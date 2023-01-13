Новости
«Коммерсантъ»: Кремль готовится к выдвижению Путина в 2024 году
В Кремле начали подготовку к выборам президента России, которые должны состояться в 2024 году. Чиновники Администрации президента исходят из того, что выборы, несмотря на войну, пройдут в установленные сроки – в марте будущего года – и что в них будет участвовать Владимир Путин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Принятые в 2020 году поправки к Конституции «обнулили» его президентские сроки и дали возможность баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов. Сам Путин, занимающий пост президента с 2000 года (с перерывом на 2008-2012), пока не заявлял, будет избираться или нет.
«Чётких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства» – пишет «Коммерсантъ». В Кремле намерены протестировать различные технологии и «содержательные идеи» для 2024 года на региональных выборах осенью 2023 года. Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что внимание будет уделено «новой страте» – тем, кто участвовал войне в Украине и их родственникам; кроме того, Кремль рассчитывает работать с электоратом и на недавно аннексированных территориях четырёх областей Украины, полагая, что выборы пройдут и там.
Издание «Вёрстка» накануне также сообщало, что Кремль «перешёл к новой фазе подготовки к президентским выборам 2024 года». В частности, распоряжения готовиться к кампании получили власти российских регионов. Их главам рекомендовано уже сейчас составить списки самых важных для жителей социальных проблем, которые они должны будут решить в течение ближайших месяцев, а также «оценить настроения в социальных сетях и предпринять меры по их улучшению». Возможными кандидатами, кроме Путина, при этом называются представители представленных в Госдуме партий – все они поддерживают войну.
«Вёрстка» также писала со ссылкой на анонимные источники, близкие к властям Москвы и ещё одного, неназванного региона, что Кремль рекомендовал главам российских регионов «максимально публично» съездить в зону войны с Украиной перед региональными выборами в сентябре. Рекомендация касается глав регионов, которым предстоит избирательная кампания.
«Ведомости» на днях писали, что в конце января — феврале в Подмосковье пройдут специальные семинары для вице-губернаторов по внутренней политике, на которых в том числе может быть затронута и тема президентских выборов.
Другие новости дня
В Чехии проходит первый тур президентских выборов
В Чехии 13 и 14 января проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Реальная борьба за выход во второй тур, по опросам и мнению большинства аналитиков, развернётся между тремя из них - это отставной генерал Пётр Павел, экономист Дануше Нерудова и бывший премьер-министр Андрей Бабиш.
Бабиш - бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии, миллиардер. На этой неделе суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Вердикт суда, по мнению ряда комментаторов, может добавить ему голосов. Ядро избирателей Бабиша - пенсионеры и люди с невысокими доходами.
Пётр Павел - кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015-2018 годах). Занимает жёсткую позицию по отношению к российскому вторжению в Украину, выступает за западную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.
Дануше Нерудова - экономист, бывший ректор частного университета, в случае избрания станет первой женщиной на посту президента Чехии. Её кампания нацелена главным образом на молодых избирателей, она поднимает такие темы, как образование, равные возможности для всех, права ЛГБТ. Как и Павел, выступает в поддержку Украины.
По опросам, несколько более предпочтительными видятся шансы Бабиша и Павела, причём в гипотетическом втором туре отставной генерал считается фаворитом.
Один из кандидатов - Ярослав Башта, бывший посол Чехии в Москве - выступает с тезисами о вине Запада за войну в Украине и призывает к снятию санкций с России. Его поддерживает националистическая партия SPD, по опросам, шансов на выход во второй тур у него нет.
Победитель выборов сменит на пражском Граде Милоша Земана, который, долгое время будучи одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, после 24 февраля резко ужесточил свою позицию по отношению к России.
Чехия - парламентская республика, однако фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием.
В США в возрасте 54 лет умерла единственная дочь Элвиса Пресли
В США в возрасте 54 лет умерла Лиза-Мари Пресли, единственная дочь «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли. Об этом сообщила ее мать, актриса Присцилла Пресли.
12 января Лизу-Мари Пресли доставили в больницу, после того как её нашла без сознания её домработница и вызвала скорую помощь. По информации источников издания TMZ, у нее была остановка сердца. Известно, что ранее дочь Элвиса Пресли употребляла наркотики.
Лиза-Мари Пресли родилась в 1968 году в Мемфисе и стала единственной наследницей состояния своего отца в возрасте девяти лет, когда Элвис Прели внезапно умер.
В 2003 году она выпустила первый сольный альбом To Whom It May Concern, который разошелся тиражом несколько сотен тысяч экземпляров и был неплохо встречен критиками. В 2005 году вышел её второй альбом Now What, а в 2012-м - третий и последний Storm and Grace.
