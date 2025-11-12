Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Кобахидзе освободил от должности несколько заместителей министров

Заместитель министра финансов Грузии Лери Барнабишвили покинул свою должность. Соответствующий указ подписан грузинским премьером Ираклием Кобахидзе 11 ноября. С этого же дня Барнабишвили больше не занимает свой пост.

Лери Барнабишвили занимал должность главы департамента по связям с регионами в администрации правительства во время премьерства Ираклия Гарибашвили. На посту заместителя министра он работал с 5 марта прошлого года.

Днем ранее, 10 ноября Кобахидзе подписал указ об освобождении Георгия Бутхузи от должности заместителя министра внутренних дел и назначил на его место Георгия Сахокия.

Георгий Бутхузи, работавший в МВД с 2019 года, находится под санкциями Литвы, Латвии и Эстонии – против него введены визовые и туристические ограничения. Он является одним из высокопоставленных полицейских, которых Михаил Кавелашвили 30 января наградил орденом Чести, после того как в конце 2024 года имели место факты жестокого обращения полиции с демонстрантами и пыток участников антиправительственных протестов.

В тот же день от должности был освобожден заместитель министра юстиции Ираклий Хмаладзе, назначенный на эту должность 15 мая 2025 года, также по указу Ираклия Кобахидзе.

Он, как сообщают в ведомстве, покинул должность по личному заявлению. Хмаладзе, юрист по профессии, работает на государственной службе с 2008 года. С 2017 года он занимал высокие должности в тбилисской мэрии.

Форум

XS
SM
MD
LG