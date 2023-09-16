Госсекретарь США Блинкен принял главу МИД Германии Бербок

В пятницу в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен принял министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Она подчеркнула особую важность трасатлантического партнерства Берлина и Вашингтона в то время, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины, а Китай стал источником новых внешнеполитических вызовов. Об этом сообщила Русская служба «Голоса Америки».

Бербок совершает многодневную поездку по Соединенным Штатам. Американские СМИ отмечают, что перед турне по США глава МИД ФРГ посетила Киев, где еще раз заверила украинское руководство в долговременной поддержке со стороны Берлина.

В Вашингтоне запланированы переговоры Анналены Бербок с представителями Конгресса США. Затем она отправится в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН.