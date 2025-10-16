Генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился в Грузии с российским спортсменом, президентом Международной ассоциации бокса (IBA). Позже Каладзе рассказал журналистам, что давно знаком с Умаром Кремлёвым, который ведёт успешный бизнес в России.

«Умар – президент Всемирной боксёрской ассоциации. Я знаю его давно, и ничего, он просто приезжал в Грузию. Это был просто дружеский визит. [Я с ним] встретился, да», — рассказал Каха Каладзе.

Умар Кремлёв занимается автомобильным бизнесом в России. Ему принадлежит компания «Рольф», которая, согласно информации сайта самой компании, была лидером по выручке от продажи автомобилей в 2024 году, у компании в России 121 автосалон, а в общей сложности она продаёт 30 марок новых и подержанных автомобилей.

«Мы сосредоточены не только на бизнесе. Мы сосредоточены на национальном развитии», — говорится в заявлении, опубликованном от имени Умара Кремлева по случаю 34-летия «Рольфа».

Журналист телеканала «Пирвели» также спросил Каху Каладзе о деловой активности Умара Кремлева: «Как пишут свободные СМИ, он контролирует и бизнес, и криминальный мир».

«Это ваши домыслы. Меня совершенно не интересуют ваши оценки и ваши политические взгляды. Вы находитесь там, куда вас поместил грузинский народ – на политической свалке», — заявил журналисту генеральный секретарь «Грузинской мечты».

Автоиндустрия в России

Из-за развязанной Россией войны в Украине западные страны ввели санкции на продажу автомобилей, которые постепенно ужесточались. Обвиняемое в обходе санкций грузинское правительство само неоднократно ограничивало правила реэкспорта, хотя при этом товарооборот через Грузию не сократился.

Несмотря на то, что Грузия не производит автомобили, в 2024 году они заняли первое место в списке экспортно-импортных товаров.