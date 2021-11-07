Кадыров раскритиковал Симоньян за комментарий о драке в Новой Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал СМИ в связи с публикациями о причастности «уроженцев Северного Кавказа» к нападению в Москве на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках.

«Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию. Весь интернет за пару дней заполонили заявления о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев», - пишет Кадыров.

Среди прочего Кадыров раскритиковал главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Она, комментируя случившееся в Новой Москве, написала в Телеграме, что «все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией». «И правильно сделают. Ибо неча. Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин», - написала Симоньян, отметив, что говорит «как приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе».

Кадыров, комментируя ее слова, отметил, что хотел бы «напомнить «уроженке Кавказа» Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме». «Серьезные на первый взгляд СМИ скатываются до уровня бульварной желтой прессы, идя на поводу у недальновидной аудитории. Такой грязный прием может привести к непоправимым последствиям», - пишет Кадыров.

Одновременно в той же публикации в Телеграме, глава Чечни замечает, что «в стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова».

Ранее на этой неделе сообщалось, что в Новых Ватутинках группа из четырех мужчин напала на отца с малолетним ребенком. Было возбуждено уголовное дело. В субботу МВД сообщило о четвертом задержанном.

В первых сообщениях о ЧП некоторые СМИ называли четверых нападавших выходцами с Кавказа, хотя определить это по видео в соцсетях, как отмечала редакция Кавказ.Реалии, не представлялось возможным. «Медуза» (признана в России «СМИ-иноагентом») также приводит некоторые детали.

Позднее в МВД сообщили, что все четверо задержанных – уроженцы Закавказья, у троих есть российское гражданство, передает РБК.