Лиза-Мари четыре раза была замужем и родила четырёх детей. В 1994 году она вышла замуж за певца Майкла Джексона. Она снялась в его клипе «You are not alone». В 1996-м, когда Джексон сражался против обвинений в сексуальном насилии над детьми, они развелись.
В 2002 году Лиза-Мари Пресли вышла замуж за актера Николаса Кейджа, который был большим поклонником ее отца. Но Кейдж подал на развод всего через четыре месяца после свадьбы.
Последний раз Лиза Мари Пресли появлялась на публике во вторник во время церемонии вручения «Золотых глобусов» в Лос-Анджелесе. Сыгравший её отца Остин Батлер получил приз за лучшую мужскую роль в фильме «Элвис» База Лурмана.
Майкл Макфол: смерть Саакашвили в тюрьме отразится на судьбе Грузии
Если Михаил Саакашвили умрет в тюрьме, это отразится на судьбе Грузии. Об этом в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Он вновь призвал власти Грузии обеспечить защиту прав экс-президента.
«Я на 100% уверен, что, если Саакашвили умрет в тюрьме, то это будет определяющим для судьбы Грузии. Когда будут спрашивать, чем славится Грузия, в ответ скажут, что это страна, где в тюрьму посадили одного из бывших президентов и он там умер. Меня беспокоят негативные последствия его смерти в тюрьме. Этого нужно избежать любой ценой. Если он здоров, надеюсь нам покажут доказательства. Это был бы хороший шаг, чтобы продемонстрировать миру, что ему не угрожает серьезная опасность, как предполагают некоторые врачи», – сказал он.
Дипломат и координатор созданной президентом Украины Владимиром Зеленским Международной рабочей группы по санкциям против России также предположил, что Тбилиси может помогать Москве обходить ограничения. По его словам, в 2023 году этому вопросу будет уделяться больше внимания.
«Трагично, что Евросоюз предоставил статус кандидата [на вступление в ЕС] Молдове и Украине, но не Грузии. Думаю, это доказательство того, что Европа и США видят состояние демократии в Грузии. Что касается помощи России в обходе санкций, в 2023 году исправлению изъянов санкционного режима будет уделяться гораздо больше внимания. Больше внимания будет уделяться таким странам, как Беларусь и Грузия, которые, по оценке аналитиков, помогают России избежать санкций», — сказал бывший посол США в России.
Как пишет СОВА, ранее Майкл Макфол опубликовал колонку в The Washington Post , в которой призвал мировых лидеров спасти Михаила Саакашвили. В материале под названием «Мир не должен позволить экс-президенту Грузии умереть в тюрьме» отмечается, что пока все справедливо сосредоточены на войне в Украине, Путин продолжает продвигать дестабилизирующую и антидемократическую повестку в других частях света.
В Дагестане двести человек вышли на народный сход из-за отсутствия газа
Из-за отсутствия газа в домах жители Левашинского района Дагестана вышли на народный сход к зданию местной администрации. По словам участников акции, без возможности отапливать дома осталась половина района, сообщает Кавказ.Реалии.
Отсутствие подачи газа связано с наступлением в республике сильных морозов.
«Нет давления в трубах. Газа не хватает, чтобы отапливать дома», – рассказал собеседник редакции.
Вышедшие на сход местные жители обвинили в этой ситуации газоснабжающую организацию. В беседе с протестующими участвовали глава района, начальник газовой службы и начальник полиции.
В районной администрации корреспонденту Кавказ.Реалии рассказали, что ситуация с газом начала улучшаться к двум часам дня.
«Республиканская и районная газоснабжающие организации приняли меры, чтобы повысить давление. Его уже проверили, оно усилилось. Там, где газа не было, он появился», – сообщил сотрудник администрации Феликс Абуталимов. Собравшиеся, по его словам, мирно разошлись.
- По данным республиканского МЧС, более 69 тысяч звонков по вопросам аварийных отключений поступило за последние два дня из 49 населенных пунктов Дагестана.
- Около 60 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды. К утру 12 января энергетики возобновили электроснабжение 95% потребителей.
Ураган на западе Грузии: в Ланчхути под упавшим деревом погиб водитель машины
Один человек погиб сегодня утром в Ланчхутском муниципалитете в машине, на которую упало дерево, вырванное с корнем порывом ветра.
Трагедия произошла в селе Леса, на трассе Самтредиа-Григолети, подтвердили в муниципалитете. За рулем был молодой человек, который направлялся из Батуми в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия».
В машине находились еще трое человек – они отказались от госпитализации, передает грузинская служба Радио Свобода.
Ураган бушует на западе Грузии более трех суток. Повреждены жилые дома и общественные здания, опоры электропередач. Часть населенных пунктов обесточена и отключена от подачи водоснабжения.
В регионе Имерети снесены крыши более 500 домов. В 135 селах нет электричества, поврежден магистральный газопровод, десятки автомобилей искорежены упавшими деревьями.В самом Кутаиси тысячи абонентов остались без воды.
