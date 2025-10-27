Кирилл Дмитриев рассказал, что «донёс» до США позицию Путина

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отчитался о своей поездке в США, которая проходит на фоне ужесточения американских санкций против России и отказа президента Дональда Трампа встречаться с Владимиром Путиным до тех пор, пока не будут достигнуты предварительные договорённости о мире в Украине.

По словам Дмитриева, российская делегация уже третий день находится в Соединённых Штатах, где «доносит позицию Путина о бессмысленности давления на Россию».

«Мы видим титанические попытки сорвать диалог между Россией и США», — заявил Дмитриев, не уточнив, от кого исходят такие попытки. Он также сообщил, что представители администрации США были напрямую проинформированы им о встрече Владимира Путина с руководством Генштаба российских Вооружённых сил и сделанных на ней заявлений - в частности об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и предполагаемом окружении украинских военных в районе Купянска.

Дмитриев также заявил, что «доносит» до американских властей, что «решение конфликта на Украине возможно только при искоренении его первопричин» - это официальная позиция российских властей (первопричинами в Москве называют прежде всего расширение НАТО и стремление Украины вступить в эту организацию). Также он «донёс» до представителей США и мнение о том, что российская экономика находится в хорошем состоянии.

Дмитриев также сообщил, что в ближайшее время планируется встреча американских конгрессменов с представителями Госдумы. Сам он встретился в США с членом Конгресса Анной Паулиной Луной, которая нередко высказывается о конфликте в Украине с позиций, во многом повторяющих нарративы официальной Москвы. Недавно посольство России в Вашингтоне передало ей документы из советских архивов об убийстве президента Джона Кеннеди.

С кем ещё, кроме Луны, встретился Дмитриев, он не сообщил. СМИ ранее писали, что планировалась его встреча со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Не сообщается, состоялась ли эта встреча.

Белый дом официально не комментировал встречи американских представителей с Дмитриевым. Министр финансов США Скотт Бессент, между тем, назвал представителя Кремля «российским пропагандистом». Отвечая на вопрос ведущей CBS News о том, прав ли Дмитриев, сказавший, что американские санкции «никак не повлияют на российскую экономику», Бессент спросил: «Вы правда собираетесь публиковать то, что говорит российский пропагандист? Что еще он может сказать?» - и отметил, что экономика России сейчас представляет собой военную экономику с «фактически нулевым» ростом и инфляцией выше 20%. По словам Бессента, понятно, что Дмитриев не мог сказать ничего иного, потому что иначе его не поняли бы в Москве.

Накануне спецпредставитель Кремля также написал, что передал представителям США набор шоколадных конфет с цитатами Владимира Путина.

Комментаторы обратили внимание, что среди этих цитат, например, и слова Путина о том, что «Границы России нигде не заканчиваются», а также «Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу». Газета «Аргументы и факты» пишет, что на российских маркетплейсах эти конфеты после поста Дмитриева якобы раскупили.