Индия на фоне роста цен ввела запрет на экспорт пшеницы

Власти Индии ограничили экспорт пшеницы для обеспечения собственной продовольственной безопасности, пишет Times of India.

Этот шаг был сделан на фоне предполагаемого значительного падения производства из-за сильной жары и резкого роста внутренних цен на продукты питания, особенно на зерновые. Ограничения не коснутся экспортных заказов, уже заключенных частными трейдерами, отмечает Hindustan Times.

Индия – крупнейший в мире производитель пшеницы, ее доля составляет 13,5%. Запрет на экспорт, вероятно, приведет к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие, которые выросли до рекордного уровня из-за отсутствия поставок пшеницы после войны России с Украиной.

Из-за боевых действий почти четыре с половиной миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины. Продукцию невозможно экспортировать из-за закрытых морских путей на фоне российского вооруженного вторжения. Россия и Украина обвиняют друг друга в срывах поставок.

Страны Запада неоднократно предупреждали о вероятном продовольственном кризисе и голоде в ряде стран из-за войны России с Украиной, так как оба этих государства – ведущие экспортеры зерна. В марте ООН зафиксировала рост цен на продукты более чем на 12 процентов. Это стало рекордом с 1990 года.

Резкий рост цен на продовольствие и перебои с поставками из России и Украины поставили под угрозу ситуацию с продовольствием в странах Ближнего Востока, Африки и некоторых регионах Азии, где население постоянно недоедает и где миллионы людей выживают за счет субсидируемого хлеба и дешевой лапши.