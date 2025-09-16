«Уроды, агентура Deep state, радикалы и экстремисты», — это не полный перечень эпитетов, которые использует премьер-министр Ираклий Кобахидзе в отношении прозападной части гражданского общества. Глава правительства обещает, что прежнего «лояльного подхода» к оппонентам не будет. На фоне репрессивных законов, арестов оппозиционеров, наблюдатели расценивают новые угрозы Кобахидзе с особой тревогой

— Эта власть и так беспощадную систему создала, куда еще, — говорит юрист Фонда гражданского общества Саба Брачвели. Его имя для премьер-министра Ираклия Кобахидзе стало нарицательным. В ночном эфире ТВ Имеди 11 сентября он хотел показать «всю отвратительность лица агентуры Deep state:

«Вот это уродство, которое мы видели у штаба, эти переодевшиеся люди, я не акцентирую внимания на внешность, но этим людям так изуродовали души, что все это уже отражается на их лицах. …. Они финансируется внешними силами. Они хотят уродовать наших граждан, внушать им тысячи несчастий о том, что женщина не должна быть похожа на женщину, мужчина на мужчину, грузин не должен быть похож на грузина., должны смеяться над убийством человека. Они хотят, что наши граждане стали Парджианами и Брачвелами».

Чтобы защитить грузинский народ от Deep state, которое «как из инкубаторов выводит коллективных Парджиани и Брачвели» власти и приняли, отметил Кобахидзе, закон об иноагентах, отменить который рекомендует Брюссель.

В беседе с Эхо Кавказа Саба Брачвели не захотел заочно полемизировать с премьер-министром. Он предпочел другой вопрос: «Как еще больше могут власти ужесточить политику?»

«Мы уже видим, что большая часть политических лидеров в тюрьме, счета ведущих правозащитных НПО заморожены, их представителей ежедневно вызывают на допросы и опросы, идет давление на СМИ и их уничтожение финансовым путем. «Грузинская мечта» запретила получение всякого рода грантов и другого вида зарубежной помощи. Если они хотят еще больше ужесточить все это, то единственный вариант я вижу в том, что власти будут задерживать и арестовывать еще больше людей. И это вполне возможно с учетом числа возбужденных дел и начатых расследований».

Но Сабу Брачвели не пугают последние заявления представителей «Грузинской мечты», в том числе и премьер-министра Ираклия Кобахидзе. А он между тем, 15 сентября, после задержания лидера «Дроа» из коалиции «За перемены» Элене Хоштария, пообещал, что никакой «чересчур мягкой практики» больше не будет, что будет внедрена «правильная практика».

«Кем бы ни был совершивший преступление человек, он должен быть строжайше наказан законом».

До этого Кобахидзе обещал раз и навсегда расправиться с радикализмом, в центре которого, как он считает, «пара десятков» участников прозападной акции протеста на проспекте Руставели. «Мы терпеливо наблюдаем за этим, но однажды мы это прекратим, чтобы этого больше не повторилось. Главное, чтобы этот радикализм не повторился. Нашему обществу нужно спокойствие».

— Не такое спокойствие и не такой ценой, — считает правозащитник Саба Брачвели. Несмотря на ограничения, его организация продолжает свою деятельность, оказывает юридическую помощь гражданам из социально незащищённых слоев, пытаются информировать общество о гражданских правах и свободах. У Сабы оптимистичный взгляд на будущее:

«Я наблюдаю за людьми, которые выходят на Руставели, и за теми гражданами, которые не выходят на улицу, но ясно понимают, что делает «Грузинская мечта» в Грузии. Я верю, что в конечном итоге народ победит «Грузинскую мечту».

— Мои ожидания очень мрачные, — возражает Брачвели Вахтанг Маисая, политолог, руководитель геополитического направления в Центре стратегического анализа Грузии (GSAC). Все эти заявления, политика «Грузинской мечты» приводят его к мысли, что от мягкого авторитаризма, методами путинской модели правления идет «лукашенизация» страны.

«Не дай бог, что оно перешло в «кимченинизацию». Вы поняли, о чем я говорю, надеюсь, до этого не дойдет. Хотя сейчас Александр Лукашенко тоже выискивает некоторые связи с западными государствами и подыгрывает коллективному Западу. Абсолютно наоборот действует нынешний Deep state Грузии. Сейчас в Грузии создалась именно политическая система как раз по аналогии Deep state. Режим Иванишвили является неформальным режимом, который решает все. И это тоже попрание Конституции, правовых норм Грузии. И формально его представителем, так сказать, выступает господин Кобахидзе. Который только, так сказать, озвучивает заявления Бидзины Иванишвили. На неформальном уровне. Это уже Deep state», — заключает политолог Вахтанг Маисая.

В том, что рано или поздно власти «пройдутся» по митингующим на проспекте Руставели, уверен бывший советский диссидент, конституционалист Вахтанг Дзабирадзе:

«Арестом оппозиционера Хоштария видимо власти дают понять, что намерены еще сильнее закрутить гайки и начать репрессии в отношении активной части общества. Трудно сказать, как долго это продолжится. Можно сказать до тех пор, пока общество будет позволять властям так действовать. Пока в плюс властям идет то, что не виден заряд большого, масштабного и перманентного протеста. Конечно, власти воспользуются этим, действуя от имени закона, но в большинстве случаев преследуя свои политические интересы».

Что же касается объявленной «Грузинской мечтой» борьбы с коррупцией, Вахтанг Дзабирадзе вспоминает, что к таким методам прибегал Эдуард Шеварднадзе еще в Советской Грузий в 1972 году. И после обретения независимости, по словам Дзабирадзе, каждая власть объявляла беспощадную борьбу с коррупцией, при этом не создавая на самом деле действенную систему для ее предотвращения и уменьшения. Грешили этим и Шеварднадзе, и Саакашвили, и Иванишвили, говорит Дзабирадзе.

«Эта борьба с коррупцией всегда носила характер кампании. Так будет и сейчас. Как только новая команда Кобахидзе полностью займёт все ключевые места по всей вертикали власти, в тот же час все успокоится», — говорит ветеран грузинской политики Вахтанг Дзабирадзе не без иронии констатируя, что потом власти и страна вернутся в привычную колею коррупционных методов.

