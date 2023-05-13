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15-летний ингушский футболист решил выступать за сборную Грузию
Выступающий за бельгийский «Брюгге» 15-летний ингушский футболист Халид Долтмурзиев будет играть в сборной Грузии. Об этом сообщил ряд грузинских интернет-ресурсов.
Как пишет Geo Team, у молодого нападающего было предложение из бельгийской юношеской сборной, однако на выборе в пользу Грузии настоял отец спортмена.
По информации Setanta Sports News, Долтмурзиев отправится вместе со сборной Грузии (до 17 лет) в Азербайджан.
В текущем сезоне за юношескую команду «Брюгге» Долтмурзиев в 22 матчах смог забить 23 гола и отметился пятью результативными передачами.
Отметим, что в своем инстаграм-аккаунте ингушский футболист поделился новостью о выступлении в сборной Грузии, тем самым фактически подтвердив её.
Другие новости дня
Зеленский в Риме встретился с лидерами Италии
Президент Украины Владимир Зеленский посещает с визитом Италию. В Риме он провел переговоры с президентом этой страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
На пресс-конференции Мелони, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины и одобряет дальнейшие поставки ей оружия и другую помощь, выразила уверенность в победе Украины в войне, отметив, что Россия должна уйти с украинской территории. Зеленский отметил, что на переговорах шла речь, в том числе, о «важных решениях для защиты украинского неба» - то есть, вероятнее всего, о новых поставках средств ПВО. Подробностей он не привел.
Вечером в субботу, по ряду сообщений, Зеленский встретится с Папой Римским Франциском. Ожидается, что после этого он отправится в Германию, где в городе Ахен ему должны вручить премию имени Карла Великого.
Президент Украины впервые посещает Италию после начала российского широкомасштабного вторжения в феврале прошлого года. Мелони побывала в Киеве в январе 2023 года.
Югоосетинская сторона освободила задержанного ранее Георгия Терашвили
Георгий Терашвили, незаконно задержанный представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия 11 мая в районе села Меджврисхеви Горийского муниципалитета, освобожден.
По данным Службы государственной безопасности Грузии, Георгий Терашвили находится на территории, подконтрольной центральным правительством, пишет Общественный вещатель.
В приграничной с Украиной Брянской области упали вертолет и самолет
В городе Клинцы Брянской области упал вертолет Ми-8. Очевидцы публикуют несколько видео падения вертолета. Согласно записям, машина загорелась в воздухе и стала падать. Глава городской администрации Сергей Евтеев уточнил, что на земле разрушений нет.
По предварительным данным, причиной крушения могло стать возгорание двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Принадлежность вертолета устанавливается.
«База» пишет, что вертолет долго кружил над городом, а потом практически под прямым углом упал в частном секторе. По словам собеседника ТАСС, погибли два человека.
По данным «Базы», в результате крушения вертолета получила ожоги одна жительница Клинцов.
Вскоре после появления новостей о крушении вертолета стали поступать сообщения о падении в Брянской области, примерно в 40 километрах от Клинцов, самолета Су-34. Российские СМИ сообщают, что экипаж погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться.
Следствие предполагает, что вертолет и истребитель могли сбить с территории России, к крушениям могут быть причастны диверсанты. В регионе введен план «Перехват».
Берлин готовит крупнейший с начала войны пакет помощи Киеву
Берлин готовит новый пакет военной помощи Киеву на 2,7 миллиардов евро. Об этом сообщило Минобороны Германии.
В пакет, в частности, входят 30 танков Leopard, 20 боевых машин пехоты Marder, четыре зенитно-ракетных комплекса, бронемашины, автомобили, дроны-разведчики и боеприпасы. Это крупнейший пакет помощи Германии с начала войны России против Украины.
По данным журнала Der Spiegel, этот пакет был согласован в последние дни в ходе секретных переговоров между министерствами и ведомством федерального канцлера. Новые поставки вооружений приурочены к вручению президенту Украины Владимиру Зеленскому Международной премии имени Карла Великого в Ахене 14 мая, пишет Deutsche Welle.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Берлин в связи с объявленной помощью. «Спасибо союзникам. Работаем», - написал он в телеграме.
