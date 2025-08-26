Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать из Украины

Власти Украины впервые после начала широкомасштабного российского вторжения разрешили гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 беспрепятственно пересекать границу и выезжать из страны.

Об этом по итогам заседания кабинета министров сообщили глава правительства Юлия Свириденко и министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения», — говорится в сообщении. Это касается также тех, кто уже находится за границей — они смогут въезжать в Украину и выезжать обратно.

Глава МВД пояснил, что цель этого решения — «предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за рубежом, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству «проработать возможность» упростить пересечение границы для граждан страны в возрасте от 18 до 22 лет.

В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, ведётся мобилизация. Призыву подлежат достигшие возраста 25 лет (во время войны призывной возраст понизили с 27 лет). Однако ограничения на выезд из страны во время военного положения касались мужчин уже начиная с 18-летнего возраста. Покидать страну можно только по уважительным причинам. Студенты украинских вузов в возрасте от 18 до 22 лет, в частности, могли выезжать за рубеж, но только для обучения в рамках программ академической мобильности и при условии хорошей успеваемости.

Зеленский неоднократно отвергал возможность дальнейшего снижения призывного возраста, хотя ряд как западных, так и украинских комментаторов указывали на такую возможность, говоря о сложностях с процессом мобилизации и необходимости пополнения рядов ВСУ.