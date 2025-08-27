Казахстанский «Кайрат» впервые вышел в основную стадию Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» сотворил футбольную сенсацию, выбив из Лиги чемпионов шотландский «Селтик» и пробившись в общий этап главного европейского турнира.

Первая игра между «Кайратом» и «Селтиком» в Глазго завершилась вничью 0:0. В ответном матче на Центральном стадионе в Алматы обе команды вновь сыграли в нулевую ничью – и в основное, и в дополнительное время.

Судьбу противостояния решила серия пенальти, в которой героем стал вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков, отразивший три пенальти из четырех. В итоге «Кайрат» победил по пенальти 3:2 и впервые в истории вышел в групповую стадию (общий этап) Лиги чемпионов.

«Кайрат» поднялся на 156-е место в рейтинге УЕФА, а также заработал 18 миллионов евро, передает казахстанская служба Радио Свобода.

Это второй случай, когда казахстанский клуб выходит в групповой этап Лиги чемпионов. Ровно 10 лет назад футбольный клуб «Астана» выходил в основную стадию главного европейского турнира.