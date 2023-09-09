Из-за землетрясения в Марокко погибли более 600 человек

В результате землетрясения в Марокко погибли 632 человека, еще 329 получили травмы. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на правительство страны.

По предварительным данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,8, а вскоре произошел афтершок магнитудой 4,9. «Это самое сильное землетрясение, зарегистрированное в данном регионе», – сказал марокканский сейсмолог Лахсен Мханни, отметив, что в горных районах землетрясения такого масштаба редки.

Эпицентр землетрясения находился в 70 километрах от густонаселенного Марракеша и недалеко от популярного горнолыжного курорта Укаймеден. Судя по видео, которыми делятся марокканцы в соцсетях, от толчков пострадали знаменитые красные стены вокруг старой части Марракеша, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

МВД Марокко отметило, что большинство разрушений произошло за пределами населенных районов – однако из-за труднодоступности горных деревень точные масштабы катастрофы все еще неизвестны.