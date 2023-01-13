«Коммерсантъ»: Кремль готовится к выдвижению Путина в 2024 году

В Кремле начали подготовку к выборам президента России, которые должны состояться в 2024 году. Чиновники Администрации президента исходят из того, что выборы, несмотря на войну, пройдут в установленные сроки – в марте будущего года – и что в них будет участвовать Владимир Путин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Принятые в 2020 году поправки к Конституции «обнулили» его президентские сроки и дали возможность баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов. Сам Путин, занимающий пост президента с 2000 года (с перерывом на 2008-2012), пока не заявлял, будет избираться или нет.

«Чётких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства» – пишет «Коммерсантъ». В Кремле намерены протестировать различные технологии и «содержательные идеи» для 2024 года на региональных выборах осенью 2023 года. Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что внимание будет уделено «новой страте» – тем, кто участвовал войне в Украине и их родственникам; кроме того, Кремль рассчитывает работать с электоратом и на недавно аннексированных территориях четырёх областей Украины, полагая, что выборы пройдут и там.

Издание «Вёрстка» накануне также сообщало, что Кремль «перешёл к новой фазе подготовки к президентским выборам 2024 года». В частности, распоряжения готовиться к кампании получили власти российских регионов. Их главам рекомендовано уже сейчас составить списки самых важных для жителей социальных проблем, которые они должны будут решить в течение ближайших месяцев, а также «оценить настроения в социальных сетях и предпринять меры по их улучшению». Возможными кандидатами, кроме Путина, при этом называются представители представленных в Госдуме партий – все они поддерживают войну.

«Вёрстка» также писала со ссылкой на анонимные источники, близкие к властям Москвы и ещё одного, неназванного региона, что Кремль рекомендовал главам российских регионов «максимально публично» съездить в зону войны с Украиной перед региональными выборами в сентябре. Рекомендация касается глав регионов, которым предстоит избирательная кампания.

«Ведомости» на днях писали, что в конце января — феврале в Подмосковье пройдут специальные семинары для вице-губернаторов по внутренней политике, на которых в том числе может быть затронута и тема президентских выборов.