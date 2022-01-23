К задержанной матери правозащитника Янгулбаева не допустили адвоката 

Подписавший постановление о принудительном доставлении в Грозный матери правозащитника Абубакара Янгулбаева Заремы Мусаевой следователь не допустил к ней ее адвоката – представителя «Комитета против пыток». С 20 января родные не знают о ее местонахождении.

«Адвокатом на имя следователя Хусаинова подано заявление, оно имеет отметку о вручении – с подписью и печатью. В нем указано, что у моей матери есть адвокат, которого необходимо срочно допустить к доверителю. Также у следователя запрашивается информация о ее местонахождении. Он на это заявление никак не отреагировал», - рассказал Кавказ.Реалии Абубакар Янгулбаев.

Собеседник уточнил, что в УМВД по официальным номерам дежурной части перестали отвечать на звонки адвоката и родных. Также информация о местонахождении Мусаевой не поступала и от живущих в Грозном родственников семьи.

По информации другого источника Кавказ.Реалии, за адвокатом Мусаевой в Грозном была организована слежка.