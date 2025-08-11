Кобахидзе представил кандидатов на пост мэров от «Грузинской мечты»

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе представил кандидатов на пост мэров во всех муниципалитетах, от «Грузинской мечты». Он, как председатель и руководитель избирательного штаба партии, сообщил, что большинство из кандидатов - действующие мэры или исполняющие обязанности мэров. Кобахидзе поблагодарил их за «профессионализм и честность проявленные за последние 4 года» и сообщил их имена.

Кахети:

Ахмета – Алекс Пицхелаури

Гурджаани – Георгий Мачавариани

Дедоплисцкаро – Николоз Джаниашвили

Лагодехи – Джондо Мдивнишвили

Сигнахи – Малхаз Бегиашвили

Кварели – Илья Мзекалашвили

Сагареджо – Вахтанг Какуташвили

Телави – Важа Маградзе.

Квемо Картли:

Рустави – Нино Лацабидзе

Гардабани – Давид Каргаретели

Дманиси – Коба Мурадашвили

Цалка – Илья Сабадзе.

Марнеули – Даури Исмаилов

Тетрицкаро – Михаил Апциаури

Болниси – Замури Читанава.

Мцхета-Мтианети:

Тианети – Леван Циклаури

Мцхета – Гоги Абуашвили

Душети – Кахабер Читаури

Казбеги – Коба Геладзе.

Шида Картли:

Гори – Константин Бузаладзе

Карели – Заза Гулиашвили

Каспи – Вахтанг Майсурадзе

Хашури – Паата Чадунели.

Самцхе-Джавахети:

Адигени – Гоча Кимадзе

Аспиндза – Ростом Маграквелидзе

Ахалкалаки – Мелкон Макариани

Ниноцминда – Анивард Мосоян

Ахалцихе – Варлам Циклаури

Боржоми – Мамука Гелашвили.

Имерети:

Кутаиси – Давид Эремеишвили

Сачхере – Леван Иванашвили

Чиатура – Гиви Модебадзе

Харагаули – Коба Лурсманашвили

Терджола – Манучар Робакидзе

Вани – Александр Гогоришвили

Самтредия – Давид Бахтадзе

Хони – Ладо Джурхадзе

Цкалтубо – Генадий Баланчивадзе

Багдати – Нодар Гиоргидзе

Зестафони – Вахтанг Гамбашидзе

Ткибули – Давид Кублашвили.

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети:

Цагери – Чабуки Чабукиани

Лентехи – Георгий Газделиани

Амбролаури – Заза Кеванишвили

Они – Давид Лобжанидзе.

Самегрело-Верхняя Сванетия:

Поти – Бека Вачарадзе Хоби – Давид Букия Сенаки – Вахтанг Гаделия Абаша – Гига Габелая Местия – Капитон Жоржолиани Зугдиди – Дато Кодуа Чхороцху – Джумбер Изория Мартвили – Георгий Начкебия Цаленджиха – Ника Канкия.

Гурия:

Ланчхути – Александр Саришвили

Озургети – Паата Кунчулия

Чохатаури – Миндия Сунчия

Аджария:

Кобулети – Ираклий Цецхладзе

Хелвачаури – Заза Диасамидзе

Шуахеви – Омар Такидзе

Кеда – Мамука Турманидзе

Хуло – Вахтанг Беридзе

Батуми – Георгий Цинцадзе.

«Мы уверены, что все кандидаты победят на выборах в соответствующем муниципалитете. Наша цель ясна — победить как на выборах мэра, так и на выборах в городские советы во всех 64 муниципалитетах страны. Исследования также подтверждают, что это абсолютно реалистичная задача. Естественно, наш избирательный штаб, партия будут максимально мобилизованы для достижения этого результата. Желаю кандидатам в мэры успехов», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что часть крупных оппозиционных партий бойкотирует выборы. Среди них – «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» (ЕНД), которые, по официальным данным, заняли второе и третье места на парламентских выборах 2024 года.