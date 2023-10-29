Израиль увеличил свое военное присутствие в секторе Газа

Армия обороны Израиля утром в воскресенье заявила, что продолжает расширять боевые операции в секторе Газа. Сообщается о боестолкновениях с отрядами группировки ХАМАС на севере сектора, в которых были ранены двое израильских военных. За прошедшие сутки, как утверждается, были нанесены авиаудары по более чем 450 целям ХАМАС в Газе. Также сообщается, что в сектор были направлены дополнительно сотни солдат и десятки единиц боевой техники.

О «расширении» операции власти Израиля сообщили в пятницу. При этом по-прежнему неясно, каков масштаб наземной операции в Газе. Пока не поступало сообщений о том, что израильские военные взяли под контроль какой-либо жилой район в секторе, которым управляет ХАМАС. При этом видео свидетельствуют о том, что израильские военные вошли в северную часть сектора Газа.

Израильские военные вновь повторили призыв к жителям севера Газы временно переселяться на юг. В то же время, как пишет The New York Times, речь по-прежнему не идет о полномасштабной наземной операции - утверждается, что по согласованию США вместо нее проводится ряд ограниченных операций. Официального подтверждения этого нет.

Конфликт Израиля с ХАМАС и другими радикальными палестинскими группировками резко обострился после 7 октября, когда ХАМАС большими силами напал на Израиль. Тогда были убиты более 1400 человек, более 200 захвачены в заложники.

Ситуацию в Газе работающие там международные организации характеризуют как гуманитарный кризис или катастрофу. Речь идет об отсутствии электричества, проблемах с топливом, водой, наличием лекарств и других товаров первой необходимости. В воскресенье, по сообщению агентства ООН по помощи палестинским беженцам, толпа в несколько тысяч человек ворвалась в склады агентства в Газе, где хранятся продукты питания и другие товары.

По данным подчиненного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, с 7 октября в результате израильских ударов по сектору погибли более 7700 человек, утверждается, что около половина из них - дети. Независимого подтверждения числа жертв нет.

Утром в воскресенье ряд журналистов, работающих в Газе, сообщили о том, что там частично заработал интернет, полностью отключенный в пятницу. Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил о том, что может предоставить работающим в Газе международным агентствам связь посредством терминалов Starlink. Эта идея вызвала резкую критику в Израиле, где заявили, что таким образом доступ к связи получит ХАМАС. Маск утром в воскресенье написал, что «не настолько наивен» и предполагает, что Starlink может быть использован только по согласованию с властями США и Израиля и исключительно в гуманитарных целях.

В ряде стран, в том числе в США и Великобритании, в субботу прошли массовые акции в поддержку палестинцев. В Турции в Стамбуле, по данным властей, на митинг собрались более миллиона человек.