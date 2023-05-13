15-летний ингушский футболист решил выступать за сборную Грузию

Выступающий за бельгийский «Брюгге» 15-летний ингушский футболист Халид Долтмурзиев будет играть в сборной Грузии. Об этом сообщил ряд грузинских интернет-ресурсов.

Как пишет Geo Team, у молодого нападающего было предложение из бельгийской юношеской сборной, однако на выборе в пользу Грузии настоял отец спортмена.

По информации Setanta Sports News, Долтмурзиев отправится вместе со сборной Грузии (до 17 лет) в Азербайджан.

В текущем сезоне за юношескую команду «Брюгге» Долтмурзиев в 22 матчах смог забить 23 гола и отметился пятью результативными передачами.

Отметим, что в своем инстаграм-аккаунте ингушский футболист поделился новостью о выступлении в сборной Грузии, тем самым фактически подтвердив её.