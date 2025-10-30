«Грузинская мечта» подала в Конституционный суд иск о запрете оппозиционных партий

«Грузинская мечта» в Батуми внесла в Конституционный суд иск с требованием запрета трёх оппозиционных партий. Вопрос о его регистрации будет решён в течение ближайших трёх дней.

«Грузинская мечта» требует признать неконституционными три оппозиционных политических объединения:

«Национальное движение»;

«Сильная Грузия – Лело»;

«Коалиция за перемены».

Партия «Грузинская мечта» пообещала своим избирателям ликвидировать определенные оппозиционные партии перед парламентскими выборами 2024 года.

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе 17 июля 2025 года заявил, что они потребуют признания партий «Лело» и «Гахария - за Грузию» неконституционными - несмотря на их участие в местных выборах. Решение в отношении партии экс-премьера Георгия Гахария было изменено после того, как она начала работу в парламенте.

В последние месяцы «Грузинская мечта» приняла в ряд законов, ущемляющих право на свободу собраний и свободу выражения мнений. В частности, был принят закон, позволяющий Конституционному суду, помимо запрета партии, требовать ограничения деятельности конкретных политиков.