозиционному движению 1ADAT. В телеграм-канале движения 5 декабря действительно было опубликовано сообщение о гибели Абдурахманова без указания источника информации. Схожую информацию также озвучивал Анзор Масхадов.
Однако публикациям в телеграме кадыровцы тоже не поверили, заявил Абдурахманов. Тогда, по его словам, Кадырову показали видео с якобы раненным в перестрелке с блогером исполнителем покушения. После этого глава Чечни поверил, что оппозиционер убит, и заплатил за это деньги. «Авантюра удалась именно в этот вечер», – заявил Абдурахманов, не назвав дату.
Еще через две недели кадыровцы задержали «этих ингушей» и потребовали новых доказательств. В это время, как утверждает блогер, с ним снова связался организатор инсценировки, предложив снять Абдурахманова в морге. Сам он вместо этого предложил сделать запись в больнице – якобы он находится в коме. Блогер показал видео, о котором идет речь. Когда, где и кем оно было снято, неизвестно. По самой записи установить место съемки невозможно.
«И это срабатывает», – заявил Абдурахманов. В итоге, по его словам, задержанных в Чечне организаторов покушения отпустили, а сам он еще через 7-10 дней возобновил свою деятельность (первый ролик после исчезновения чеченский активист опубликовал 21 февраля).
В движении 1ADAT заявили, что опубликовали сообщение о смерти Абдурахманова, чтобы «спасти людей» (организаторов «покушения»). При этом они называют произошедшие события «аферой Тумсо Абдурахманова и Хасана Халитова». Основатель 1ADAT Ибрагим Янгулбаев говорит, что Абдурахманов и Халитов получили сотни тысяч долларов за имитацию собственных смертей. Живущий в Турции оппозиционный блогер Хасан Халитов исчез в октябре 2022 года – он был якобы отравлен в миграционной тюрьме в Турции. Абдурахманов отверг сведения 1ADAT и обвинил движение в том, что это оно получило деньги от организатора инсценировки.
- В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что «следы указывают на Грозный».
- После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
В Иране вынесены приговоры по делу о катастрофе украинского лайнера
В Иране 10 военнослужащих приговорены к различным тюремным срокам в связи с их ролью в крушении украинского пассажирского авиалайнера в январе 2020 года. Подразделение ПВО Корпуса стражей исламской революции 8 января – как утверждается, по ошибке - сбило самолёт «Украинских авиалиний», направлявшийся из Тегерана в Киев. На борту были 176 человек, все они погибли.
О приговорах сообщил в воскресенье иранский судебный сайт Mizan Online. По его данным, командир подразделения получил 10 лет лишения свободы, его подчинённые – от одного до трёх лет. Как сообщается, суд пришёл к выводу, что командир неверно оценил ситуацию и действовал, исходя из ошибочного убеждения в том, что речь идёт о враждебной воздушной цели, которую необходимо сбить.
Власти Ирана в 2020 года относительно быстро признали ответственность за катастрофу самолёта, назвав действия ПВО ошибкой, совершённой в напряжённой обстановке. За несколько дней до катастрофы в результате операции США в аэропорту Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани, а иранские военные нанесли удары по американсим базам в Ираке. В Тегеране не исключали, что США нанесут удар по Ирану, и силы ПВО находились в режиме повышенной боеготовности.
Большинство погибших на борту были гражданами Ирана и Канады. Гражданами Украины были 11 человек. Иранские власти предложили компенсации в 150 тысяч долларов родственникам каждого погибшего. С суммой компенсации согласились не все.
Губернатор сообщил о двух пожарах в Белгороде и Белгородской области
В Белгороде и Белгородской области произошли пожары на двух гражданских объектах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. О каких объектах идёт речь и причину возгорания Гладков не уточнил. Через 40 минут он написал, что пожары потушены, пострадавших нет.
Ранее местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Белгороде и опубликовали видео пожаров. По предварительным данным, речь идёт об атаке беспилотников.
Одни источники пишут об ударе по теплоэлектростанции, другие - об ударе по подстанции. Сообщается также о перебоях с электричеством в части Белгорода.
11 апреля в Белгороде на территории аэропорта имени Шухова упал и взорвался неизвестный беспилотный летательный аппарат. В конце февраля на улицы города упали несколько беспилотных летательных аппаратов. По утверждению властей, пострадавших в результате инцидентов не было, лишь незначительные повреждения.
- Приграничные с Украиной российские регионы – Белгородская, Брянская и Курская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
Путин встретился в Кремле с министром обороны Китая
Президент России Владимир Путин вечером в воскресенье - как следует из сообщений Кремля и российских государственных агентств - встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу, который прибыл в Россию с визитом.
