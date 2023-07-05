Избитые в Чечне Милашина и Немов доставлены в больницу в Москве

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов, которых накануне избили в Чечне, госпитализированы в одну из московских больниц. Об этом сообщил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Он также рассказал, что самолёт, который доставил Милашину и Немова из Беслана в Москву, оплатили частные лица.

По словам Венедиктова, после того, как бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов принял решение перевезти Милашину и Немова в Москву, начались поиски самолёта. Венедиктов составил список из 12 человек, «которые могли бы помочь» (их имена он не называет) и начал звонить.

Первый же собеседник, который занимается организацией коммерческих перелётов, на вопрос Венедиктова о стоимости ответил, что «всё уже урегулировано». «Поэтому сказать, что я знаю, кто заплатил за этот рейс [я не могу] — это частные лица, но я даже цены не знаю», — сказал Венедиктов в беседе с «Дождём».

Елена Милашина и Александр Немов утром 4 июля прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева и матери чеченских активистов и критиков Рамзана Кадырова братьев Янгулбаевых. По дороге из аэропорта в Грозный на Милашину и Немова напали неизвестные.

Журналистка получила травму головы и сильные ушибы пальцев рук. По её словам, ей также угрожали отрезать палец, чтобы разблокировать телефон. Нападавшие обрили Милашиной голову и облили её зеленкой. Александра Немова сильно избили и ранили ножом в ногу.

По словам журналистки, нападавших интересовала только техника и служебные документы. Милашина уверена, что нападение на неё и адвоката Немова напрямую связано с их профессиональной деятельностью на территории Чечни. При этом журналистка подчеркнула, что пережитое не повлияет на её дальнейшую работу. В ближайшее время она собирается снова приехать в Грозный, чтобы продолжить освещать судебный процесс, а именно – апелляцию на приговор Зареме Мусаевой.

Следственный комитет России начал проверку по факту произошедшего с Еленой Милашиной и Александром Немовым, однако о возбуждении уголовного дела до сих пор ничего не известно.