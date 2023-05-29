Губернатор Белгородской области призвал «присоединить» к ней Харьков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал лучшим решением проблемы обстрелов этого российского региона «присоединение» к ней украинского Харькова. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос корреспондента.

На уточняющий вопрос, верит ли он в такую возможность, Гладков сказал, что это было бы лучшим решением проблемы обстрелов.

Российские войска атаковали Харьков в первый день широкомасштабного вторжения в Украину – 24 февраля 2022 года. Часть территории области была оккупирована, штурм города, однако, не удался. В сентябре после украинского контрнаступления российские войска оставили почти всю территорию Харьковской области.

Аннексия этой области не значится среди официально объявленных целей вторжения в Украину – так называемой специальной военной операции. Среди них, впрочем, не было и аннексии четырёх других украинских областей, о которых Россия объявила осенью. Зато среди этих целей было заявлена «защита жителей Донбасса». Спустя год и три месяца после начала полномасштабного вторжения бои в Донбассе продолжаются, в том числе и обстрелы подконтрольных России территорий.

Власти Белгородской области в последнее время всё чаще сообщают об обстрелах с украинской территории. Сам Гладков на днях утверждал, что попал под обстрел в городе Шебекино.

Об обстреле Шебекино сообщается и в понедельник. По словам Гладкова, в одном из промышленных предприятий после обстрела возник пожар, пострадали четыре человека. Украина сообщения об обстрелах российской территории как правило не комментирует.

Ситуацию в регионе губернатор назвал «фактически войной» (как правило, российские власти избегают этого слова при описании боевых действий в Украине) и заявил, что в регион заходили с территории Украины не менее пяти диверсионно-разведывательных групп. Внимание привлёк недавний рейд в Грайворонский район, который осуществили, по их утверждениям, бойцы воюющих на стороне Украины добровольческих подразделений, состоящих из российских граждан. После этого рейда Гладков говорил, что у него есть много вопросов к Минобороны России.

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