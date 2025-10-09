Грузинская полиция задержала двух человек по факту нападения на польских пограничников

Польские СМИ сообщили, что двум польским пограничникам в Грузии сделали операции после нападения, произошедшего в Тбилиси.

Сотрудники пограничной службы находились в стране в рамках совместной миссии польского правительства и агентства Евросоюза Frontex, целью которой была депортация граждан Грузии и Пакистана.

Глава польской пограничной службы Анджей Южвяк заявил, что «на группу пограничников в Тбилиси напали. Двое сотрудников получили серьёзные травмы головы и были доставлены в больницу, где им потребовалась операция». По его словам, расследование инцидента ведёт Министерство внутренних дел Грузии.

По данным грузинского МВД, инцидент произошёл на почве ссоры возле одного из ресторанов в Тбилиси. Трое граждан Польши получили различные травмы, при этом один из нападавших – гражданин Грузии Е. Г. – применил тупой предмет. После нападения участники драки скрылись с места происшествия.

Инцидент произошёл 8 октября. Полиция задержала двух мужчин – 21 и 40 лет. Изъяты видеозаписи, на которых запечатлён конфликт.

На 50-секундном ролике, опубликованном МВД, видно, что двое поляков в тот момент не выполняли служебных обязанностей. Один из них прощается с молодым человеком у ресторана, к ним подходит другой мужчина, жмёт руку и начинает разговор. После короткого обмена репликами он наносит поляку удар кулаком в лицо.

Когда один из поляков падает, нападавший переключается на второго и также избивает его, затем нападает и на третьего. Несколько человек пытались разнять дерущихся. На кадрах видно, что у одного из мужчин в руках тупой предмет, которым, по данным МВД, он наносит удары полякам.

Расследование ведётся по статье 126¹ Уголовного кодекса Грузии – «насилие, совершённое группой лиц».