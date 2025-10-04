Иванишвили на избирательном участке: «Общество научилось отличать белое от чёрного»

Почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили проголосовал на выборах в органы местного самоуправления. На избирательном участке он сделал короткое заявление, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Миллиардер выразил надежду, что избиратели и сегодня проявят активность и сделают правильный выбор. Иванишвили подчеркнул, что партия обеспечила гражданам возможность свободного волеизъявления, а за годы её правления удалось укрепить «свободу слова, бизнеса и образа жизни». По его словам, за 13 лет у власти «Грузинская мечта» добилась значительных результатов, а главным достижением стало то, что общество «научилось делать правильные выводы».

«Сегодня – ещё один важный день в новейшей истории нашей страны. Свободные выборы, которые на протяжении последних лет неизменно проходят в Грузии, и на этот раз являются не только интересными, но и чрезвычайно значимыми.

«Грузинская мечта», наша партия, дала обществу возможность свободного выбора – так же, как в последние годы мы сумели заложить основы свободы слова, свободы бизнеса и свободной жизни.

Находясь у власти уже 13 лет, вместе с обществом мы достигли впечатляющих успехов во всех направлениях. Но главным нашим достижением можно назвать то, что как члены «Грузинской мечты», так и граждане страны научились проводить качественный, объективный анализ и развивать критическое мышление.

Какие бы заявления ни звучали сегодня, если они не основаны на объективности, грузинское общество на них уже не реагирует. Наши граждане умеют свободно отличать белое от чёрного», – сказал он.

Вместе с Иванишвили проголосовали члены его семьи. Меры безопасности на месте были усилены: миллиардера сопровождали около 20 охранников.

Часть оппозиции намерена 4 октября провести митинг в центре Тбилиси и заявляет о планах «мирного свержения власти». Грузинский премьер, лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе пригрозил длительными тюремными сроками организаторам и участникам акции в случае нарушения закона. По его словам, «на любой маленький сюрприз» власти ответят «большим сюрпризом».