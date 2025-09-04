Ираклий Дгебуадзе больше не занимает должность начальника полиции Батуми

Ираклий Дгебуадзе, высокопоставленный сотрудник полиции, фигурировавший в деле Мзии Амаглобели, основателя издания «Батумелеби», и получивший от неё пощёчину, больше не возглавляет батумскую полицию. Эту информацию, распространённую «Батумелеби», грузинской службе Радио Свобода подтвердили в пресс-центре МВД. По информации «Батумелеби», Ираклий Дгебуадзе был переведён в Тбилиси и назначен руководителем полицейских атташе.
В МВД сообщили, что Дгебуадзе «продолжает работать начальником Центра международного сотрудничества в правоохранительном секторе Главного управления криминальной полиции».
Мзия Амаглобели подчеркивает, что после её задержания Дгебуадзе бесчеловечно обращался с ней в здании Батумской полиции в присутствии многочисленных сотрудников полиции. В частности, согласно показаниям Амаглобели, Дгебуадзе плюнул ей в лицо и не позволил ей пить воду и пользоваться туалетом.
Расследование в отношении Дгебуадзе не проводилось.
Ираклий Дгебуадзе был признан потерпевшим по делу Амаглобели. Он заявил, что «довольно сильный» удар Мзии Амаглобели «причинил боль», и, помимо щеки, у него покраснело и ухо. Судья Батумского городского суда Нино Ирмашвили приговорила Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы.
- Мзие Амаглобели было предъявлено обвинение по статье 353 прима Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание, за нападение на сотрудника полиции, в виде лишения свободы от 4 до 7 лет.
- Судья Нино Исмашвили переквалифицировала эту статью на относительно мягкую первую часть статьи 353, которая предусматривает сопротивление, угрозы или применение насилия в отношении защитника общественного порядка, что наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трёх лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
- Европейский союз решительно осудил приговор и призвал власти Грузии немедленно освободить Амаглобели.
Форум