С начала войны России с Украиной страны НАТО оказали помощь Киеву на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. США уже выделили Украине более 70 миллиардов долларов, Великобритания – почти десять миллиардов, Германия – более семи.
Польша сообщила о наблюдательном зонде с белорусской стороны
В воздушном пространстве Польши обнаружен наблюдательный зонд, двигавшийся с белорусской стороны. Об этом сообщило Минобороны Польши. По данным ведомства, объект исчез с радаров в районе города Рыпин. В район города направлена поисковая группа.
Рыпин находится на севере Польши, неподалеку от города Быдгощ. В апреле рядом с ним обнаружили обломки ракеты. Сначала источники польских СМИ сообщили, что речь идет о зенитной ракете или учебной цели польской армии.
Позднее предварительная экспертиз показала, что обломки принадлежат крылатой ракете Х-55, которая стоит на вооружении только российской армии. Радио RMF FM предполагает, что польские военные могли скрыть от гражданских властей сведения о ракете, которая могла пролететь над Польшей более 400 километров прежде, чем упасть под Быдгощем.
Как сообщает RMF FM, ракета могла попасть в Польшу после российского удара по Украине в середине декабря 2022 года. Тогда польские военные обнаружили пересечение границы объектом, прилетевшим со стороны белорусской границы. Он был потерян в районе Быдгоща. Поиски в условиях сильных снегопадов не увенчались успехом.
Военные должны были сообщить гражданским властям об объекте, чтобы прокуратура возбудила дело, но они этого не сделали. Дело было возбуждено только в апреле, по инициативе гражданских властей.
Следствие считает, что ракета угрожала жизням людей.
- Крылатая ракета Х-22 может атаковать цели на расстоянии около двух тысяч километров, мощность боевой части эквивалентна 200 - 500 килограммам тротила, она может нести ядерную боеголовку. Ракета состояла на вооружении советской армии, а теперь активно используется Россией в войне против Украины.
Паата Манджгаладзе: Грузия должна сделать выбор, хочет ли она российского болота или Европы
«Грузинская мечта» пытается показать, что это безболезненное решение… Если же грузинские аэропорты подпадут под санкции, граждане не смогут летать в Европу, - заявил журналистам генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, комментируя восстановление Россией прямого авиасообщения и отмену визового режима с Грузией, пишет «Интерпрессньюс».
По его словам, Грузия должна сделать выбор: российское болото или Европа.
«Если вглядеться в процесс, то «Грузинская мечта» пытается показать, что это безболезненное решение и Грузии не придется платить за него никакой цены… Однако, если грузинские аэропорты и компании попадут под санкции из-за полетов в Россию, то граждане Грузии столкнутся с серьезным дискомфортом – они не смогут летать в Европу из аэропортов Грузии. Мы должны сделать выбор — хотим ли мы российское болото, летать на 70-летних российских самолетах, или Европу?», - заявил Паата Манджгаладзе.
Вместе с тем, по его словам, решение России - это «заслуга» грузинских властей.
«Никогда еще мир не был так разделен на лагеря света и тьмы. Свет и правда на стороне Украины и свободы. Россия - детоубийца, тоталитарное государство, а Путин признан преступником по решению международного суда. А «Грузинская мечта» пытается быть в кообитации с криминалом», - заявил Паата Манджгаладзе.
- Россия отменила визовый режим для граждан Грузии. Соответствующий указ издал президент РФ Владимир Путин. Согласно указу Путина, визовый режим отменяется с 15 мая. Кроме того, Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.
Умер основоположник российского телевидения Эдуард Сагалаев
Известный российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в возрасте 76 лет.
Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде. В 1967 году закончил филологический факультет Самаркандского университета.
С 1975 года Сагалаев начал работать на телевидении. Был заместителем главного редактора программ для молодежи Центрального телевидения СССР, главным редактором программ для молодежи Всесоюзного радио.
