Грузия начинает Евробаскет матчем против действующего чемпиона Европы

Сборная Грузии по баскетболу, архивная фотография
Национальная сборная Грузии по баскетболу сегодня проведёт свой первый матч на Евробаскете-2025, встретившись с действующим чемпионом Европы — сборной Испании. Игра начнётся в 16:00 по тбилисскому времени. Для грузинской команды это будет уже 30-я игра на чемпионатах Европы.

Главным вопросом перед матчем остаётся участие лидера сборной Торнике Шенгелия. В начале подготовительного этапа у форварда диагностировали аритмию сердца, из-за чего он пропустил две недели тренировок. В интервью Шенгелия заверил, что его состояние стабильно и он делает всё возможное, чтобы помочь команде, однако окончательное решение о его выходе на площадку примут ближе к матчу.

«Идеальной формы пока нет, но я стараюсь максимально подготовиться. Не хочу быть обузой для команды, поэтому всё зависит от того, насколько быстро удастся войти в форму», – отметил баскетболист.

Главный тренер сборной Грузии Александр Джикич подчеркнул серьёзность предстоящего испытания: «Мы готовы к борьбе. Евробаскет начинается, и впереди большая игра с Испанией. Конечно, это одна из сильнейших команд Европы, почти без слабых мест, но у нас тоже есть сильные стороны, и я уверен, что мы их покажем».

Наставник испанской сборной Сержио Скарьоло, который ранее работал с Шенгелия в «Виртусе» (Болонья), отметил: «Грузия уже обыгрывала нас и сейчас имеет очень сильный состав. Нам нужна полная концентрация, чтобы не уступить под щитом. Ожидается равная и интересная игра».

История встреч этих команд насчитывает четыре игры: три победы на счету Испании и одна – у Грузии. В июле 2022 года в квалификации Грузия обыграла в овертайме действующего чемпиона мира со счётом 82:76. Последняя встреча на Евробаскете-2022 завершилась уверенной победой Испании – 90:64.

Евробаскет-2025 проходит в четырех странах: Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Матчи группы C, в которой играет Грузия, проходят в Лимасоле (Кипр). В группе также выступают команды Кипра, Италии, Испании, Греции и Боснии и Герцеговины.

