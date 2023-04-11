Извержение вулкана Шивелуч: код авиационной опасности — «красный»

Лидер партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили ознакомил участников акции на проспекте Руставели в Тбилиси с четырьмя требованиями.

Первое требование – свобода Лазаре, второе – немедленная отставка судей, против которых введены санкции, третье – свобода Михаила Саакашвили и Ники Гварамия, четвертое требование – закон о деолигархизации, судебная реформа и реформа центральной избирательной комиссии.

Он предложил политическим партиям и политическим лидерам обсудить эти требования.

Кроме того, Хабеишвили призвал собравшуюся перед парламентом общественность объединиться, взяться за руки и бороться до победы, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

«Давайте все скажем российскому олигарху Бидзине Иванишвили: «Уходи, уходи». Бидзина Иванишвили пытается переписать историю. Где он увидел и прочитал, что грузины привыкли к рабству? Где он это вычитал? Где Бидзина Иванишвили увидел, что трусость – это история нашей страны, что удар в спину братской стране, Украине – это история нашей страны?! Где он увидел историю предательства? Бидзина Иванишвили должен хорошо знать, что грузинский народ стоит рядом с украинским народом, мы будем бороться вместе с нашими братьями. Это не узкие, партийные интересы, это угроза национальным интересам нашей страны, когда мы видим, как третьего президента убивают пытками.

Между тем нам все твердят, что мучителей и убийц президента в ЕС не ждут. Вот почему важна свобода Михаила Саакашвили. Сегодня вы видели здесь четвертого президента Георгия Маргвелашвили, который говорил о важности единства. Вы видели политического лидера Георгия Вашадзе, который также говорил о важности единства. Раз и навсегда в этой стране должно проясниться, кто настоящая оппозиция, а кто – самозваная оппозиция!», - заявил Хабеишвили.

На данный момент митинг завершен, все прошло без эксцессов. Митинг завершился исполнением гимнов Грузии, Украины и Евросоюза.