С конца 1988 по 1990 годы Сагалаев работал главным редактором информации Центрального телевидения СССР, в частности, программы «Время». В качестве ведущего впервые появился в передаче «12-й этаж», а затем вел еженедельную программу «Семь дней».
В 1990 году возглавил Четвертую программу Центрального телевидения СССР.
С 1991 года Сагалаев занимал руководящие должности на ВГТРК. Был президентом Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6).
На протяжении почти 30 лет - с 1995 года - Сагалаев был президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей.
В феврале 2001 года заявил об уходе с поста председателя совета директоров «ТВ-6».
В 2001 года основал некоммерческую организацию «Фонд развития телерадиовещания, электронных СМИ и интернет-технологий «Фонд Эдуарда Сагалаева».
В 2009 году стал художественным руководителем круглосуточного кабельного телеканала «Психология 21».
В 2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ. В марте 2017 года во время вручения кинопремии «Ника» в своей речи раскритиковал современное российское телевидение, отметив, что оно «больше не рискует и не показывает». Фрагмент с участием Сагалаева и других участников, которые упоминали мартовские протесты 2017 года, были вырезаны из записи трансляции на телеканале НТВ.
Сагалаев награжден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. В 2018 году Сагалаеву было присвоено звание заслуженного журналиста России.
В 2002 году получил специальный приз ТЭФИ.
Эдуард Сагалаев был гостем эфиров Радио Свобода.
Григол Гегелия: Информация о новом раунде санкций содержит тревожные сигналы
Информация о новом раунде санкций содержит несколько тревожных сигналов для Грузии. Призываю власти немедленно отказаться от восстановления авиасообщения с Россией и немедленно ввести визовый режим с Россией, – заявил один из лидеров «Лело» Григол Гегелия.
Гегелия также призывает власти обеспечить строгое соблюдение санкций и немедленно прекратить покупать подсанкционную российскую продукцию и играть геополитической судьбой Грузии.
«Лело для Грузии» считает неприемлемым, чтобы Грузия стала объектом санкций из-за партийного эгоизма «Грузинской мечты». Для всякого государственно мыслящего грузина, для любой патриотически настроенной политической силы совершенно неприемлемо, чтобы наше государство и грузинский народ становились жертвами санкций и из-за политики «Грузинской мечты» под санкции попали не отдельные лица, а все грузинское государство, что возымеет катастрофические последствия для политического и экономического положения нашей страны… Соответственно, я призываю власти Грузии строго обеспечить соблюдение санкций; немедленно прекратить покупать подсанкционную российскую продукцию и играть геополитической судьбой Грузии; немедленно отказаться от возобновления авиасообщения с Россией; немедленно установить визовый режим с Россией», - заявил Григол Гегелия на брифинге в офисе партии.
Ранее в Государственном департаменте США вновь заявили, что при возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией грузинские компании могут подвергнуться риску санкций.
- Россия отменяет для граждан Грузии визовый режим, введенный почти 23 года назад – в 2000 году. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия. При этом грузинские власти в одностороннем порядке отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
В «ЛНР» заявили о применении Украиной дальнобойных ракет
Представители так называемой Луганской народной республики заявили, что Украина 12 мая ударила по Луганску дальнобойными ракетами.
По версии «ЛНР», во время вчерашнего обстрела Луганска украинская армия применила две крылатые ракеты Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО. В результате взрывов, по сообщению назначенных Россией властей, пострадали шестеро детей. Также ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий: на него упала стена уже после ракетного удара.
Сегодня утром в Луганске снова прозвучал взрыв – над городом поднимается столб дыма, сообщается о ракетном ударе. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
- Ракеты Storm Shadow радиусом действия больше 200 километров Украина получила от Великобритании 11 мая. Они способны поражать цели в российском тылу.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 11 мая заявил на заседании Палаты общин, что ракеты позволят Украине «отбросить российские войска» со своей территории. CNN сообщает, что британское правительство получило у Киева гарантии, что тот не будет атаковать полученными ракетами международно признанную территорию России.
- В Москве получение такого рода вооружений ВСУ называли «красной линией», на пересечение которой будет дан ответ.