В Гурии повреждены более 100 домов, церкви и школы. Из строя вышли линии электропередач, здесь также проблемы с подачей газа.
В Самегрело – Земо Сванети после урагана придется восстанавливать более 600 частных домов, более 30 жилых корпусов. Повреждены крыши детских садов, школ, клиник и административных зданий. Без электричества около ста сел.
Синоптики обещают, что ветер начнет стихать в ближайшие часы.
В ряде муниципалитетов проблемы возникли из-за сильного снегопада.
Украина планирует провести «саммит мира» в штаб-квартире ООН
Власти Украины собираются провести «саммит мира» в штаб-квартире ООН 24 февраля – в годовщину начала полномасштабного российского вторжения. Ранее с идеей проведения подобного мероприятия выступил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом в интервью агентству «Анадолу» заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
По словам дипломата, Украина готова к миру, а Зеленский ранее сформулировал десять принципов, на основе которых страна могла бы пойти на мирное соглашение. При этом в начале января представители ООН утверждали, что пока не занимаются подготовкой «саммита мира».
Предложенная Зеленским формула мира из 10 шагов публично не раскрывалась. Ранее в ООН президент Украины заявлял, что его формула предполагает создание трибунала против России, выплату Киеву компенсаций за войну, обеспечение Киеву финансовой и военной поддержки со стороны стран Запада, ограничения цены на российские ресурсы и восстановления территориальных границ. Москва комментировала эти пункты по отдельности, заявляя, что не готова к таким условиям.
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Почти 12 миллионов граждан страны вынуждены были покинуть свои дома. По данным ООН, к началу декабря 2022 года в результате боевых действий погибли 6702 мирных украинца, в том числе 424 ребёнка. Эти данные могут быть неполными, отмечают в организации.
- Украинские власти расследуют свыше десяти тысяч уголовных дел в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам и пыткам мирных жителей отрицает.
Спецпрокурор расследует хранение Байденом секретных документов
Генеральный прокурор США Меррик Гарлэнд назначил специального прокурора для расследования того, каким образом документы, помеченные грифом «секретно», оказались в одном из домов президента США Джо Байдена и в помещении исследовательского фонда, организованного им после завершения работы в качестве вице-президента США в 2016 году.
В указе генерального прокурора говорится о том, что задачей специального прокурора является расследование «потенциально несанкционированного» перемещения и хранения секретных документов Джо Байденом. Речь идет о документах, к которым Байден имел доступ, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы. Они, по-видимому, были перевезены из резиденции вице-президента вместе с другими документами и обнаружены помощниками Байдена лишь в ноябре прошлого года.
Больше десятка из этих документов, по словам людей, знакомых с деталями истории, помечены грифом «секретно». Эти бумаги тут же были переданы в Национальный архив, а несколькими неделями позже адвокаты Байдена обнаружили ещё несколько секретных документов в его доме в городе Уилмингтон в Делаваре.
Белый дом не обнародовал информацию об этом до понедельника. В четверг пресс-секретарь Белого дома заявила о том, что администрация намерена содействовать расследованию, что секретные документы не были вовремя переданы Национальному архиву по ошибке.
Согласно закону, после ухода из Белого дома президент и вице-президент обязаны передать всю служебную документацию в Национальный архив. Невыполнение этого требования может рассматриваться в качестве уголовного преступления.
В прошлом году сначала ФБР, а потом и специальный прокурор начали расследование в отношении бывшего президента Дональда Трампа, в резиденции которого во Флориде были обнаружены сотни служебных, в том числе, секретных документов. Специалисты не исключали даже возможности заведения в отношении бывшего президента уголовного дела. Президент Байден выразил тогда удивление «крайней безответственностью» своего предшественника.
Известие о том, что он сам стал объектом расследования специального прокурора стало, по мнению наблюдателей, крайне негативной политической новостью для президента. Республиканцы заявляют о намерении провести ряд расследований в отношении президента Байдена, они задают вопросы почему информация об этом в течение нескольких месяцев не предавалась огласке.
«ЧВК Вагнера» вывозит погибших бойцов с помощью дальнобойщиков
Представители российской «частной военной компании Вагнера» перевозят своих погибших из Украины в российские города с помощью дальнобойщиков, утверждает телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на размещенные на профильных сайтах заказы. За исполнение одного заказа в компании платят до 60 тысяч рублей, среди требований к исполнителю - холодильная камера в автомобиле, в которую можно поместить груз весом 6 тонн, упакованный в цельнометаллическую оболочку.
Одна из фирм, принимающие такие заказы - ростовский грузоперевозчик «Дисавтотранс». В фирме признались, что цинковые грузы появляются «почти каждый день», принимать их нужно со склада в Ростове-на-Дону. В организации подтвердили, что заказчиком выступает «ЧВК Вагнера».
