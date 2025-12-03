Accessibility links

Кобахидзе отрицает использование «камита» при работе водомётов на акциях

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе подтверждает, что на протестных акциях ноября–декабря 2024 года при разгоне демонстрантов в воде, использованной водомётами, действительно было замешано определённое вещество. Однако он вновь отрицает, что этим веществом был «камит».

«Вещество действительно было смешано, главное – было это вещество запрещённым или нет», – заявил Кобахидзе 3 декабря на брифинге в Администрации правительства.

По словам Кобахидзе, химический агент «камит», о котором говорится в журналистском расследовании британской телекомпании «Би-би-си», МВД «не только не использовало, но и никогда не приобретало, в том числе и при «Национальном движении».

«Это то, что можно сказать. Остальное – в рамках расследования, которое ведёт Служба государственной безопасности. Все детали, касающиеся порошка, будут обнародованы».

«Предположительно, МВД должно было проверить, какое вещество закупил Вано Мерабишвили в 2009 году»

На вопрос журналиста, может ли он исключить, что Министерство внутренних дел при разгоне акции не использовало «другие запрещённые вещества под определённым кодом», Кобахидзе ответил:

«Предположительно, МВД проверило бы информацию о том, какой тип порошка когда-то приобрёл Вано Мерабишвили (министр внутренних дел в правительстве «Национального движения»). Однако это моё предположение. Лучше дождаться расследования и его результатов».

На вопрос о том, кто может быть привлечен к ответственности в этом случае (если вопрос закупки определенных веществ подтвердится), Кобахидзе ответил, что на это ответит расследование – «в зависимости от того, каковы факты. Если чья-то ответственность может быть установлена, теоретически выходит, что это ответственность Вано Мерабишвили».

1 декабря Би-би-си опубликовала журналистское расследование, в котором утверждается, что в Грузии могли использовать химическое вещество времён Первой мировой войны для разгона антиправительственных демонстраций 2024 года.

Опираясь на расследование Би-би-си, специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Эдвардс заявляет, что «население никогда не должно становиться объектом экспериментов» и что это дело должно расследоваться по статьям о пытках и жестоком обращении.

В этом же расследовании подчёркивается, что «Грузинская мечта» заявила Би-би-си, будто сделанные журналистами выводы «крайне абсурдны», а полиция реагировала на незаконные действия «жестоких преступников» «в рамках законодательства и конституции».

После обнародования журналистского расследования «Грузинская мечта» заявила, что приняла решение начать «правовой спор в международных судах» против Би-би-си. Партия назвала Британскую вещательную корпорацию «когда-то авторитетным медиа, которое сегодня превратилось в инструмент пропаганды неформального управления».