Владимир Зеленский ввел санкции против 700 компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против почти 260 физических и более 700 юридических лиц. Под ограничения попали как российские граждане и компании, так и граждане и фирмы из других стран, включая саму Украину.
Всего Зеленский подписал четыре указа. Один из них касается «Запорожстали». Основным акционером предприятия является финансовая группа бизнесмена Рината Ахметова. На «Запорожстали» запущена процедура конфискации доли, которая, как утверждается, принадлежит российской стороне. «Она будет работать для Украины и украинцев», - написал Зеленский в телеграме.
Кроме того, ограничения затронули российские предприятия, которые, по мнению Киева, имеют отношение к военной промышленности. В санкционный список, в частности, вошли «Роскосмос», Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, ГЛОНАСС, «Ивановская текстильная компания», белорусские фирмы Гомельский радиозавод, «БелАЗ» и другие.
Зеленский также подписал указ о выходе Украины из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Москвой и Минском и из соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Оба документа были подписаны в 1994 году.
РБК: авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться с 16 мая
Авиакомпании «Азимут» и Georgian Airways планируют запустить рейсы из Москвы в Тбилиси со следующей недели, если будут соблюдены последние формальности для возобновления воздушного сообщения между Грузией и Россией. Об этом РБК рассказал источник, близкий к российским властям, и подтвердил источник, близкий к «Азимуту».
«Азимут» может приступить к полетам из Внуково в Тбилиси с 16 мая, Georgian Airways — с 18 мая, утверждают они.
«Может, не 18-го [мая], а чуть попозже. Надеюсь, в ближайшие десять дней начнем полеты», — заявил РБК президент Georgian Airlines Тамаз Гаиашвили. По его информации, «Азимут» действительно готовится к полетам в Тбилиси со следующей недели.
Оба перевозчика уведомили аэропорт Тбилиси о рейсах из России, подтвердил РБК директор по корпоративным коммуникациям турецкого холдинга TAV Airports (управляет аэропортом грузинской столицы) Эрхан Устундаг. По словам источника РБК, «Азимут» планирует летать в Тбилиси шесть раз в неделю. За информацией об этом лучше обратиться в Агентство гражданской авиации Грузии, сказал Устундаг.
Отметим, что тему возобновления авиасообщения в этом ведомстве пока не комментируют.
Начало продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой специалисты Georgian Airways собираются обсудить в начале следующей недели, пишет российское издание.
Сообщается также, что «Азимут» будет выполнять полеты на самолетах Superjet, так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах. Аналогичные воздушные суда есть у перевозчика Red Wings, который уже запросил допуск для рейсов в Грузию.
Ранее в грузинском правительстве заявили, что рейсы из России будут осуществляться только не подпавшими под санкции авиакомпаниями и самолётами.
Замгоссекретаря США Венди Шерман уходит из Госдепартамента
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, курировавшая отношения с Китаем и ранее занимавшаяся организацией переговоров с Ираном и Северной Кореей, заявила в пятницу, что уйдет в отставку. 73-летняя Шерман заявила, что уйдет в отставку в конце июня. Неизвестно, кто станет ее преемником, чья кандидатура должна быть утверждена Сенатом. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на агентство AFP.
Мы проделали для решения огромного множества проблем, включая полномасштабное вторжение России в Украину, проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе и пандемию Covid-19, при одновременном объединении союзников и партнеров для продвижения нашего общего видения светлого будущего», – написала она в Твиттере.
Госсекретарь Энтони Блинкен поблагодарил Шерман за ее работу над отношениями США со странами Азии и ее усилия по объединению союзников для поддержки Украины.
Шерман выступала посредником в ядерных соглашениях с Северной Кореей при Билле Клинтоне и с Ираном при Бараке Обаме. Оба соглашения были расторгнуты при последующих президентах-республиканцах, отмечается в публикации «Голос Америки».
