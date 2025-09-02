На генеральных дебатах 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Грузию, предположительно, будет представлять не премьер-министр Ираклий Кобахидзе, а президент Михаил Кавелашвили, чью легитимность не признают оппозиция и часть общества. Кобахидзе пояснил журналистам, что Кавелашвили обратится к международному сообществу на родном языке – грузинском. По его словам, в выступлении на английском языке «нет необходимости – вполне можно общаться в ООН через переводчика, что является абсолютно принятой практикой».

«Думаю, будет лучше, если на заседании ООН выступит президент Грузии. В том числе есть и техническая причина: сейчас предвыборный режим, и я, как руководитель штаба, непосредственно вовлечён в избирательные процессы. Соответственно, для меня физически сложно поехать в ООН. Поэтому, по разным причинам, я считаю, что в этом году в ООН поедет Михаил Кавелашвили. Визит президента Грузии в Нью-Йорк абсолютно правильный», – сказал Ираклий Кобахидзе после представления кандидатов в тбилисское сакребуло.

80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется во вторник, 9 сентября. А генеральные дебаты с участием мировых лидеров пройдут 23-29 сентября. В прошлом году на Генассамблее Грузию представлял Ираклий Кобахидзе – тогда президентом всё ещё была Саломе Зурабишвили, с которой у «Грузинской мечты» были напряжённые отношения и конфронтационный рабочий режим.