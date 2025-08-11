Кобахидзе представил кандидатов на пост мэров от «Грузинской мечты»

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе представил кандидатов на пост мэров во всех муниципалитетах, от «Грузинской мечты». Он, как председатель и руководитель избирательного штаба партии, сообщил, что большинство из кандидатов - действующие мэры или исполняющие обязанности мэров. Кобахидзе поблагодарил их за «профессионализм и честность проявленные за последние 4 года» и сообщил их имена.
Кахети:
- Ахмета – Алекс Пицхелаури
- Гурджаани – Георгий Мачавариани
- Дедоплисцкаро – Николоз Джаниашвили
- Лагодехи – Джондо Мдивнишвили
- Сигнахи – Малхаз Бегиашвили
- Кварели – Илья Мзекалашвили
- Сагареджо – Вахтанг Какуташвили
- Телави – Важа Маградзе.
Квемо Картли:
- Рустави – Нино Лацабидзе
- Гардабани – Давид Каргаретели
- Дманиси – Коба Мурадашвили
- Цалка – Илья Сабадзе.
- Марнеули – Даури Исмаилов
- Тетрицкаро – Михаил Апциаури
- Болниси – Замури Читанава.
Мцхета-Мтианети:
- Тианети – Леван Циклаури
- Мцхета – Гоги Абуашвили
- Душети – Кахабер Читаури
- Казбеги – Коба Геладзе.
Шида Картли:
- Гори – Константин Бузаладзе
- Карели – Заза Гулиашвили
- Каспи – Вахтанг Майсурадзе
- Хашури – Паата Чадунели.
Самцхе-Джавахети:
- Адигени – Гоча Кимадзе
- Аспиндза – Ростом Маграквелидзе
- Ахалкалаки – Мелкон Макариани
- Ниноцминда – Анивард Мосоян
- Ахалцихе – Варлам Циклаури
- Боржоми – Мамука Гелашвили.
Имерети:
- Кутаиси – Давид Эремеишвили
- Сачхере – Леван Иванашвили
- Чиатура – Гиви Модебадзе
- Харагаули – Коба Лурсманашвили
- Терджола – Манучар Робакидзе
- Вани – Александр Гогоришвили
- Самтредия – Давид Бахтадзе
- Хони – Ладо Джурхадзе
- Цкалтубо – Генадий Баланчивадзе
- Багдати – Нодар Гиоргидзе
- Зестафони – Вахтанг Гамбашидзе
- Ткибули – Давид Кублашвили.
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети:
- Цагери – Чабуки Чабукиани
- Лентехи – Георгий Газделиани
- Амбролаури – Заза Кеванишвили
- Они – Давид Лобжанидзе.
Самегрело-Верхняя Сванетия:
- Поти – Бека Вачарадзе
- Хоби – Давид Букия
- Сенаки – Вахтанг Гаделия
- Абаша – Гига Габелая
- Местия – Капитон Жоржолиани
- Зугдиди – Дато Кодуа
- Чхороцху – Джумбер Изория
- Мартвили – Георгий Начкебия
- Цаленджиха – Ника Канкия.
Гурия:
- Ланчхути – Александр Саришвили
- Озургети – Паата Кунчулия
- Чохатаури – Миндия Сунчия
Аджария:
- Кобулети – Ираклий Цецхладзе
- Хелвачаури – Заза Диасамидзе
- Шуахеви – Омар Такидзе
- Кеда – Мамука Турманидзе
- Хуло – Вахтанг Беридзе
- Батуми – Георгий Цинцадзе.
«Мы уверены, что все кандидаты победят на выборах в соответствующем муниципалитете. Наша цель ясна — победить как на выборах мэра, так и на выборах в городские советы во всех 64 муниципалитетах страны. Исследования также подтверждают, что это абсолютно реалистичная задача. Естественно, наш избирательный штаб, партия будут максимально мобилизованы для достижения этого результата. Желаю кандидатам в мэры успехов», — сказал Кобахидзе.
Напомним, что часть крупных оппозиционных партий бойкотирует выборы. Среди них – «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» (ЕНД), которые, по официальным данным, заняли второе и третье места на парламентских выборах 2024 года.
