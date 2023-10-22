Израиль увеличит интенсивность ударов по объектам ХАМАС в Газе

Израильские военные намерены увеличить интенсивность ударов по объектам радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа перед предполагаемой наземной операцией. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Он вновь призвал жителей северных районов Газы эвакуироваться, отметив, что ХАМАС использует жилые дома для своих операций. «Каждое здание, по которому мы наносим удар в Газе, это здание, которое использует ХАМАС» - заявил он, отметив, что удары не наносятся просто чтобы разрушить здания.

О сроках проведения наземной операции представитель ЦАХАЛ не сказал. Ранее сообщалось, что она была отложена по просьбе США, чтобы дать время на переговоры об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников.

Вечером в субботу представители ХАМАС выступили с утверждением, что хотели освободить еще двух заложников, однако Израиль это отверг. Какие условия освобождения выдвигала группировка, не сообщается. Накануне были освобождены две гражданки США, как сообщалось, без предварительных условиях, всего в заложниках удерживают более 200 человек, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября.

Число жертв этого нападения превысило 1400. При ответных ударах Израиля по Газе, по палестинским данным, погибли более 4 тысяч жителей сектора. Палестинская сторона обвиняет Израиль в ударах по гражданским объектам.

Израильские военные подчеркивают, что жители Газы гибнут в том числе в результате падений ракет, которые запускают по Израилю радикальные палестинские группировки и которые сбиваются с курса. Одним из таких случаев, как утверждается, стал и взрыв на территории больницы, при котором, по оценке разведки США, могло погибнуть от 100 до 300 человек. Агентство Associated Press, проанализировав многочисленные видео, пришло к тому же выводу, что и израильская сторона - по всей видимости, взрыв вызвало падение ракеты, запущенной группировкой «Исламский джихад». ХАМАС, власти Палестинской автономии и ряд стран Ближнего Востока обвиняли в атаке Израиль.

Обстрелы Израиля с территории Газы продолжаются, однако с несколько меньшей интенсивностью. В субботу продолжились и перестрелки на израильско-ливанской границе. Израильские военные наносят удары по объектам шиитской проиранской группировки «Хезболлах», та в свою очередь обстреливает израильскую территорию. Речь в данный момент не идет о широкомасштабных боевых действиях.

В ряде стран мира, в том числе в западной Европе, в субботу прошли демонстранции в поддержку палестинцев. Их участники выражали солидарность с жителями Газы, требуя прекращения огня. В Лондоне в демонстрации участвовали до 100 тысяч человек.

В Каире в субботу прошла международная встреча с участием генерального секретаря ООН, представителей арабских стран и других государств региона, а также ряда стран ЕС, России и Китая. О каких-либо конкретных решениях не сообщается.