Это первая зарубежная поездка китайского министра после его вступления в должность. Ранее Минобороны России сообщало о том, что визит продится с 16 до 18 апреля. О встрече Ли Шанфу с Путиным заранее не сообщалось, анонсировалась его встреча с министром обороны Сергеем Шойгу. Шойгу присутствовал на переговорах Путина с китайским министром, которые прошли в Кремле.
В своей вступительной речи Путин назвал взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере «успешным и разноплановым», отметив, что военные ведомства двух стран регулярно обмениваются информацией и проводят совместные учения. Ли Шанфу повторил тезис председателя КНР Си Цзиньпина о том, что отношения России и Китая «превосходят военно-политические союзы времен Холодной войны», но при этом не направлены против других стран.
Какие-либо подробности того, что обсуждалось на встрече, не известны.
Встреча Путина с министром обороны Китая прошла спустя несколько недель после визита в Москву китайского лидера Си Цзиньпина. На переговорах Путина и Си обсуждалась в том числе война в Украине - причем Путин по их завершении сказал, что Россия поддерживает многие пункты так называемого китайского мирного плана.
Ли Шанфу, будучи главой одного из управлений минобороны Китая, ранее был внесен в санкционный список США - основанием для этого стало военное сотрудничество китайской армии с Москвой.
Ряд стран Запада, в том числе США, в связи с визитом Си Цзиньпина выражали опасения относительно возможных поставок оружия и другой военной помощи, которую мог бы оказывать Китай России в ходе войны в Украине. Представители НАТО при этом подчеркивают, что у них нет данных о том, что такая помощь сейчас оказывается или будет оказываться в ближайшем будущем. Официальные представители Китая, заявляя о стратегическом партнерстве с Россией, при этом прямо не выступают в ее поддержку в конфликте с Украиной. Так называемый китайский мирный план содержит, помимо призывов к перемирию и к снятию санкций с России, и пункт об уважении территориальной целостности государств.
Число жертв ракетного удара по Славянску достигло 15
В городе Славянск Донецкой области завершен разбор завалов пятиэтажного жилого дома после российского ракетного обстрела 14 апреля. По окончательным данным, погибли 15 человек. Тела 10 из них, в том числе двухлетнего мальчика, были извлечены из-под завалов в ходе поисково-спасательной операции.
Как сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 5 человек, в том числе 14-летнюю девочку. Всего, по уточненным данным, ранения получили 24 человека.
Ракетный удар по Славянску, который находится примерно в 30 километрах к западу от линии фронта, был нанесен 14 апреля. По словам Кириленко, город обстреляли ракетами С-300. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 15 апреля заявил, что в результате удара были повреждены более 50 жилых домов, в том числе около 30 многоквартирных.
Российские военные обстрел жилого района не комментировали. В субботней сводке российского Минобороны утверждается, что в районе Славянска был уничтожен склад горюче-смазочных материалов ВСУ.
Суд в Хорватии отказал чеченским беженцам в предоставлении убежища
Суд в Хорватии отказал пятерым уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты. Теперь они могут быть депортированы обратно в Россию, сообщил редакции Кавказ.Реалии представитель «Ассамблеи чеченцев Европы» Иса Дадуев.
«Участвовавшие в суде переводчики рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и основан на одних лишь предположениях, что соискатели защиты являются исламистскими экстремистами. Очень предвзятое решение», - считает Дадуев.
Находящиеся в Хорватии уроженцы Чечни заявили среди причин эмиграции в том числе нежелание участвовать в войне против Украины. Сейчас они остаются в центре для мигрантов, откуда их могут как выпустить для проезда в другую страну, так и депортировать в Россию. В настоящий момент окончательное решение хорватских властей по этому вопросу неизвестно.
- В начале ноября в Хорватии были задержаны несколько десятков уроженцев Чечни – они жаловались на принуждение подписать отказ от заявлений на убежище. Задержанные выехали из России через Турцию и приехали в Хорватию транзитом, намереваясь отправиться оттуда в другие страны Европы. Тогда после публикаций в СМИ омбудсмен Хорватии Тена Шимонович-Айнвальтер заявила о проверке законности задержания уроженцев Чечни и планов на их выдворение. Также на ситуацию обратили внимание хорватские правозащитники.
- В декабре «Ассамблея чеченцев Европы» заявила, что в один из чеченских беженцев был избит хорватскими полицейскими в аэропорту. После этого пострадавшего отправили в лагерь для мигрантов, где несколько дней держали в одиночной камере. Правозащитники опубликовали фотографии со следами побоев, имя беженца не называется. Власти Хорватии информацию об избиении мигранта из Чечни не комментировали.
- С января нынешнего года Хорватия вошла в Шенгенскую зону. В конце прошлого года, когда уроженцы Чечни были задержаны в стране, погранконтроль между Хорватией и соседними странами ЕС еще сохранялся.
- Ряд стран ЕС ранее заявлял, что само по себе желание избежать мобилизации не может быть основанием для предоставления российским гражданам статуса беженца.
Форум