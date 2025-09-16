«Мечта» хочет обязать осужденных за коррупцию чиновников заполнять декларации в течение 30 лет

Государственным служащим/политическим должностным лицам, уличённым судом в коррупции, придётся в течение 30 лет заполнять имущественные декларации, с соответствующей законодательной инициативой выступает «Грузинская мечта». Изменения планируется внести в закон «О борьбе с коррупцией». Как заявляют в партии, цель изменений – исключить «легализацию присвоенного имущества» тем или иным лицом даже после отбытия наказания. Партия анонсировала это изменение на фоне текущих расследований и судебных процессов по делам о коррупции в отношении бывшего министра обороны Джуаншера Бурчулидзе и других высокопоставленных чиновников.

Что требует закон сейчас?

В настоящее время государственные служащие обязаны ежегодно заполнять имущественные декларации. В этих декларациях указывается, каким имуществом они владеют (дома, квартиры, земельные участки, автомобили, часы, денежные средства на счетах и т. д.), кто и какие крупные суммы им подарил, а также другие детали.

Если человек покидает должность, ему, возможно, всё равно придётся заполнить декларацию и за предыдущий год (если в отчётном периоде он занимал какую-либо должность).

Именно на основании этих деклараций неправительственные организации и СМИ, работающие в сфере борьбы с коррупцией, исследуют коррупционные риски, связанные с тем или иным должностным лицом. Информация, отражённая в декларациях, может быть также использована в рамках уголовного дела.

Один из таких примеров – дело экс-министра обороны Джуаншера Бурчулидзе, которого считают человеком из окружения бывшего премьера Ираклия Гарибашвили.

11 сентября, когда Служба государственной безопасности задержала Джуаншера Бурчулидзе, было указано, что он «с целью сокрытия незаконного происхождения 544 000 евро» не указал принадлежащее ему имущество при заполнении имущественной декларации в марте 2025 года. В настоящее время декларации курирует «Антикоррупционное бюро», которым руководит Раджен Купрашвили.

Что меняется в декларациях?

С изменениями 16 сентября общественности ознакомил один из представителей «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. Он заявил, что определённым категориям должностных лиц придётся ежегодно подавать декларацию о имущественном положении в течение последующих 30 лет.

«Эти изменения – прямой сигнал для тех людей, которые, участвуя в коррупционных сделках, ориентированы на получение предполагаемой выгоды… После вступления изменений в силу станет возможным активное наблюдение и мониторинг имущественного положения людей, уличённых в конкретных должностных преступлениях, на протяжении 30 лет… Это фактически исключает возможность легализации присвоенного имущества и его использования в личных интересах даже после отбытия наказания», — заявил Ираклий Кирцхалия.

Это изменение не касается всех тех лиц, которые уже обязаны по должности заполнять декларации. Как пояснил Кирцхалия, обязанность возникает «в случае, если в отношении них вступит в законную силу обвинительный приговор». Приговор должен касаться «должностных или финансовых преступлений», предусмотренных Уголовным кодексом. К таким преступлениям относятся злоупотребление служебными полномочиями, превышение полномочий, получение взятки, дача взятки и т. д.

Кого это коснётся?

Заполнять декларации в течение 30 лет будут обязаны:

политические должностные лица,

государственные служащие,

сотрудники юридических лиц публичного права,

сотрудники государственных предприятий.

По данным 2023 года, заполнять декларацию были обязаны более 6,7 тысяч государственных служащих.