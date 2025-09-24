Каладзе пообещал построить две новые станции метро

Новое предвыборное обещание кандидата в мэры Тбилиси на новый срок от «Грузинской мечты». Каха Каладзе заявляет, что на первой линии столичного метро построят две новые станции – одну в районе Варкетили, а другую в Глдани. На заседании городского правительства Каладзе заявил:

«Как на станции метро «Ахметели», так и на станции метро «Варкетили» будет реализован новый проект, что позволит нам продлить первую линию на одну станцию в обоих направлениях, что имеет большое значение. Что касается направления Варкетили, общая протяжённость перспективного продления составит 1 километр 200 метров. Новая станция метро в утренние часы пик привлечёт 4 500 пассажиров. Для примера: в направлении Хуалинг–Варкетили минимальный ежедневный пассажиропоток составляет 66 тысяч человек, часть из которых сможет распределиться и воспользоваться новой станцией метро».

Что касается направления Глдани, Каладзе обещает, что линия будет продлена на 1 километр 100 метров. В утренние часы пик новая станция привлечёт 5 500 пассажиров.

«Согласно уже проведённым исследованиям, количество пересаживающихся пассажиров в районе станции «Театр Ахметели» сократится в утренние часы пик на 4 460 человек, а пассажиропоток из Глданского района в целом увеличится на 11 тысяч человек. Следует отметить, что в случае обеих станций значительно уменьшится число пассажиров, которым для того, чтобы доехать до «Вокзальной площади», требовалось делать две пересадки, а также сократится общее время их поездки, речь идёт примерно о 20 минутах», — заявил Каха Каладзе.

Мэр заявляет, что в результате строительства новых станций уменьшатся заторы на дорогах города.

В оппозиции, между тем, напоминают о других обещаниях Каладзе, связанных со столичным метро. Так, лидер партии «Мокалакееби (Граждане)», входящей в коалицию с «Лело», Алеко Элисашвили ранее среди незавершённых проектов называл, в том числе, ремонт станции метро «Варкетили» и утверждал, что Каладзе более шести лет обещает это сделать. Обещал Каладзе и построить наземное метро в сторону рынка Лило.