Шерман в своих мемуарах рассказала о переговорах с иранцами в Вене, вспоминая, как ее оппоненты в последнюю минуту подняли новый спорный вопрос, чуть не доведя ее до слез. Она написала, что ее реакция ошеломила иранцев и заставила их замолчать, и они отказались от своих возражений.
До своей карьеры дипломата она возглавляла неправительственную организацию «Список Эмили». Организация работает над избранием на политические посты женщин, поддерживающих право на аборт.
Новой главой Twitter стала Линда Яккарино
Новой главой Twitter стала бывшая руководительница отдела глобальной рекламы и партнерства NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом заявил владелец и предыдущий гендиректор Twitter Илон Маск.
По словам Маска, Яккарино сосредоточится на бизнес-операциях, а он – на дизайне продукта и новых технологиях. «С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы преобразовать эту платформу в X – универсальное приложение», – написал Маск в твиттере.
60-летняя Яккарино проработала в NBCUniversal почти 12 лет. За это время ее команда обеспечила продажи на сумму более ста миллиардов долларов. До прихода на NBC Яккарино работала в Turner Entertainment, где также занималась рекламой и маркетингом. Она несколько раз входила в различные списки влиятельных женщин в своей области.
Эксперты считают, что Яккарино может помочь восстановить доверие рекламодателей к Twitter, а ее опыт кросс-платформенных продаж рекламы будет полезен для трансформации социальной сети в «более значимую медиаплатформу».
Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года. В декабре он провел опрос среди пользователей соцсети – более 57% проголосовали за его увольнение. Тогда Маск пообещал уйти с поста гендиректора, как только найдет «дурака, который согласится на эту должность».
Попытки Маска реформировать социальную сеть обернулись скандалами: массовое увольнение сотрудников, введение платной верификации пользователей, разблокировка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа и возвращение в поиск аккаунтов российских властей. Сам миллиардер, ставший знаменитым прежде всего как глава корпораций Tesla и SpaceX, объяснял свои шаги стремлением защитить свободу слова.
Жителей оккупированных районов Харьковской области призвали уехать
Российские власти оккупированных районов Харьковской области призвали местных жителей ради безопасности уехать в Россию.
Рекомендацию объяснили «участившимися обстрелами» со стороны украинской армии. Покинуть свои дома российские власти советуют «до установления благоприятных для жизни условий» в районах. Также они пообещали оказать помощь украинцам в обустройстве в России.
В марте 2023 года российские власти оккупированных районов Харьковской области сообщали, что под их контролем находится 29 населенных пунктов.
Ранее аналогичное решение приняли российские власти оккупированных частей Запорожской области. Они заявили, что «временно переместят» жителей 18 населенных пунктов, находящихся на линии фронта, вглубь области. Причиной также было названо усиление обстрелов со стороны Украины. Однако, по известной информации, усиления обстрелов нет.
- Речь о подготовке украинского наступления идет уже несколько месяцев. В Киеве заявляют, что не будут «раскрывать карты» и сообщать о сроках заранее. Президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что наступление начнется, как только Украина получит все вооружения, обещанные партнерами.
- Украина ставит своей целью освобождение всей своей международно признанной территории, включая Крым и оккупированные Россией части украинских областей. При этом Зеленский говорил, что будет считать успехом возвращение Киевом любой захваченной Россией территории.
CNN: Россия пыталась уничтожить ЗРК «Пэтриот» под Киевом
Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал», перехваченная на прошлой неделе зенитно-ракетным комплексом «Пэтриот», была выпущена по позиции самого комплекса под Киевом. Об этом сообщает СNN cо ссылкой на двух американских официальных лиц.
Российские электронные системы слежения вероятно засекли излучение мощного радара, используемого «Пэтриот» для выявления целей на значительном расстоянии. Такое излучение обычно маскируется, однако в данном случае это не помогло, предполагают собеседники CNN.
Для перехвата «Кинжала» потребовалось несколько ракет «Пэтриот». Это первое известное использование Украиной американского комплекса «Пэтриот», доставленного ей несколько недель назад.
Украина получила по меньшей мере два комплекса «Пэтриот»: один из США и один из Германии. Ранее в ее арсенале не было вооружения, способного уничтожать российские гиперзвуковые ракеты.
