Из-за обстрелов в Украине и России погибли не менее четырех человек

В результате обстрелов в селе Соболевка Белгородской области погибли два человека, еще шестеро пострадали. Также двое жителей получили ранения в Шебекине: перед их автомобилем разорвался снаряд. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, во время обстрела двое жителей находились во дворах собственных домов – от полученных травм они умерли на месте. Раненые, среди которых двое детей, доставлены в больницы с осколочными ранениями – некоторые из них в тяжелом состоянии.

Вчера Гладков сообщал о гибели двух женщин при обстреле поселка Маслова Пристань. Во всех атаках губернатор обвинил Украину. Киев обстрелы российской территории не комментирует.

Также Гладков рассказал, что власти продолжают отправлять детей из приграничных районов в другие регионы - 600 детей уедут в Калугу и Ярославль в летние лагеря. Более двух с воловиной тысяч жителей покинули свои дома и находятся в пунктах временного размещения.

На второй год российского вторжения в Украину обстрелы приграничных регионов усилились. Только в мае власти Белгородской области сообщили о 130 обстрелах, ударах беспилотников и случаях работы ПВО, подсчитало издание "Агентство". С 20-х чисел мая обстрелы стали ежедневными. С начала войны в регионе погибли более тридцати человек, больше 150 пострадали.

Российская армия продолжает обстреливать Украину. За последние сутки из-за обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще четыре получили ранения. В Херсонской области пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей. Всего в Украине, по данным ООН, с начала войны погибли 8895 мирных жителей, 15 117 получили ранения.