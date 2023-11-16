Израиль нанёс авиаудар по резиденции главы политбюро ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила об ударе в ночь на 16 ноября истребителей ЦАХАЛ по резиденции главы политбюро радикальной палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. ХАМАС признана террористической организацией в США и странах ЕС. Данные о пострадавших не приводятся. Сам Хания, по ряду сведений, находится за пределами сектора.

Резиденция Хании использовалась в качестве террористической инфраструктуры и часто служила местом встреч старших лидеров ХАМАС для обсуждения террористических атак против граждан Израиля и израильских военных, говорится в утренней сводке ЦАХАЛ.

Среди прочего военные написали о захвате лагеря Аль-Шати в западном пригороде Газы, где, по их сведениям, был обнаружен и уничтожен тайник «военно-морских сил ХАМАС» с водолазным снаряжением, взрывными устройствами и оружием.

В четверг Израиль продолжил действия в рамках военной операции на территории больницы «Аль-Шифа», которую называют крупнейшей в Газе. Минздрав сектора Газа, подконтрольный ХАМАС, заявил в четверг, что израильские бульдозеры разрушили часть южного входа в больницу. Израильское руководство полагает, что боевики создали под комплексом «Аль-Шифа» сеть туннелей, и что там расположен командный пункт ХАМАС. Сама группировка и сотрудники больницы это отрицают, отмечает France-Presse.

До того как израильские войска вошли на территорию «Аль-Шифы» в среду там, по оценкам агентств ООН, находились около 2300 пациентов, медицинских сотрудников и перемещённых гражданских лиц, которые укрылись в больнице после начала израильской операции в секторе Газа. Военные подчёркивают, что в ходе операции они стремятся не причинять вреда сотрудникам медучреждения и гражданскому населению.

Совет Безопасности ООН 15 ноября принял резолюцию с призывом к длительному гуманитарному перемирию в секторе Газа для доставки помощи мирным жителям. МИД Израиля отверг документ, заявив, что пока ХАМАС удерживает заложников, подобные меры неуместны, передаёт Би-би-си.

Президент США Джо Байден заявил в беседе с журналистами 15 ноября, что он со своей стороны делает всё возможное для освобождения оказавшихся в заложниках у ХАМАС израильтян. США считаются главным военно-политическим союзником Израиля. Также, по словам Байдена, он дал чётко понять израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что формула сосуществования двух государств, Израиля и Палестины, является единственным вариантом решения ближневосточного конфликта, а новая оккупация Газы станет «большой ошибкой». Нетаньяху, говоря на днях о послевоенных планах Израиля, заметил, в частности, что страна сохранит контроль над безопасностью в секторе Газа - с возможностью свободно входить в регион для выслеживания экстремистов.