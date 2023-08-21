Греция будет обучать украинских летчиков на истребителях F-16

Греция будет обучать украинских летчиков управлению истребителями типа F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который 21 августа прилетел с визитом в Афины. После первого дня переговоров он выступил перед журналистами вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Как рассказал Зеленский, в ходе переговоров с греческим руководством он обсудит ситуацию на поле боя и совместные возможности по восстановлению как территориальной целостности Украины, так и глобальной безопасности. Он сообщил, что уже обсудил с премьером Греции оборонные потребности Украины и возможную помощь страны.
Вечером в понедельник Зеленский встретится также с лидерами других стран Западных Балкан, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.
- Украина просит у стран Запада эффективные военные самолеты с самого начала полномасштабного вторжения России. Только 20 августа этого года Зеленский объявил, что достиг договоренностей с европейскими странами. По его словам, Нидеранды и Дания передадут Киеву истребители F-16 после того, как украинские летчики и авиамеханики пройдут обучение по управлению ими и их техническому обслуживанию. Нидерланды готовы поэтапно передать 42 истребителя, Дания - 19. Точные сроки поставок самолетов пока не определены.