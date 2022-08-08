Китай станет главным приоритетом ЦРУ вместо борьбы с терроризмом

Центральное разведывательное управление США переориентирует свою деятельность с борьбы против терроризма на Китай. Об этом рассказал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн на закрытой встрече с руководителями контртеррористического отдела, о которой сообщает Associated Press.

По словам Коэна, США продолжат преследовать террористов, но теперь главный приоритет – постараться лучше понять Пекин и противостоять ему. На эти цели будет направляться всё больше денег и других ресурсов ЦРУ, что потребует их сокращения в других областях, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, говорят источники AP. Уточнить цифры невозможно, поскольку бюджет разведки засекречен.

В ЦРУ произошёл "тихий поворот", пишет AP: сотни сотрудников переводят на должности, связанные с Китаем, в том числе тех, кто ранее работал с террористической угрозой. Внутри агентства многие изучают китайский язык, и ЦРУ старается нанимать больше людей, говорящих по-китайски.

США давно обеспокоены растущими политическими и экономическими амбициями Китая. В США заявляли, что Пекин пытался влиять на американские выборы, занимался кибершпионажем и заключил в лагеря миллионы уйгуров – из мусульманского меньшинства, проживающего в китайском районе Синьцзян. Кроме того, в США опасаются, что в ближайшие годы Пекин попытается силой захватить самоуправляемый остров Тайвань, который Китай считает своей территорией.

Представители ЦРУ сообщили, что им нужно больше информации о Китае, в том числе потому, что они не смогли окончательно определить причину пандемии COVID-19. О происхождении вируса доподлинно неизвестно. Помимо этого, в ЦРУ надеются получить больше информации о китайских разработках новейших технологий. В США предполагают, что триллионы инвестиций Китая в квантовые науки, искусственный интеллект и другие технологии, вскоре изменят структуру экономики и методы ведения войн.

Сдвиг приоритетов поддерживают депутаты обеих партий и многие бывшие офицеры разведки. Член палаты представителей Джейсон Кроу, бывший армейский рейнджер, служивший в Афганистане и Ираке, считает, что в последние годы США слишком сосредоточились на борьбе с терроризмом.



"Гораздо большую экзистенциальную угрозу представляют Россия и Китай", – сказал Кроу. По его словам, террористические группировки "не разрушат американский образ жизни… так, как это может сделать Китай".