Источники российских СМИ в Минобороны России назвали сообщения о перехвате «Кинжала» попыткой выдать желаемое за действительное.
Россия вновь атаковала Украину – ранены не менее 14 человек
В ночь на 13 мая российские войска вновь атаковали Украину. Пострадали не менее восьми человек.
В Хмельницкой области в результате атаки беспилотников ранены одиннадцать человек: они пострадали от осколков стекла и находятся в состоянии средней тяжести. По данным украинских властей, был атакован объект критической инфраструктуры, находящийся вне населенных пунктов. Взрывной волной повредило «сотни жилых домов», учебные и медицинские учреждения, административные и промышленные здания.
В Николаеве из-за атаки, предварительно – дронов «Шахед», пострадали три человека. Снаряды повредили пятиэтажный жилой дом и двухэтажное здание на предприятии – там возникли пожары.
В шестой раз с начала мая был атакован Киев, на этот раз – исключительно дронами «Шахед», сообщают местные власти. По их данным, все беспилотники были уничтожены.
За ночь Воздушные силы Украины зафиксировали пуск 21 беспилотника по разным районам Украины – 17 дронов удалось сбить.
Минобороны России утром заявило, что российская армия уничтожила «опорный пункт и технику противника» в южном секторе ведения войны, а корректировка огня ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов.
США подозревают ЮАР в поставках оружия России, несмотря на санкции
Официальные представители Южной Африки в пятницу ответили на обвинения со стороны США в том, что российский корабль в конце прошлого года принял на борт партию оружия. Погрузка состоялась на военно-морской базе близ Кейптауна. Агентство Reuters сообщает в связи с этим об опасениях инвесторов, эта операция может привести к введению Вашингтоном санкций против ЮАР.
МИД ЮАР заявил, что посол США признал, что «пересек черту» и извинился перед правительством и народом Южной Африки.
Посол США в Южной Африке Рубен Бригети в четверг выразил уверенность в том, что в декабре прошлого года российское судно, находящееся под американскими санкциями, приняло на борт партию оружия. Место погрузки - база Саймонс-таун. Посол США подчеркнул, что произошедшее не соответствует нейтральному статусу Претории относительно войны, которую ведет Россия против Украины.
Западные дипломаты в этом году проявили встревоженность участием Южной Африки в военно-морских учениях совместно с Россией и Китаем. .
ЮАР - один из наиболее важных союзников России на Африканском континенте. Однако Претория заявила о своем беспристрастном отношении к войне в Украине и воздержалась при голосовании в ООН за резолюцию, осуждающую российскую агрессию, отмечает Reuters.
Президент России Владимир Путин в пятницу обсудил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой ход военного конфликта в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на официальную информацию Кремля.
Посол США в ЮАР был вызван в пятницу в министерство иностранных дел, где ему было выражено крайнее недовольство заявлением, сделанным днем ранее.
МИД ЮАР заявил, что посол США признал, что «пересек черту» и извинился перед правительством и народом Южной Африки.
Госдепартамент США пока не отреагировал на это заявление МИД ЮАР.
Стрелков: РФ может проиграть войну, грозит новый 1917 год
Отставной полковник ФСБ, бывший командир сепаратистов «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) заявил в пятницу на пресс-конференции в Москве, что созданное им движение «Клуб рассерженных патриотов» (КРП) будет выступать как политическая сила.
Стрелков подверг резкой критике российские власти и Минобороны, однако воздержался от призывов к свержению президента Владимира Путина, назвав его единственным носителем легитимности в стране. Целью КРП он назвал противодействие коллапсу российской государственности.
По словам Стрелкова, руководство России сейчас пребывает «в стагнации», из-за чего стране грозит «новый 1917-й год». Он также назвал реальным поражение в войне в Украине. Победой он сам будет считать аннексию большей части территории Украины, включая Киев.
Пресс-конференцию посетили корреспонденты Reuters и ряда других западных СМИ, официальные российские информагентства, как утверждает Стрелков, ее проигнорировали.
