Илон Маск опубликовал мем о Зеленском. В Украине ему ответили

Бизнесмен Илон Маск, владелец социальной сети Х (бывший Twitter), в понедельник опубликовал на своей странице фотоколлаж с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фотографию Зеленского с напряжённым выражением лица он (или безымянный автор коллажа) сопроводил подписью: «Когда прошло уже пять минут, а ты до сих пор не попросил миллиард долларов помощи».

Пост Маска за первые несколько часов после публикации набрал более 34 тысяч комментариев. Большинство из них осуждающие. Пользователи пишут о необходимости поддержки воюющей Украины и напоминают Маску, что пакеты военной помощи – это вложения в американский военно-промышленный комплекс, то есть в экономику США. Они тоже публикуют коллажи: Маск в форме российской армии, Маск в виде собачки на поводке у президента России Владимира Путина и такой же портрет Маска, но с подписью: «Когда прошло уже пять минут, а ты до сих пор не сказал ни одной глупости».

Верховная Рада Украины в той же соцсети Х опубликовала аналогичный коллаж с лицом Маска и подписью: «Когда ты уже пять минут не распространяешь российскую пропаганду» (сейчас этот пост удалён - неизвестно, по инициативе Рады или администраторов соцсети).

Би-би-си назвала выложенный Маском мем «граничащим с оскорблением». Украинский публицист Михаил Ткач обратился к Маску с открытым письмом «Спасение мира – это не бизнес».