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. В Украине бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе - во внесудебных казнях. Создателем и спонсором ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
- Весной прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, «ЧВК Вагнера» и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключенных. В последние недели многие из них принимают активное участие в попытках захвата российскими силами украинских городов Соледар и Бахмут. Как утверждает командование ВСУ, в ходе ожесточенных боев «ЧВК Вагнера» теряет сотни бойцов погибшими и раненными.
«Верстка» рассказала о рекомендации Кремля губернаторам съездить на войну в Украине
Кремль рекомендовал главам российских регионов «максимально публично» съездить в зону войны с Украиной перед выборами в сентябре. Рекомендация касается глав регионов, которым предстоит избирательная кампания. Об этом пишет издание «Верстка» со ссылкой на анонимные источники, близкие к властям Москвы и еще одного, неназванного, региона.
Этой осенью в России пройдут прямые выборы глав 20 регионов, еще одного утвердит региональный парламент, кроме того, голосования будут проведены на аннексированных территориях Украины. «Верстка» обратила внимание, что восемь из двадцати губернаторов, которым предстоят выборы, в прошлом году ездили в зону конфликта, семеро из них поехали к фронту в декабре.
Первым в декабре в зону войны поехал мэр Москвы Сергей Собянин. 2 декабря в его телеграм-канале появились фотографии в окопах. Он заявил, что помогает «обустроить» оборонительные рубежи.
Во второй половине декабря к фронту с разницей в несколько отправились сразу четверо губернаторов - Самарской области Дмитрий Азаров, Ивановской - Станислав Воскресенский, Амурской - Василий Орлов, Орловской - Андрей Клычков, а также главы Ямало-Ненецкого автономного округа и Приморья: Дмитрий Артюхов и Олег Кожемяко. Для последнего это была уже шестая поездка с начала войны. Остальные поехали туда впервые. Насколько близко они на самом деле были к фронту - издание не уточняет.
12 декабря газета «Ведомости» сообщила, что «Единая Россия» планирует выдвигать на выборах всех уровней участников украинской войны и работавших в Донбассе волонтеров. Издание пишет, что отправить на выборы ветеранов украинской войны планируют также КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.
СБУ заочно предъявила обвинения депутату Госдумы от Чечни Делимханову
Служба безопасности Украины возбудила дело в отношении депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса страны: пособничество по изменению границ Украины и оправдание вооруженной агрессии России, пишет Кавказ.Реалии.
В частности, Делимханову вменяется то, что он командовал прибывшими из республики войсками во время штурма завода «Азовсталь» при захвате Мариуполя российскими военными. Депутата также обвинили в распространении через его телеграм-канал пропагандистских видео главы Чечни Рамзана Кадырова, где тот оправдывает вооруженную агрессию России против Украины.
«Чиновник входит в ближайшее окружение Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл во временно оккупированную часть Донецкой области», – говорится в публикации СБУ.
Ведомство отмечает, что продолжаются комплексные меры по привлечению Делимханова к ответственности.
Эту новость Делимханов прокомментировал в своем телеграм-канале. Он заявил, что прочитал сообщение «с иронией» и повторил тезисы, используемые пропагандой в Чечне. При этом по существу подозрения в преступлениях он отрицать не стал.
Ранее Служба безопасности Украины начала расследование в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его подозревают по трем статьям: ведение агрессивной войны, посягательство на территориальную целостность государства и оправдание вооруженной агрессии России против Украины.
- Украинская спецслужба также объявила о подозрениях Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову. Мартынов – бывший сотрудник ФСБ России, в 2017 году он был назначен заместителем начальника управления Росгвардии по Чечне. СБУ считает его ответственным за захват около 500 заложников в Бородянском психоневрологическом интернате в Киевской области в начале марта.
- Еще раньше СБУ заявила о начале расследования в отношении командира чеченского спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинова. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. В июле Алаудинову присвоили звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные на территориях «ЛНР» и Украины», а Кадыров назначил его секретарем Совбеза Чечни.
Адвокат: Навальному начали давать лекарства после письма врачей
Заболевшему в колонии гриппом Алексею Навальному начали выдавать антибиотики и две дополнительные кружки кипятка в день, сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев. По его словам, состояние Навального «перестало ухудшаться». При этом лекарства, купленные соратниками заключенного, передать по-прежнему не удается.
Кобзев связал минимальную медицинскую помощь, которую начал получать его подзащитный, с открытым письмом российских врачей в защиту Навального. «Оно явно имело эффект, но пока классический фсиновский – все жутко забегали и засуетились, температуру мерят под видеорегистратор, но больше ничего не происходит», – рассказал адвокат.
