«Грузинская мечта» отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Евронест

Правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что парламентская делегация страны не примет участия в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Евронест, которая пройдёт в Ереване 28–30 октября.

Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили опубликовал в соцсетях письмо, направленное руководству Евронеста. В нём утверждается, что «последние действия Парламентской ассамблеи Евронест вызывают серьёзное беспокойство из-за несоответствия основополагающим принципам и целям учредительного акта ассамблеи и совместной декларации Пражского саммита «Восточного партнёрства».

Парламентская ассамблея Евронест — парламентская организация Восточного партнерства между Европейским Союзом и его восточноевропейскими партнёрами.

По словам Махашвили, «многосторонний диалог, который ранее широко поддерживался участниками ассамблеи, к сожалению, остался в прошлом». Он отметил, что Грузия «всё больше обеспокоена действиями некоторых членов Европарламента, чья враждебная риторика и шаги противоречат принципам партнёрства и взаимного уважения».

В письме также говорится, что «искажённые и ложные политические заявления становятся частью деятельности тех евродепутатов, которые в Грузии отдают предпочтение своим осуждённым политическим партнёрам, а не фактам, доказательствам и воле грузинского народа».

Грузинская сторона осудила участие некоторых евродепутатов «в протестных акциях у здания парламента Грузии», что, по её мнению, «выходит за рамки парламентской дипломатии». В документе утверждается, что их заявления «поощряли общественные беспорядки, радикализацию и насилие» в стране.

Кроме того, делегация выразила «глубокую обеспокоенность» решением пригласить на сессию «под прикрытием гражданского общества» лиц, которые «участвовали или поддерживали попытки свержения власти и подрыв легитимных демократических институтов в Грузии».

«Евронест, предоставляя им платформу, нормализует и поощряет антидемократическое поведение, оправдывает насилие и радикальные политические повестки», – говорится в письме.

По мнению правящей партии, «тот факт, что большинство стран-партнёров не участвует в предстоящей сессии, должен служить серьёзным сигналом о неправильности нынешнего подхода Европарламента».

«Европарламент должен задуматься, укрепляют ли его нынешние шаги региональное сотрудничество или разрушают мосты партнёрства», – отмечается в заявлении.

«Учитывая всё это, парламентская делегация Грузии воздержалась от участия в сессии Евронеста в Ереване», – говорится в заключительной части письма.