Израиль отозвал дипломатов из Турции после митинга с Эрдоганом в поддержку Газы

Израиль отзывает дипломатов из Турции после митинга в центре Стамбула в поддержку сектора Газа. В акции принимал участие турецкий президент Реджеп Эрдоган, он обвинил Израиль в десятилетиях военных преступлений, назвав страну «оккупантом».

На митинге Эрдоган заявил, что Турция всегда приходит на помощь к тем, кто в ней нуждается, и сейчас в ней нуждается Газа, цитирует его агентство «Анадолу». В выступлении он заявил, что те, кто проливал «крокодиловы слезы» по мирным жителям, убитым в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за «гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа», - пересказывает его агентство «Анадолу».

Политик несколько раз повторил, что израильские власти оказались недовольны его словами, что захватившее власть в секторе Газа движение ХАМАС - не террористическая организация. Одновременно он обвинил в ситуации в секторе страны Запада, заявив, что Израиль выступает только исполнителем их воли.

«На фоне резких заявлений Турции я распорядился вернуть дипломатических представителей с целью провести переоценку израильско-турецких отношений», - написал в социальной сети X министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Страны уже практически разрывали отношения между собой после обострений в секторе Газа. Они были нормализованы в 2022 году, когда оба государства назначили друг к другу послов.