10 января российские медики обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером Алексеем Навальным, состояние которого начало резко ухудшаться, и которого в десятый раз за время его заключения отправили в штрафной изолятор, где по сути можно только стоять и сидеть. Также авторы письма потребовали допустить к Навальному гражданских врачей, а при наличии показаний - госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения.
На сегодняшний день письмо подписали свыше 600 врачей.
- Во владимирской колонии строгого режима Навальный находится с июня 2022-го года. Сначала оппозиционеру заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии). В данный момент против Навального возбуждено еще несколько уголовных дел.
В Цхинвали приступили к строительству нового моста
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия на месте снесенного Старого моста специалисты приступили к наладке буровых установок.
«В пятницу приступят к устройству буровых фундаментов. Работы проводят приглашенные специалисты из Северной Осетии. Строители просверлят 12 метров вглубь земли и зальют ее бетоном, таких цилиндров сделают 48 штук и на них потом поставят фундаменты. Если ранее глубина заложения существующих фундаментов составляла два метра, то нынешние фундаменты будут закладываться на 12 метровой глубине, что увеличит прочность моста во много раз, и он будет долговечным», - рассказал информагентству «Рес» глава комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Константин Елдзаров.
По словам собеседника агентства, сроки выполнения работ будут зависеть от внешнего вида моста, который пока не определен.
«Никаких сложностей пока нет. Я думаю, что в течение двух-трех дней первый фундамент будет залит и после этого процесс пойдет более активно. В этом году мост будет сдан в эксплуатацию», - отметил глава комитета.
Согласно последним экспертным заключениям, Старый мост был признан аварийным.
- Мост, соединивший два берега Лиахви, был построен в 1893 году и тогда появление единственного моста в Цхинвали явилось знаковым событием. Мост способствовал и развитию города, стал его украшением. При строительстве установили каменные быки, между которыми был переброшен деревянный настил, приходивший в негодность время от времени. В те времена мост был столичным центром - рядом парк, гостиница (в настоящее время здание военкомата). Реконструкция моста была произведена в 1903 году, а в 1910 году деревянный настил сменил бетон.
Доклад HRW: военные РФ причастны к нарушениям гуманитарного права
Российская армия в 2022 году совершила на территории Украины множество нарушений международного гуманитарного права. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).
Правозащитники проанализировали события прошлого года и пришли к выводу, что российские войска, в частности, наносили неизбирательные и несоразмерные авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам. В результате разрушенными оказались жилые дома, медучреждения и школы.
В докладе также упоминаются обстрелы спасающихся мирных жителей в Киевской и Черниговской областях. 30 сентября российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне в Запорожской области. Автомобили везли гуманитарную помощь с контролируемой Украиной территории на территорию, контролируемую российскими войсками. В результате этого удара погибли как минимум 26 мирных жителей и более 50 получили ранения, говорится в отчёте.
Составители доклада обращают внимание, что российские военнослужащие на подконтрольных им территориях совершали действия, которые имеют признаки военных преступлений. Авторы, среди прочего, упоминают пытки, внесудебные казни, сексуальное насилие.
Мониторинговая миссия по правам человека задокументировала более 40 случаев насилия, совершённых на гендерной основе со стороны российских военнослужащих. Миссия также упоминает два случая сексуальных угроз со стороны украинских военных и более десяти случае принудительного публичного обнажения, которые совершили гражданские лица или члены территориальной обороны Украины.
Жертвами сексуального насилия в большинстве известных случаев были женщины, в том числе пожилого возраста, и девочки.
В отношении военнопленных с обеих сторон имеются факты жестокого обращения, пыток, а в некоторых случаях – предположительно, и внесудебных казней, отмечает HRW.
Правозащитники зафиксировали систематическое применение пыток и жестокое обращение со стороны российских военных по отношению к пленным украинцам. Признаков того, что российские власти провели какие-либо проверки по фактам нарушений, нет, говорится в докладе.
В свою очередь украинские военные, по данным авторов, жестоко обращались с российскими пленными. Эти инциденты фиксировались при сдаче в плен, а иногда – в местах содержания, пишут правозащитники.
Украинские власти также инициировали расследование по двум случаям внесудебных казней российских военнопленных, но существенного прогресса в рассмотрении дел не наблюдается, говорится в докладе.
Кроме того, обе стороны конфликта замечены в публикации личных данных людей, сдавшихся в плен.
- США и другие страны Запада обвиняют Россию в жестокости по отношению к украинскому народу. Парламенты нескольких стран мира объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом, такую же резолюцию одобрил и Европарламент.
- Расследованием предполагаемых военных преступлений российской армии занимается Международный уголовный суд.
- Российские власти отвергают обвинения в намеренных атаках против гражданского населения, а удары российского Минобороны по энергообъектам называют ответом на действия украинских военных. Москва также отрицает, что российская армия причастна к каким-либо военным преступлениям.