Стрелков обрушился с критикой на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, назвав его деятельность угрозой конституционному строю. Ранее Стрелков и Пригожин обменивались оскорблениями в соцсетях.
Одним из лидеров КРП Стрелков назвал Павла Губарева, первого лидера сепаратистов «ДНР», который участвовал в нынешней войне как рядовой российской армии и тоже резко критикует руководство.
Стрелков получил известность как командир отряда россиян, захвативших в апреле 2014 года город Славянск в Донецкой области Украины. Он поддерживает войну против Украины и при этом резко критикует российские власти - с ультранационалистических позиций. Суд в Нидерландах в связи с его ролью в катастрофе «Боинга» малайзийских авиалиний над Донбассом, сбитого из российского «Бука» летом 2014 года, приговорил Игоря Гиркина заочно к пожизненному заключению. Сам он вину отрицает.
В Луганске в «день ЛНР» произошли два мощных взрыва
Днем в пятницу в Луганске, расположенном далеко от линии фронта на подконтрольной России территории, произошли два мощных взрыва.
Телеграм-каналы публикуют фото и видео столбов черного дыма, которые поднимаются над городом.
Факт взрывов подтверждают российские военные блогеры. «Только что над Луганском что-то пролетело, по звуку похоже на самолет, затем раздался свист и звук взрыва», - пишет телеграм-канал «Старше Эдды». Ведущие телеграм-каналов предполагают, что речь может идти об ударе крылатыми ракетами, в частности британскими Storm Shadow, о поставках которых Украине стало известно накануне. Луганск вне зоны досягаемости обычных РСЗО.
Пока нет официальных сообщений о взрывах - ни от российской, ни от украинской стороны.
В Луганске сегодня отмечается так называемый «День ЛНР». 9 лет назад поддерживаемые Россией сепаратисты объявили о создании в Луганской области Украины так называемой Луганской народной республики. Назначенный Россией глава «ЛНР» Леонид Пасечник вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком ранее сегодня возложили в городе цветы - сообщает «Дождь».
- Ракеты Storm Shadow способны поражать цели в российском тылу, что может быть важным для срыва российских операций и подготовки широкомасштабного украинского наступления. В Москве получение такого рода вооружений ВСУ называли «красной линией», на пересечение которой будет дан ответ.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 11 мая заявил на заседании Палаты общин, что ракеты позволят Украине «отбросить российские войска» с территории страны. CNN сообщает, что британское правительство получило у Киева гарантии, что ракеты не будут атаковать международно признанную российскую территорию. Однако речь не идет о целях на оккупированных территориях Украины.
Указ Путина: нужны меры для снижения оттока населения за рубеж
Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по снижению оттока населения из страны. 12 мая он подписал соответствующий указ, в котором внесены изменения в Концепцию государственной миграционной политики России.
Как говорится в документе, «в 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения Российской Федерации за рубеж». Что имеется в виду под изменившимися условиями, не поясняется.
24 февраля 2022 года по приказу Путина Россия начала широкомасштабное вооруженное вторжение в Украину, а в сентябре того же года в стране была объявлена мобилизация. В конце февраля-марте, а затем в конце сентября-октябре Россию, по оценкам, покинули сотни тысяч людей; люди выезжали и в другие месяцы, хотя и не столь интенсивно.
В указе говорится, что власти должны принять дополнительные меры «по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения за рубеж». Что это за меры, однако, не сказано.
Также Концепция дополняется пунктом, в котором говорится о необходимости «создания условий для возвращения, в том числе из-за рубежа», жителей четырех областей Украины, об аннексии которых объявила Россия - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской - «покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания». Подробности также не приводятся; речь в данном случае идет о гражданах Украины, каким образом российские власти хотят «создавать условия» для их возвращения на подконтрольные России территории - неясно.
Еще один пункт указа предполагает «увеличение масштабов организованного привлечения иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности» на территории России.
В аннексированном Крыму потерпел крушение военный вертолет
В Джанкойском районе аннексированного Россией Крыма потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Оба управлявших им летчика погибли. На земле жертв и разрушений нет.
