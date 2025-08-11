Кобахидзе представил кандидатов на пост мэров от «Грузинской мечты»

Accessibility links

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе представил кандидатов на пост мэров во всех муниципалитетах, от «Грузинской мечты». Он, как председатель и руководитель избирательного штаба партии, сообщил, что большинство из кандидатов - действующие мэры или исполняющие обязанности мэров. Кобахидзе поблагодарил их за «профессионализм и честность проявленные за последние 4 года» и сообщил их имена.

Кахети:

  • Ахмета – Алекс Пицхелаури
  • Гурджаани – Георгий Мачавариани
  • Дедоплисцкаро – Николоз Джаниашвили
  • Лагодехи – Джондо Мдивнишвили
  • Сигнахи – Малхаз Бегиашвили
  • Кварели – Илья Мзекалашвили
  • Сагареджо – Вахтанг Какуташвили
  • Телави – Важа Маградзе.

Квемо Картли:

  • Рустави – Нино Лацабидзе
  • Гардабани – Давид Каргаретели
  • Дманиси – Коба Мурадашвили
  • Цалка – Илья Сабадзе.
  • Марнеули – Даури Исмаилов
  • Тетрицкаро – Михаил Апциаури
  • Болниси – Замури Читанава.

Мцхета-Мтианети:

  • Тианети – Леван Циклаури
  • Мцхета – Гоги Абуашвили
  • Душети – Кахабер Читаури
  • Казбеги – Коба Геладзе.

Шида Картли:

  • Гори – Константин Бузаладзе
  • Карели – Заза Гулиашвили
  • Каспи – Вахтанг Майсурадзе
  • Хашури – Паата Чадунели.

Самцхе-Джавахети:

  • Адигени – Гоча Кимадзе
  • Аспиндза – Ростом Маграквелидзе
  • Ахалкалаки – Мелкон Макариани
  • Ниноцминда – Анивард Мосоян
  • Ахалцихе – Варлам Циклаури
  • Боржоми – Мамука Гелашвили.

Имерети:

  • Кутаиси – Давид Эремеишвили
  • Сачхере – Леван Иванашвили
  • Чиатура – Гиви Модебадзе
  • Харагаули – Коба Лурсманашвили
  • Терджола – Манучар Робакидзе
  • Вани – Александр Гогоришвили
  • Самтредия – Давид Бахтадзе
  • Хони – Ладо Джурхадзе
  • Цкалтубо – Генадий Баланчивадзе
  • Багдати – Нодар Гиоргидзе
  • Зестафони – Вахтанг Гамбашидзе
  • Ткибули – Давид Кублашвили.

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети:

  • Цагери – Чабуки Чабукиани
  • Лентехи – Георгий Газделиани
  • Амбролаури – Заза Кеванишвили
  • Они – Давид Лобжанидзе.

Самегрело-Верхняя Сванетия:

  1. Поти – Бека Вачарадзе
  2. Хоби – Давид Букия
  3. Сенаки – Вахтанг Гаделия
  4. Абаша – Гига Габелая
  5. Местия – Капитон Жоржолиани
  6. Зугдиди – Дато Кодуа
  7. Чхороцху – Джумбер Изория
  8. Мартвили – Георгий Начкебия
  9. Цаленджиха – Ника Канкия.

Гурия:

  • Ланчхути – Александр Саришвили
  • Озургети – Паата Кунчулия
  • Чохатаури – Миндия Сунчия

Аджария:

  • Кобулети – Ираклий Цецхладзе
  • Хелвачаури – Заза Диасамидзе
  • Шуахеви – Омар Такидзе
  • Кеда – Мамука Турманидзе
  • Хуло – Вахтанг Беридзе
  • Батуми – Георгий Цинцадзе.

«Мы уверены, что все кандидаты победят на выборах в соответствующем муниципалитете. Наша цель ясна — победить как на выборах мэра, так и на выборах в городские советы во всех 64 муниципалитетах страны. Исследования также подтверждают, что это абсолютно реалистичная задача. Естественно, наш избирательный штаб, партия будут максимально мобилизованы для достижения этого результата. Желаю кандидатам в мэры успехов», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что часть крупных оппозиционных партий бойкотирует выборы. Среди них – «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» (ЕНД), которые, по официальным данным, заняли второе и третье места на парламентских выборах 2024 года.