Спасатели нашли на месте пожара в Цхинвали тело второго погибшего
На третий день поисков сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия нашли тело второго погибшего при пожаре в частном доме в цхинвальском микрорайоне Шанхай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пожар произошел в частном доме на улице Кулаева в Цхинвали во вторник ночью. Ранее сообщалось, что спасатели нашли на месте пожара тело одного погибшего.
В результате несчастного случая с ожогами различной степени в больницу были доставлены двое несовершеннолетних детей с матерью. Затем они были направлены на лечение в тбилисскую клинику.
РСЕ/РС открывает новые офисы в Риге и Вильнюсе
Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) 12 января официально открыло новый офис в Риге, в котором будут работать журналисты нескольких русскоязычных подразделений медиакорпорации, в том числе Русской службы Радио Свобода, телеканала Настоящее Время, вновь созданного отдела расследований "Система".
В столицу Латвии перенесена, в частности, большая часть журналистских операций, которые раньше входили в зону ответственности редакции Русской службы "Свободы" в Москве. Московское бюро было закрыто в марте 2022 года после введения российскими властями открытой политической цензуры в стране.
Президент РСЕ/РС Джейми Флай, выступая на торжественной церемонии в Риги, выразил благодарность Латвии за возможность открытия офиса и отметил: "Журналисты продолжат выполнять свою честную работу для информирования русскоязычной аудитории в России и за её пределами".
Кроме того, новый офис Радио Свобода на днях открылся в Вильнюсе. Работающие в Литве журналисты в основном будут готовить материалы на белорусском и русском языках для аудитории в Республике Беларусь.
- Радио Свободная Европа/Радио Свобода — независимая американская медиакорпорация, финансируемая за счет гранта Конгресса через Агентство США по глобальным медиа. Радио Свобода работает на 27 языках в 23 странах – преимущественно для аудиторий тех стран, где свобода СМИ ограничена.
- Радио Свободная Европа/Радио Свобода объявило о прекращении работы своего бюро в России 6 марта 2022 года. За два дня до этого Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО "РСЕ/РС", представляющего интересы медиакорпорации в России. Эти действия, как заявило тогда руководство медиакорпорации, представляли собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, корпункт которой в Москве был открыт в 1991 году по решению президента России Бориса Ельцина.
- Технической причиной банкротства ООО "РСЕ/РС" стало решение медиакорпорации не выплачивать штрафы, наложенные властями России за отказ сопровождать каждый журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список "иностранных агентов". Общая сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором с января 2021 года, превысила 15 миллионов долларов. Более 30 журналистов, сотрудничающих с РСЕ/РС, внесены Министерством юстиции России в список "СМИ-иноагентов".
- Сайты русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в соседнюю страну. Несмотря на блокировку, 2022 год оказался статистически самым удачным для "Свободы": наши сайты зарегистрировали более 160 миллионов посещений, видеоматериалы "Свободы" на хостинге YouTube были просмотрены почти 2 миллиарда раз.
- В декабре 2022 года Русская служба Радио Свобода представила новую аудиоплатформу на специализированном канале видеохостинга YouTube Радио Свобода Live.
Азербайджанского оппозиционера не пустили в Грузию
В Грузию не пустили заместителя председателя оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана», журналиста, бывшего политзаключенного Сеймура Хази. Об этом он сообщил в социальной сети.
Критик азербайджанского президента Ильхама Алиева не смог пересечь турецко-грузинскую границу на КПП «Сарпи».
Сеймур Хази рассказал грузинской службе Радио Свобода, что в конце прошлого года лечился в Тбилиси, после чего поехал в Турцию для проведения политических встреч. Вернуться в Грузию он не смог – ему отказали во въезде в страну без каких-либо объяснений. Он предполагает, что это – согласованная акция Баку и Тбилиси, так власти Грузии и Азербайджана поддерживают очень тесные отношения.
В соцсети он также пишет, что «страна, которая хочет стать членом ЕС, не должна так себя вести».
Произошедшее прокомментировал журналист Афган Мухтарлы, передает СОВА. По его словам, режим Алиева сотрудничает с правительством Иванишвили, и отказ во въезде в Грузию является результатом этого сотрудничества.
«Правительство Иванишвили постоянно предпринимает незаконные действия против азербайджанских политиков, журналистов и активистов. Журналисты, проживающие в Тбилиси, были выдворены из Грузии по требованию Иванишвили. За это Иванишвили получает от Алиева миллионы», — заявил Мухтарлы.
Власти Грузии информацию пока не комментировали. Во въезде в страну ранее отказывали российским оппозиционерам и журналистам.
- Сеймур Хази входил в число самых «известных» азербайджанских узников совести. В 2019 году он вышел на свободу по истечении пятилетнего срока. Европейский суд по правам человека признал его арест неправомерным и постановил, что правительство Азербайджана должно выплатить журналисту около 15 тысяч евро компенсации за моральный ущерб и судебные издержки.
