Ирина Имерлишвили досрочно уходит из Конституционного суда Грузии

Судья Конституционного суда Грузии Ирина Имерлишвили покидает свой пост за 11 месяцев до окончания срока полномочий. Как сообщили в пресс-службе суда, она подала заявление об уходе по собственному желанию.

Согласно опубликованной информации, Имерлишвили, назначенная судьёй 12 сентября 2016 года, сложит полномочия 20 октября. Председатель суда Реваз Надарая уже издал соответствующее распоряжение.

«Конституционный суд Грузии желает Ирине Имерлишвили успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», – говорится в заявлении суда.

Срок полномочий Имерлишвили истекал 12 сентября 2026 года. С чем связано её решение об отставке, неизвестно.

Решение судьи совпало по времени с намерением правящей партии «Грузинская мечта» обратиться в Конституционный суд с иском о запрете «Единого национального движения» и других оппозиционных партий, а также о лишении связанных с ними лиц права на политическую деятельность.

В суде отметили, что отставка Имерлишвили не повлияет на работу учреждения – восьми членов пленума достаточно для продолжения рассмотрения дел.

Ирина Имерлишвили в 2024 году не поддержала требование «Грузинской мечты» об импичменте президента Саломе Зурабишвили. Позднее она, однако, согласилась с решением суда не принимать к рассмотрению иски президента и оппозиции о неконституционности парламентских выборов.