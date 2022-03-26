Компания Tiffany отказалась от покупки российских бриллиантов

Американский ювелирный ритейлер Tiffany & Co отказался от закупок продукции из России из-за вооруженного вторжения в Украину. Об этом сообщает Marketwatch со ссылкой на заявление представителя компании.

«Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены», – говорится в заявлении.

В марте США запретили импорт российских алмазов и бриллиантов, ограненных в России, но не ограничивали основную массу российской продукции, которая гранится в Индии.

Tiffany поручила своим поставщикам прекратить закупать российские алмазы, а также разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты, которые используются в обсыпке ювелирных изделий. Запрет компании распространяется на бриллианты, добытые в России по состоянию на 21 марта. При этом не уточняется, будут ли российские бриллианты продаваться в магазинах, и сможет ли Tiffany как прежде покупать алмазы, добытые до начала вооруженного вторжения, которые находятся в процессе огранки или полирования.

Tiffany была долгосрочным клиентом российской «АЛРОСА». Ранее от закупок отказался другой американский ритейлер Signet Jewellers, а онлайн-продавец Brilliant Earth удалил со своего сайта все бриллианты российского происхождения. Обе компании заявили, что отказ не оказал значительного влияния на их бизнес.