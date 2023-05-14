Глава Чечни заявил о 121 убитом военном из подразделения «Ахмат-Грозный»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что за 23 года существования подразделения ОМОН «Ахмат-Грозный» был убит 121 его боец, не уточнив при этом, какая часть погибших приходится на время войны против Украины. Ранее сообщалось, что подразделения кадыровцев в Украине преимущественно находятся в тылу и не выполняют боевые задачи, пишет Кавказ.Реалии.

В посте в телеграм-канале Кадырова также сообщается о врученных посмертно наградах. В другой публикации глава региона заявил, что с первых дней «спецоперации» (так российская пропаганда называет войну против соседней страны – Прим. ред.) ОМОН «Ахмат-Грозный» «задействован на сложнейших участках».

При этом ранее участники воюющих в обороне Украины чеченских добровольческих батальонов отмечали, что с начала полномасштабного вторжения России им не приходилось сталкиваться на фронте с кадыровцами. Один из бойцов батальона, этнический чеченец Аслан Очерхаджиев, заявлял, что кадыровцы «лишь имитируют участие в войне, снимая постановочные видео для тиктока со стрельбой без прицела».

На данный момент редакции Кавказ.Реалии известны имена более двухсот убитых на войне против Украины военных из Чечни.