Минобороны России подтвердило факт крушения и гибели пилотов. В ведомстве уточнили, что вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Предварительная причина аварии - отказ техники.
К месту аварии направлена комиссия главного командования воздушно-космическими силами для выяснения причин и обстоятельств происшествия, добавили в Минобороны.
- В последнее время в России произошло несколько катастроф военной авиатехники, в том числе с жертвами среди мирных жителей. 26 апреля в Мурманской области потерпел крушение истребитель МиГ-31, летчики успели катапультироваться. 23 февраля в Белгородской области потерпел крушение Су-25, пилот погиб.
- В прошлом году при падении Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске 17 октября погибли 15 человек, при этом летчики спаслись. 23 октября в Иркутске Су-30 упал на двухэтажный дом, летчики погибли. В Рязани в июне разбился военно-транспортный самолет Ил-76, в том же месяце разбились два Су-25.
Украинский суд вынес приговор митрополиту УПЦ
Суд в Украине приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года митрополита Украинской православной церкви. 62-летний Иоасаф (Губень), викарий Киевской епархии, признан виновным в нарушении равноправия граждан, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила Служба безопасности Украины.
Губень - первый осужденный иерарх УПЦ. После полномасштабного вторжения России в Украину украинские власти обвиняют церковь в пособничестве Москве, ее храмы закрываются, священники и епископы обвиняются в работе на Кремль. Представители церкви эти обвинения отрицают. УПЦ объявила о независимости от Русской православной церкви, в которую входила на правах самоуправления.
Служба безопасности Украины утверждает, что Иоасаф и еще один обвиняемый по делу из клира УПЦ, организовали раздачу в церквях «враждебной пропагандистской литературы». Обвиняемые, как заявляет спецслужба, «публично восхваляли захват части территории Украины» и «раздували межрелигиозную вражду». СБУ заявляет, что Иоасаф «входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла», с которым «координировал подрывную деятельность против Украины».
Утверждается, что митрополит признал вину. Приговором суда ему на год запрещено занимать должности руководителей религиозных управлений и церковных епархий.
В Цхинвали возбудили уголовное дело против бывшего генпрокурора
Следственное управление Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудило уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора Урузмага Джагаева. В рамках расследования убийства Инала Джабиева его обвинили в превышении должностных полномочий.
«Данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра внутренних дел, генерал-майора милиции Игоря Наниева», – говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, отметили в прокуратуре.
Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД Игоря Наниева. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов.
В марте прокуратура сообщила об окончании предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному по факту смерти Джабиева. Тогда же стало известно, что к уголовной ответственности могут привлечь ряд лиц, ранее занимавших высокопоставленные должности.
РФ заинтересована в ж/д транзите через Грузию по «территории Абхазии»
Президент российской Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал «Российской газете» о перспективах развития деловых связей между Россией и Грузией. Он, в частности, заявил о необходимости начала железнодорожного транзита через территорию самопровозглашенной республики Абхазия.
«Следует также организовать железнодорожный транзит в рамках маршрута Шелкового пути: Китай, порт Ирана Бандарабас, Астара Иран, Астара Азербайджан, Габаля (Габала – ред.) Азербайджан, Мирнаули (Марнеули – ред.) Грузия, по территории Абхазии в Россию. Это, среди прочего, позволит заключать долгосрочные контракты на поставки газа и нефти по стабильным и предсказуемым ценам», – сказал он.
Катырин говорит, что железнодорожный транзит «позволит разгрузить пограничный переход Верхний Ларс и уменьшить стоимость доставляемых грузов, увеличив их объем».
«Учитывая создавшуюся ситуацию с транзитом российских товаров через Турцию, организация такой схемы жизненно необходима», – добавил он.
Напомним, что железнодорожное сообщение через Абхазию прекращено после грузино-абхазской войны. Власти Грузии ранее не поддерживали инициативы о восстановлении сообщения, о своей заинтересованности часто заявляли власти Армении.
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