- Супруга Сеймура – Нигяр Хази (Ягублу). Она дочь оппозиционера Тофига Ягублу, который был задержан 23 декабря 2022 года в ходе протестной акции в центре Баку. Суд арестовал его на 30 суток, а 5 января Бакинский апелляционный суд оставил в силе это решение. В знак протеста Ягублу объявил голодовку, которую держит уже восемь дней. На седьмые сутки голодовки Ягублу был переведен в больницу, передает агентство «Туран».
- Афгана Мухтарлы похитили из Тбилиси 29 мая 2017 года, после чего 30 мая оказалось, что он арестован в Азербайджане. Мухтарлы уже много лет требует полного расследования его похищения из Грузии и утверждает, что к этой спецоперации причастны влиятельные грузинские высокопоставленные чиновники.
Граждане Грузии и Армении смогут пересекать границу по ID-картам
Граждане Грузии и Армении смогут пересекать границу по идентификационным картам, без предъявления паспортов. Соглашение о дополнительном упрощении безвизового режима, действующего между странами, подписали в Ереване премьер-министры двух стран Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.
Ранее предложение о подписании соответствующего соглашения между Арменией и Грузией на заседании армянского правительства представил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
«Построение особых отношений с соседней Грузией является одним из приоритетов внешней политики Армении. Именно это отражено в плане правительства. На практике существуют интенсивные контакты между всеми ведомствами на различных уровнях. Грузия также является одним из излюбленных мест для деловых поездок и отдыха наших граждан. В 2019 году Грузию посетили 1 365 000 граждан Республики Армения. Конечно, из-за пандемии произошел некий спад. Мы думаем, что в ближайшее время динамика восстановится», – сказал Мирзоян.
Глава правительства Армении Никол Пашинян считает это решение важным, однако, по его словам, оно может вызвать определенные риски, по которым с грузинскими партнерами будет вестись эффективная работа.
«Хочу отметить, что сегодня мы ждем грузинскую делегацию во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Очередное межправительственное заседание Армении и Грузии состоится в Ереване. В рамках этого заседания мы надеемся подписать и это соглашение», – сказал премьер-министр утром 12 января.
Отметим, что граждане Грузии на данный момент могут посещать по идентификационным картам Турцию и Украину.
Захарова советует властям Армении не «заниматься схоластикой»
Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарову, в частности, попросили прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности армянской стороны подписать мирный документ на основе российских предложений.
В опубликованном на официальном сайте МИД РФ ответе Захарова, в частности, заявила: «Трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся. В ходе упомянутой пресс-конференции премьер-министр Армении говорил и о намерении подписать документ на основе российских предложений, и одновременно о предпочтительности некого «комплексного решения» конфликта, продвигаемого Западом».
По словам Захаровой, согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года «коренным образом изменило логику переговорного процесса».
«В Алма-Атинской декларации подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками Советского Союза. На тот момент Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР. Безусловно, данное обстоятельство очень сложно игнорировать в мирном процессе между Баку и Ереваном», – заявила официальный представитель МИД РФ.
«Хотели бы также напомнить, что на 23 декабря 2022 г. в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору. Согласие на нее дали лидеры двух стран. К ее проведению все было подготовлено. Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении А.С.Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора.
Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу. Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе», – заявила Мария Захарова.
- Схоластика – господствующее направление средневековой философии; формальное знание, оторванное от жизни и практики, бесплодное умствование.
Отметим, что сегодня же премьер-министр Армении заявил, что между непризнанным Нагорным Карабахом и Азербайджаном должен начаться политический разговор.
«Наши партнеры в Нагорном Карабахе не должны позволять никому обвинять их в том, что они срывают конструктивный разговор или делают его невозможным», – сказал он.
Никол Пашинян подчеркнул, что закрытие Лачинского коридора является провокацией, конечной целью которой является новая военная эскалация.
«Шаги, которые желательны для тех, кто разрабатывает сценарий военной эскалации, не должны быть реализованы», – добавил Никол Пашинян.
- Лачинский коридор – единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией. По условиям договора, подписанного после окончания войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор – под наблюдение российских миротворцев.
- В середине декабря дорогу заблокировали азербайджанские активисты. По данным азербайджанской стороны, это экологи, которые выступают против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями природных ресурсов на территории Нагорного Карабаха.
- Ереван утверждает, что после перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорный Карабах прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров, регион близок к гуманитарному кризису. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором обвинил российских миротворцев в бездействии.
С грузинским паспортом можно посетить без визы 116 стран – рейтинг
Грузинский паспорт занял 50 место в ежегодном Индексе привлекательности паспортов компании Henley&Partners.
С прошлого года грузинский паспорт поднялся в рейтинге на две строчки. При этом число стран, которые его обладатели могут посещать без визы, осталось прежним — 116.
