Кобахидзе освободил от должности несколько заместителей министров

Заместитель министра финансов Грузии Лери Барнабишвили покинул свою должность. Соответствующий указ подписан грузинским премьером Ираклием Кобахидзе 11 ноября. С этого же дня Барнабишвили больше не занимает свой пост.

Лери Барнабишвили занимал должность главы департамента по связям с регионами в администрации правительства во время премьерства Ираклия Гарибашвили. На посту заместителя министра он работал с 5 марта прошлого года.

Днем ранее, 10 ноября Кобахидзе подписал указ об освобождении Георгия Бутхузи от должности заместителя министра внутренних дел и назначил на его место Георгия Сахокия.

Георгий Бутхузи, работавший в МВД с 2019 года, находится под санкциями Литвы, Латвии и Эстонии – против него введены визовые и туристические ограничения. Он является одним из высокопоставленных полицейских, которых Михаил Кавелашвили 30 января наградил орденом Чести, после того как в конце 2024 года имели место факты жестокого обращения полиции с демонстрантами и пыток участников антиправительственных протестов.

В тот же день от должности был освобожден заместитель министра юстиции Ираклий Хмаладзе, назначенный на эту должность 15 мая 2025 года, также по указу Ираклия Кобахидзе.

Он, как сообщают в ведомстве, покинул должность по личному заявлению. Хмаладзе, юрист по профессии, работает на государственной службе с 2008 года. С 2017 года он занимал высокие должности в тбилисской мэрии.