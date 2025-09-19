ISW: Кремль добивается нормализации с США без окончания войны в Украине

Кремль пытается манипулировать администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы отношения между Соединёнными Штатами и Россией были нормализованы без завершения войны в Украине — вопреки заявленным Трампом намерениям вывести российско-американские отношения на новый уровень уже после заключения мира в Украине, говорится в отчёте американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал 18 сентября, что Трамп намерен «исключить тему Украины» из повестки США и России, чтобы «нормализовать» двусторонние экономические, технологические и другие отношения. За день до этого Лавров также заявил, что усилия по «побуждению» президента России Владимира Путина к экономическим соглашениям с Соединёнными Штатами не остановят войну.

«Кремль пытается заставить Трампа отделить войну в Украине от обсуждений двусторонних отношений между США и Россией, особенно в экономической сфере. Кремль, вероятно, стремится одновременно продолжать войну в Украине и ослабить давление, которое оказывают на российскую экономику действующие и возможные будущие санкции, особенно санкции, направленные против доходов России от продажи энергоресурсов, в значительной мере финансирующих войну», — считают эксперты ISW.

В отчёте ISW отмечается также, что Кремль использует генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева для расширения экономических и деловых отношений между США и Россией, чтобы добиться от администрации Трампа уступок по Украине. При этом в Кремль продолжает демонстрировать приверженность своим первоначальным военным целям в Украине, которые предусматривают капитуляцию Украины и согласие с максималистскими требованиями России. Одновременно российские чиновники пытаются представить Россию как готовую к компромиссу.

18 сентября президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киером Стармером заявил, что ожидал, что завершить войну между Россией и Украиной будет легко благодаря его отношениям с Путиным, но тот его «действительно подвёл».

Трамп также возмутился тем, что некоторые страны ЕС продолжают покупать нефть в России на фоне его собственных усилий прекратить такие отношения. «Если цена на нефть упадёт, очень просто — Россия пойдёт на урегулирование», — сказал президент США. Он добавил, что «готов предпринимать другие шаги, но не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть в России».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для того чтобы заставить Россию прекратить войну, нужна «чёткая позиция» президента США Дональда Трампа по гарантиям безопасности Украины, а также решимость администрации США в отношении санкций против России. В интервью Sky News Зеленский косвенно раскритиковал последние заявления Трампа о том, что США введут новые санкции только в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта российских энергоресурсов. По словам Зеленского, США, как мировая сверхдержава, имеют достаточно возможностей для давления на Россию, и им не нужно для этого «ждать других».