МИД Грузии: осуждаем попытки использовать вопрос членства в ЕС в качестве политического инструмента

Критический отчет Европейского союза о расширении, касающийся Грузии, «не стал неожиданностью», заявляют в Министерстве иностранных дел Грузии. В ведомстве считают, что документ был использован «для озвучивания необоснованных негативных оценок и очередных политических спекуляций».

«Шаги и заявления институтов ЕС в отношении Грузии, направленные на влияние на внутреннюю политику Грузии и противоречащие как духу отношений Грузии и ЕС, так и нашим общим интересам, вызывают тревогу. Мы осуждаем все попытки использовать вопрос членства в ЕС в качестве политического инструмента, наносящего ущерб отношениям Грузии и ЕС», — говорится в заявлении МИД.

Также отмечается, что Грузия «привержена заключенным с ЕС соглашениям» и «продолжает добросовестно выполнять свои обязательства по Соглашению об ассоциации».

Напомним, 4 ноября, был обнародован отчет Евросоюза о расширении на 2025 год, в котором отражена «серьезная обеспокоенность из-за резкого ухудшения ситуации в Грузии». По словам представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кайи Каллас, Грузия – единственная среди кандидатов на вступление в Евросоюз страна, которая демонстрирует регресс на пути к членству в ЕС.