Азербайджан и Армения заняли 76-е и 79-е места. Гражданам Армении доступны без виз 66 стран, гражданам Азербайджана – 70.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», первую строчку рейтинга пятый год подряд занимает Япония — безвиз в 193 страны.
Замыкает список паспорт Афганистана – их владельцы могут без виз посещать лишь 27 стран.
- Индекс паспортов компании Henley&Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз или получив визу по прибытии.
Грузинские таможенники опять забраковали российский картофель
Служба доходов Минфина Грузии сообщила, что на КПП «Казбеги» была обнаружена партия картофеля из России, не соответствующая требованиям пищевой безопасности.
Нарушения были выявлены отделом санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, пишет агентство «Новости-Грузия».
Некачественная партия в 42 тонны возвращена в Россию.
Одновременно было забраковано 69 867 кубометров пиломатериалов, из-за нарушения фитосанитарных норм.
За последнее время это второй случай нарушения норм пищевой безопасности в партиях картофеля из Россия. Три недели назад отдел санитарного и фито-контроля не пропустил в Грузию 20 тонн картофеля из России.
Аслан Бжания присвоил Иналу Ардзинба высший дипломатический ранг
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания присвоил главе МИД Иналу Ардзинба высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного Посла. Об этом сообщается на сайте абхазского лидера.
Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Ардзинба часто выступает с критикой международных организаций и НПО. Политик считает, что они пытаются вовлечь жителей Абхазии в реализацию программы грузинского правительства, «конечной целью которой является установление в Абхазии грузинского флага».
Премьер-министр Грузии прибыл в Ереван с рабочим визитом
Грузинская правительственная делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили прибыла в Ереван с рабочим визитом.
Под руководством премьер-министров Армении и Грузии состоится очередное заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
В рамках визита запланирована также отдельная беседа армянского премьера Никола Пашиняна с грузинским коллегой.
По информации пресс-службы грузинского правительства, в состав делегации входят вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили, глава МИД Илья Дарчиашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и руководитель администрации правительства Реваз Джавелидзе.
В октябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности регионального сотрудничества на Южном Кавказе. Идею поддержал премьер Армении Никол Пашинян. Кроме того, сообщалось, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть подписан в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что Грузия готова поддерживать «мирную инициативу добрососедства» на Южном Кавказе.
Умер Джефф Бек. Его называли «гитарным богом»
10 января в возрасте 78 лет умер британский гитарист Джефф Бек. Журнал Rolling Stone называл его «гитарным богом».
В заявлении семьи, опубликованном вчера на сайте музыканта говорится, что Бек «мирно ушёл из жизни» после неожиданного заражения бактериальным менингитом.
Джефф Бек - британский гитарист-виртуоз - родился в 1944 году в Лондоне. В детстве он пел в церковном хоре, в подростковом возрасте он начал играть на гитаре. Первой группой, где играл музыкант, была Screaming Lord Sutch. В 1965 году он заменил в группе The Yardbirds ушедшего оттуда Эрика Клэптона, однако через два года он покинул коллектив. В 1968 году Бек выпустил свой первый сольный альбом Truth, а затем основал The Jeff Beck Group, в которую вошли певец Род Стюарт и нынешний бас-гитарист The Rolling Stones Рони Вуд.
В 1975 году Бек записал полностью инструментальный альбом Blow By Blow. На нем гитарные партии по сути стали заменой вокала - и именно такой подход стал для него основным в последующие годы.
Несколько альбомов, записанных Беком альбомов стали платиновыми. Свой последний альбом «18» он выпустил в 2022 году. Он оказал значительное влияние на развитие хеви-метала и джаз-рока.
Джефф Бек семь раз получал премию «Грэмми», его дважды — в 1992 и 2009 годах — включали в Зал славы рок-н-ролла.
МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко
Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.
К карточке не приложена фотография Бабченко, однако фамилия, имя и отчество, место и дата рождения, указанные в ней, совпадают с данными журналиста.
Сообщается, что Бабченко разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно в карточке не уточняется.
Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», сотрудничал с «Новой газетой», российскими телеканалами и другими изданиями. В 2017 году он уехал из России, опасаясь за свою безопасность после поста в фейсбуке о катастрофе Ту-154 российского Минобороны, летевшего в Сирию. В катастрофе погибли 92 человека. В публикации Бабченко назвал погибших пособниками преступников и отметил, что не испытывает к ним сожаления.
После отъезда из России Бабченко жил в Праге, потом уехал в Киев, где работал на крымско-татарском канале ATR. В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство блогера, как утверждалось, для выявления заказчиков настоящего покушения на его жизнь.
После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине Бабченко покинул страну.
В последние годы Бабченко крайне негативно высказывался о властях России. В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов.
Форум