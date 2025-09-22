Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия занял 12-е место в голосовании за «Золотой мяч» – награду лучшему футболисту мира, учреждённую журналом France Football. Об этом сообщили в социальных сетях премии.

Кварацхелия перешёл в парижский клуб из «Наполи» в январе 2025 года. В сезоне-2024/25 он провёл на клубном уровне 51 матч, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, а также дошёл до финала клубного чемпионата мира. «Наполи» стал чемпионом Италии.

Футболисту 24 года. В 2023 году, выступая за «Наполи», он занял 17-е место в голосовании за «Золотой мяч».