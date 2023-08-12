Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области. Экипаж погиб. Об этом сообщило Минобороны России.

Причиной крушения самолета, по предварительной информации ведомства, стала техническая неисправность.

Полет был учебно-тренировочным. Экипаж выполнял его без боекомплекта. Крушение произошло в безлюдной местности.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Самолет среди прочего предназначен для уничтожения воздушных целей, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника и ведения воздушной разведки