Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе проголосовал на выборах в органы местного самоуправления. На избирательном участке он заявил, что свой голос отдал за «мир, большее благо и развитие страны и столицы».

«Я отдал голос за ту единственную партию, которая на протяжении всех этих лет сохранила мир в нашей стране, принесла прогресс и развитие», — заявил премьер.

По словам Кобахидзе, правящая партия ожидает получить более 60% голосов по всей стране и уверенно победить во всех муниципалитетах.

Глава правительства «Грузинской мечты» также прокомментировал «мирную революцию», которую часть оппозиции анонсировала в день выборов. Он уверен, что акция оппозиции на проспекте Руставели не получит широкой поддержки. Кобахидзе обратился к оппозиции, призвав ее воздержаться от незаконных действий:

«Сегодня вы увидите, что примерно миллион наших граждан поддержат «Грузинскую мечту», а на проспекте Руставели соберется в 100-200 раз меньше людей. Когда наш рейтинг 65%, как может разумный человек подумать о свержении или революции? <...>. Но у них [оппозиции] нет пространства для самостоятельных действий, они делают то, что им приказывают извне. Им говорят: «ударься головой об стену» — и они это делают. Это все, что мы видим и увидим сегодня вечером. Все зависит от того, насколько разумно поведет себя оппозиция: если перейдут к насилию — получат ответ. Если нет — все будет хорошо».

Кобахидзе также прокомментировал отсутствие миссии ОБСЕ/БДИПЧ на выборах, связав это с «беспрецедентными атаками радикальной оппозиции и их зарубежных покровителей» на организацию.

«В такой ситуации у ОБСЕ/БДИПЧ были основания воздержаться. Через три года ОБСЕ/БДИПЧ обязательно приедет в Грузию и, как принято, будет наблюдать за парламентскими выборами», — сказал Кобахидзе.

За выборами наблюдают 28 международных организаций – почти в 13 раз меньше, чем на муниципальных выборах 2021 года. Тогда в первом туре было аккредитовано 1024 международных наблюдателя, а во втором – 1102.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направило миссию в Грузию, поскольку приглашение поступило менее чем за месяц до голосования.

За выборами также следят 27 местных организаций. Между тем крупнейшие грузинские НПО с многолетним опытом наблюдения – «Справедливые выборы», Ассоциация молодых юристов Грузии, «Международная прозрачность – Грузия» – в наблюдении за выборами не участвуют.

Часть оппозиции намерена 4 октября провести митинг в центре Тбилиси и заявляет о планах «мирного свержения власти». Ранее грузинский премьер, лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе пригрозил длительными тюремными сроками организаторам и участникам акции в случае нарушения закона. По его словам, «на любой маленький сюрприз» власти ответят «большим сюрпризом».